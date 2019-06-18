Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией

ТРАНСФЕРНЫЙ ПРОВАЛ

Что же тут удивительного для игрока с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю? А то, что за весь сезон-2018/19 Санчес забил за свой клуб в АПЛ один гол. И добавил три голевые передачи. Получается, в стартовом матче Кубка Америки он закрыл половину сезонной нормы в премьер-лиге по системе «гол+пас». Настоящий стахановец!

Впрочем, успокаиваться Санчесу рано. Турнир в Бразилии - уникальный шанс перезапустить карьеру и доказать свою необходимость «МЮ», где, конечно, крайне недовольный низкой продуктивностью чилийца после перехода из «Арсенала». Этот трансфер - за Санчеса лондонцам был отдан Генрих Мхитарян, чья рыночная стоимость составляла 34 миллиона евро - уже называют худшим в истории «красных дьяволов». Даже переход Хуана Себастьяна Верона из «Лацио» в 2001-м не нанес клубу такого финансового урона. Аргентинец в Манчестере тоже с треском провалился, но с ним не подписывали космический пятилетний контракт. А Санчес, на секундочку, имеет сейчас самую большую в лиге зарплату! Даже больше, чем у Поля Погба, которого, не исключено, манкунианцы сбагрят куда-нибудь этим летом за приличную сумму. Что вряд ли получится с Алексисом. Платить столько ему нигде не будут.

ЯПОНСКИЕ «ОЛИМПИЙЦЫ»

Однако чилийский ветеран никуда из «МЮ» не рвется. И, конечно, мечтает, в конце концов, отвоевать статус одного из лидеров команды, как было в «Арсенале». Поэтому с мотивацией на Кубке Америки у Санчеса полный порядок. Как и у его партнеров по сборной, которая, напомним, выигрывала этот турнир в 2015 и 2016 годах, но непостижимым образом пролетела мимо ЧМ-2018 и сейчас пытается реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

Правда, крупную победу над Японией переоценивать не стоит. Азиаты, удивившие всех симпатичной игрой на чемпионате мира (в 1/8 финала они были близки к тому, чтобы выбить из турнира будущих бронзовых призеров ЧМ бельгийцев, ведя 2:0 во втором тайме) и дошедшие минувшей зимой до финала первенства своего континента, привезли в Бразилию очень странный состав. Такое ощущение, что японцы уже готовятся к домашней Олимпиаде-2020. А как еще объяснить, что в понедельник их главный тренер Хадзимэ Мориясу выпустил в стартовом составе сразу семерых игроков без опыта выступлений за национальную команду (если не считать пары товарищеских матчей перед «Копой»).

ШАНС НА УНИКАЛЬНЫЙ «ХЕТ-ТРИК»

Японской прыти хватило на половину первого тайма. Особенно выделялся 18-летний Такефусо Кубо, права на которого недавно приобрел мадридский «Реал». Однако, не реализовав несколько хороших шансов, гости с другого континента пропустили с углового после удара головой Эрика Пульгара. И во второй 45-минутке опытные чилийцы спокойно дожали «олимпийцев». Голевой дубль оформил выступающий сейчас в Мексике Эдуардо Варгас, а дубль из результативных пасов - защитник «Байера» Чарлес Арангис.

Очевидно, в отличие от Катара, который сутками ранее спас ничью в матче с Парагваем (2:2), японцы не намерены решать в Бразилии какие-то турнирные задача. А для Чили и персонально Санчеса все главные испытания на Кубке Америке впереди. Как настоящий «стахановец», 30-летний форвард не должен снижать темп. В «МЮ» этого не поймут. Восстановить славное имя Алексис может только одним способом - если опять выведет Чили в финал. В этом случае у его команды появится шанс первой в истории выиграть три Кубка Америки подряд. Такого не удавалось ни Уругваю (15 титулов), ни Аргентине (14), ни Бразилии (8).

СТАТИСТИКА

1-й тур

Группа С

ЯПОНИЯ - ЧИЛИ - 0:4 (0:1)

Голы: ПУЛЬГАР, 41 - 0:1. ВАРГАС, 54 - 0:2. САНЧЕС, 82 - 0:3. ВАРГАС, 83 - 0:4.

И В Н П М О 1. Чили 1 1 0 0 4-0 3 2. Уругвай 1 1 0 0 4-0 3 3. Япония 1 0 0 1 0-4 0 4. Эквадор 1 0 0 1 0-4 0

2-й тур. 20 июня. Уругвай - Япония. 21 июня. Эквадор - Чили.

Группа А

И В Н П М О 1. Бразилия 1 1 0 0 3-0 3 2. Перу 1 0 1 0 0-0 1 3. Венесуэла 1 0 1 0 0-0 1 4. Боливия 1 0 0 1 0-3 0

Матчи 2-го тура Боливия - Перу и Бразилия - Венесуэла завершились после подписания номера в печать.

Группа В

И В Н П М О 1. Колумбия 1 1 0 0 2-0 3 2. Парагвай 1 0 1 0 2-2 1 3. Катар 1 0 1 0 2-2 1 4. Аргентина 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур. 19 июня. Колумбия - Катар, Аргентина - Парагвай.

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места.

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