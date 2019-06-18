Чемпионат мира-2022 проведут в России? 

Информация об аресте Мишеля Платини прозвучала для многих как гром среди ясного неба. Казалось, что отстраненные от власти экс-лидеры ФИФА и УЕФА будут тихо сидеть себе на пенсии, отказываясь от интервью и завидуя своим преемникам. Но не тут-то было.

МИШЕЛЬ ПОД АРЕСТОМ

Итак, Платини арестован. Произошло это в рамках все того же старого расследования – по коррупции, нити которой тянутся в далекий уже 2010 год.

Всесильный тогда глава ФИФА Йозеф Блаттер вскрывает два конверта подряд. Чемпионат мира-2018 принимает Россия, следующий чемпионат – спустя четыре года Катар.

С этого же вечера громко кричала британская пресса и британский заявочный комитет. Они считали, что Россия их обошла нечестно. И в течение почти всех семи с половиной лет, которые тянулись между принятием решения и стартом чемпионата, тема справедливости решения в пользу России поднималась на туманных островах постоянно.

Катар вроде бы был в тени, но недовольство оргкомитета из США было очевидно. Допускаю, что там не «заряжали» прессу и общественное мнение, а просто вели закулисную борьбу. Резкая отставка Блаттера, Платини и прочих летом 2015 года вообще произошла в странном контексте: спустя несколько дней после перевыборов Блаттер вдруг встретился с представителями крупных рекламных гигантов – американских и транснациональных компаний, спонсоров мирового футбольного процесса, давних и надежных партнеров, без которых невозможно себе представить футбол в их нынешнем виде. На встрече за закрытыми дверьми всесильному Блаттеру не просто намекнули, а весьма недвусмысленно дали понять, что и он не вечен: никто не хочет спонсировать организацию, которая погрязла в коррупционных скандалах. Не могу допустить и мысли, что спонсоры вдруг одномоментно задумались о своем имидже – не исключено, что были задействованы некие закулисные политические игроки, которые подтолкнули их к правильному решению. Блаттер ушел, в футболе произошли кадровые реформы. Платини сам был рад запустить снежный ком в сторону Блаттера, но правила снежного кома всегда одинаковы: он разрастается и сметает всех на своем пути. Сметен был и сам Платини, пытавшийся занять метро Блаттера.

РЕВОЛЮЦИОНЕР-КОРРУПЦИОНЕР

Когда-то Платини был революционером – и на поле, и потом в качестве функционера. На поле не заправлял футболку в трусы – и ему как звезде не давали за это желтые карточки. Потом трусы стали шортами, а футболки в них уже лет двадцать никто не заправляет.

Был он тренером после завершения карьеры игрока – не вышло. Зажигал как один из национальных героев Франции олимпийский огонь на зимней Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году. Был главой оргкомитета Евро-1998 - не все прошло гладко, но звезде простили.

Борясь за пост главы УЕФА, хитро отодвигал Леннарта Юханссона, о котором на днях (после информации о смерти шведа 4 июня) говорил теплые проникновенные слова. Балансировал между интересами топ-клубов, топ-федераций и младоевропейцами. Скупал голоса огромными посулами и реформами – Восточной Европе впервые отдали чемпионат Европы-2012, ради более широкого представительства восточноевропейских клубов реформировал Лигу чемпионов. Но балансировать долго сложно, особенно если ты нечист на руку. В конце 2015 года, после появления информации о том, что руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на личные счета Платини, бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет.

Это совсем не про то, что революция пожирает своих героев – это не из этой оперы. Это о том, что наказание настигнет рано или поздно любую звезду, любого национального героя, если он оказывается нечист на руку. Платини оказался нечист – финал предсказуем.

Чемпионат мира прошел в России на ура, все довольны. Пришло время раскачивать катарскую лодку (или какие у них там средства передвижения? Качать верблюда?), и именно этот процесс мы сейчас наблюдаем.

Не думаю, что Платини с котомочкой отправится в СИЗО (или как там у них во Франции это называется?). Пока сообщается, что он какое-то время будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре. Ну, это как на длительном допросе, как я понимаю. Потом, наверное, отпустят.

ДАЛЕЕ БЕЗ КАТАРА?

Но лично мне куда интереснее не судьба Мишеля-«некогда футбольное все»-Платини, а другие следствия. Вот давайте теперь посмотрим, что будет дальше. Предположим, что если дача взятки Мишелю Платини представителями Катара будет доказана, то Платини сядет, начальникам ближневосточной страны, скорее всего, ничего не будет, а вот перспективам Катара-2022 – точно не поздоровится. Попутно обострятся различные международные темы: возобновится постоянно вспыхивающий и потом снова тлеющий скандал о финансировании различными иноземцами бывшего французского президента Николя Саркози, который, в свою очередь, выступал посредником между Катаром и УЕФА.

Если право проведения чемпионата мира-2022 не завоёвано в честной борьбе, а попросту куплено, то в Катаре чемпионата не будет. Логично было бы предположить, что он отойдет закулисно интригующей Америке. Да только есть одна загвоздка – США уже получили (совместно с Канадой и Мексикой) право провести чемпионат мира-2026, следующий за катарским. Оставить финансовые преступления без оргвыводов нельзя – тогда куда-то чемпионат мира должен переехать.

Начинаем выяснять, куда именно. Традиционно общим местом является разговор о том, что в любой момент соревнование любого уровня да и вообще что угодно можно перенести в Германию – там всегда готова инфраструктура и там, дескать, идеальная логистика. Но Германия примет Евро-2024. Опять плохо. С разницей в два года Бразилия принимала чемпионат мира и Олимпиаду – ничем хорошим это не запомнилось.

И вот встает вопрос: а где на данный момент самая свежая и самая современная инфраструктура? Разумеется, там, где только что прошел самый последний чемпионат мира. Если не в Катаре, то только в России, чего мы все страстно желаем. Можем даже с барского плеча несколько матчей откинуть Германии, как США поделились с Канадой и Мексикой.

А можем и не отдавать. Проведем ничуть не хуже, чем в 18-м.

Так что, Мишель, извини, но ты должен сидеть. Это в наших интересах. Уж прости, ничего личного.