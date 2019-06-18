Виктория Лопырева: Нашего малыша называют «ФИФА бэйби» Мы продолжаем отмечать годовщину чемпионата мира. Нашей собеседницей стала одна из героинь турнира, официальный посол ФИФА, известная телеведущая, фотомодель и блогер.

«НА ПОЛЕ «ЛУЖНИКОВ» ВЫХОДИЛА С РЕБЕНКОМ ПОД СЕРДЦЕМ»

- Судя по трогательному посту в вашем инстаграме, 14 июня вы наверняка подняли ностальгический бокальчик шампанского. С какими чувствами?

- С двумя одновременно: радости от того, что год назад у всех нас так здорово получилось, и сожаления, что все закончилось прошлым летом… Однако приятных эмоций и воспоминаний гораздо больше. Недаром чемпионат мира в России официально признан лучшим за всю историю.

- Может, пересмотрели какие-нибудь видео или фотографии с ЧМ-2018?

- Конечно, смотрела! Видео с церемонии жеребьевки, открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, открытие чемпионата мира в «Лужниках»… Во всех этих мероприятиях я принимала участие. Правда, настоящая рутинная работа большей частью оставалась за кадром. У меня очень много фотографий, которые были сделаны задолго до и во время чемпионата. С теми, кто так или иначе причастен к большому мировому футболу. Эти кадры сняты в России, Англии, Аргентине, Испании, Франции, Судане, Китае, Японии… В десятках стран на разных континентах, которые я объездила в статусе посла ФИФА. Есть что вспомнить.

- Теперь ваша работа на чемпионате воспринимается чуть иначе. Недавно вы стали мамой. И если сопоставить даты, выходит, о своей беременности вы узнали во время ЧМ-2018. Какой была ваша реакция с учетом стресса и ответственности, которая на вас лежала?

- Мы мечтали о ребенке, но хотели вернуться к этому позже, после чемпионата, чтобы я успела отдохнуть и набраться сил. Помню, я тогда подумала, что никогда ничего в жизни - в моей, во всяком случае - не бывает просто так. Постоянно встает проблема выбора. Но раз Господь дает ребенка, то даст и силы, чтобы справиться.

- Если это секрет, в какой именно момент узнали приятную новость?

- О своей беременности я узнала перед тем, как полетела в Нью-Йорк на пресс-конференцию перед турниром. На поле «Лужников» в день открытия выходила уже с ребенком под сердцем.

«ДОКАЗЫВАТЬ МНЕ, ЧТО РОНАЛДУ КРУЧЕ МЕССИ, НЕ СТОИТ»

- Публика гадает по поводу имени ребенка – Марк Лионель. Выбор не был связан с событиями чемпионата мира? Не было такого, что вы сказали себе: если гол забьет Лионель Месси, то назову сына Лионелем, - и аргентинец действительно забил?

- Имя Марк нравится нам обоим, и у меня, и у Игоря в роду были Марки. А второе имя - конечно, в честь Месси. Он уже много лет мой любимый футболист. Прекрасный человек, семьянин и отец. Спорить и доказывать мне, что Криштиану Роналду круче, не стоит. Мы же не всегда любим за что-то, правда? Просто любим - и все.

- Как новость о беременности сказалась на ваших функциях посла ЧМ-2018, которых хватало?

- Никак. Я ни разу ничего не пропустила и ни от чего не отказалась. В том числе - от перелетов и бессонных ночей. Просто сказала: «Держись, малыш, твоя мама должна сделать это!». И Марк Лионель держался.

- С кем-то из футбольных людей поделились счастливой новостью?

- Знали только самые близкие. Все в тот момент бежали последние метры марафона перед открытием, а потом встречались в основном на трибунах разных стадионов, где проходили матчи. Забот у всех хватало.

- С кем из тех, с кем познакомились и работали во время турнира, сохранились самые теплые отношения?

- Со всей дружной командой ФИФА. Наше знакомство состоялось в процессе совместной работы, но не ограничилось ею, а сложившиеся отношения не закончились после чемпионата. Все руководство поздравило меня с рождением сына. Малышу, которого теперь называют «ФИФА бэйби», подарили единственную в мире именную детскую футболку ФИФА и маленький мяч с автографами президента международной федерации господина Джанни Инфантино и генерального секретаря госпожи Фатмы Самуры. С ней мы дружим семьями.

Узнав о рождении первенца, многие желали, чтобы сынок вырос знаменитым футболистом. А как иначе, если его мама не расстается с футболом уже столько лет?!

«ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ПОЗДРАВИЛИ ПЕЛЛЕ, ДЗЮБА И СМОЛОВ»

- А сборная России? Станислав Черчесов и Артем Дзюба, которыми вы искренне восхищались по итогам турнира, поздравили?

- Поздравляли, повторюсь, очень многие. Одними из первых - Грациано Пелле, Артем Дзюба и Федор Смолов. Федор - Водолей, и наш Марк тоже, знак это непростой. Водолеи на все смотрят под своим особым углом, не как остальные. Вот Федор и предложил помощь, если будут какие-то вопросы в процессе воспитания.

Поздравили меня и мои любимые преподаватели программы ФИФА, где я обучалась спортивному менеджменту. Спасибо всем за поддержку и теплые слова!

- Как реагировали, когда вам приписывали роман с Виталием Мутко?

- Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в интернете. Ко многому уже привыкла в силу особого интереса к своей особе, давно перестала обращать внимание, но тут… Затронули имя другого человека, чиновника. И как на это реагировать?!

- Вы объявили, что вернулись к работе по продвижению футбола. Сейчас побывали на проходящем в эти дни во Франции женском чемпионате мира.

- Да, я была приглашена на мероприятия, связанные с открытием чемпионата мира, оно состоялось 7 июня в Париже. Для меня большая честь по-прежнему оставаться частью международной команды.

- Но по статусности женский ЧМ-2019 вряд ли сравнится с мужским ЧМ-2018. Реально ли найти себе новый вызов, новые эмоции?

- Уже есть идеи и проекты, которые мне интересны, а если есть интерес, то и силы найдутся.

«СБОРНАЯ РОССИИ ЕЩЕ НЕ РАЗ ПРИЯТНО УДИВИТ»

- И все равно не верится, что вы можете постоянно жить футболом. Неужели в семье обсуждаете, кто как сыграл, кто забил и прочее?

- Конечно! Болеем, обсуждаем, делаем прогнозы. Кстати, мои прогнозы во время чемпионата были безошибочными. Кроме, пожалуй, одного матча - со сборной Испании. Я верила в победу, но не ожидала такой невероятной, фееричной развязки! Боже, что творилось на трибунах! В нашей ложе, где было много испанцев и даже присутствовал король Испании, тоже происходило что-то невообразимое.

- В общем, вы были и остаетесь человеком в теме, а не приглашенной звездой?

- Месяца три после рождения сына я не очень внимательно следила за ситуацией в российском футболе, была поглощена своим новым состоянием и всем, что с этим связано. Тем более мы находились в Майами, в другом часовом поясе. Сейчас начинаю постепенно входить в рабочий ритм. Интересно ли мне ситуации в наших командах? Да, конечно.

- Если да, то, что из последнего зацепило?

- Наша сборная, которая продолжает радовать болельщиков в очередных турнирах. Чемпионат мира стал рождением нашего нового футбола и нашей новой национальной команды. Это не красивые слова, а констатация факта. Таких сильных и ярких эмоций мы, возможно, не испытаем в ближайшее время, но начало положено. Впереди чемпионат Европы, потом чемпионат мира в Катаре. Я верю, что наша сборная еще не раз нас приятно удивит.