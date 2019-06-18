Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией - Советский спорт
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18 июня 2019 15:36ФутболБезъязычный Алексей

Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией

Первый тур группового этапа Кубка Америки-2019 завершился разгромной победой чилийцев над японцами. В составе победителей голом и голевой передачей отметился 30-летний нападающий «МЮ» Алексис Санчес.

ТРАНСФЕРНЫЙ ПРОВАЛ

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Что же тут удивительного для игрока с зарплатой в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю? А то, что за весь сезон-2018/19 Санчес забил за свой клуб в АПЛ один гол. И добавил три голевые передачи. Получается, в стартовом матче Кубка Америки он закрыл половину сезонной нормы в премьер-лиге по системе «гол+пас». Настоящий стахановец!

Впрочем, успокаиваться Санчесу рано. Турнир в Бразилии - уникальный шанс перезапустить карьеру и доказать свою необходимость «МЮ», где, конечно, крайне недовольный низкой продуктивностью чилийца после перехода из «Арсенала». Этот трансфер - за Санчеса лондонцам был отдан Генрих Мхитарян, чья рыночная стоимость составляла 34 миллиона евро - уже называют худшим в истории «красных дьяволов». Даже переход Хуана Себастьяна Верона из «Лацио» в 2001-м не нанес клубу такого финансового урона. Аргентинец в Манчестере тоже с треском провалился, но с ним не подписывали космический пятилетний контракт. А Санчес, на секундочку, имеет сейчас самую большую в лиге зарплату! Даже больше, чем у Поля Погба, которого, не исключено, манкунианцы сбагрят куда-нибудь этим летом за приличную сумму. Что вряд ли получится с Алексисом. Платить столько ему нигде не будут.

ЯПОНСКИЕ «ОЛИМПИЙЦЫ»

Однако чилийский ветеран никуда из «МЮ» не рвется. И, конечно, мечтает, в конце концов, отвоевать статус одного из лидеров команды, как было в «Арсенале». Поэтому с мотивацией на Кубке Америки у Санчеса полный порядок. Как и у его партнеров по сборной, которая, напомним, выигрывала этот турнир в 2015 и 2016 годах, но непостижимым образом пролетела мимо ЧМ-2018 и сейчас пытается реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

Правда, крупную победу над Японией переоценивать не стоит. Азиаты, удивившие всех симпатичной игрой на чемпионате мира (в 1/8 финала они были близки к тому, чтобы выбить из турнира будущих бронзовых призеров ЧМ бельгийцев, ведя 2:0 во втором тайме) и дошедшие минувшей зимой до финала первенства своего континента, привезли в Бразилию очень странный состав. Такое ощущение, что японцы уже готовятся к домашней Олимпиаде-2020. А как еще объяснить, что в понедельник их главный тренер Хадзимэ Мориясу выпустил в стартовом составе сразу семерых игроков без опыта выступлений за национальную команду (если не считать пары товарищеских матчей перед «Копой»).

ШАНС НА УНИКАЛЬНЫЙ «ХЕТ-ТРИК»

Японской прыти хватило на половину первого тайма. Особенно выделялся 18-летний Такефусо Кубо, права на которого недавно приобрел мадридский «Реал». Однако, не реализовав несколько хороших шансов, гости с другого континента пропустили с углового после удара головой Эрика Пульгара. И во второй 45-минутке опытные чилийцы спокойно дожали «олимпийцев». Голевой дубль оформил выступающий сейчас в Мексике Эдуардо Варгас, а дубль из результативных пасов - защитник «Байера» Чарлес Арангис.

Очевидно, в отличие от Катара, который сутками ранее спас ничью в матче с Парагваем (2:2), японцы не намерены решать в Бразилии какие-то турнирные задача. А для Чили и персонально Санчеса все главные испытания на Кубке Америке впереди. Как настоящий «стахановец», 30-летний форвард не должен снижать темп. В «МЮ» этого не поймут. Восстановить славное имя Алексис может только одним способом - если опять выведет Чили в финал. В этом случае у его команды появится шанс первой в истории выиграть три Кубка Америки подряд. Такого не удавалось ни Уругваю (15 титулов), ни Аргентине (14), ни Бразилии (8).

СТАТИСТИКА

1-й тур

Группа С

ЯПОНИЯ - ЧИЛИ - 0:4 (0:1)

Голы: ПУЛЬГАР, 41 - 0:1. ВАРГАС, 54 - 0:2. САНЧЕС, 82 - 0:3. ВАРГАС, 83 - 0:4.

И

В

Н

П

М

О

1. Чили

1

1

0

0

4-0

3

2. Уругвай

1

1

0

0

4-0

3

3. Япония

1

0

0

1

0-4

0

4. Эквадор

1

0

0

1

0-4

0

2-й тур. 20 июня. Уругвай - Япония. 21 июня. Эквадор - Чили.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Бразилия

1

1

0

0

3-0

3

2. Перу

1

0

1

0

0-0

1

3. Венесуэла

1

0

1

0

0-0

1

4. Боливия

1

0

0

1

0-3

0

Матчи 2-го тура Боливия - Перу и Бразилия - Венесуэла завершились после подписания номера в печать.

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Колумбия

1

1

0

0

2-0

3

2. Парагвай

1

0

1

0

2-2

1

3. Катар

1

0

1

0

2-2

1

4. Аргентина

1

0

0

1

0-2

0

2-й тур. 19 июня. Колумбия - Катар, Аргентина - Парагвай.

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗВЕЗД АПЛ

Игрок

Клуб

Годовой доход, млн фунтов

Алексис САНЧЕС

МЮ

18,2

Месут ОЗИЛ

Арсенал

18,0

Поль ПОГБА

МЮ

15,0

Кевин ДЕ БРЕЙНЕ

Ман Сити

14,0

Ромелу ЛУКАКУ

МЮ

13,0

Серхио АГУЭРО

Ман Сити

11,0

Гарри КЕЙН

Тоттенхэм

10,0

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