Вячеслав Колосков: Теперь у Катара могут отобрать ЧМ-2022 - Советский спорт
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18 июня 2019 19:47ФутболЗетилов Игорь

Вячеслав Колосков: Теперь у Катара могут отобрать ЧМ-2022

Бывший президент РФС и вице-президент ФИФА прокомментировал арест Мишеля Платини.

«АРЕСТ ПЛАТИНИ – ЭТО ШОК»

– Было бы интересно узнать ваше мнение о Платини.
– Мишель был великим игроком, обладателем трех «Золотых мячей». Я его знаю как очень порядочного человека. Могу сказать только положительные слова. Для меня арест Мишеля по обвинению в коррупции – полная неожиданность. Я в шоке. Большое разочарование.

– А функционером Платини был хорошим?
– Не только хорошим, но и очень успешным. Не дал расколоть европейский футбол. Он пришел в УЕФА, когда там творился настоящий хаос. Помните, ведущие европейские клубы хотели создать свою закрытую суперлигу и выйти из-под контроля? Платини своим авторитетом сумел убедить коллег, и прежде всего Карла-Хайнца Румменигге, который стоял во главе этой организации, не делать этого.

Он также выступал в Евросоюзе и Европарламенте, где рассказывал, какой вред подобные лиги могут нанести футболу. При Платини закрепился современный формат Лиги чемпионов и Лиги Европы. Появились огромные деньги, которые пошли на развитие клубов. Также благодаря маркетингу преобразовались многие соревнования для сборных. Здесь уже свою долю от спонсорского финансирования получали национальные федерации.

– И все-таки: почему француза могли арестовать?
– Мне трудно сказать. Но вряд ли фигуру такого масштаба возможно задержать совсем без оснований. Наверное, что-то есть, к моему большому сожалению. Если еще подозрения подтвердятся, будет совсем печально. Это будет удар по имиджу всего футбола, ФИФА и УЕФА. Повторюсь, арест Платини стал шоком для всех. Хочется, чтобы обвинения не подтвердились.

– Обвинения в коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре могут бросить тень на ЧМ-2018? Ведь наша заявка рассматривалась в тот же день – 2 декабря 2010 года.
– Не задавайте глупых вопросов и не провоцируйте тех же англичан. Мы провели безукоризненный чемпионат мира. И это все оценили.

koloskov

«РОССИЯ? ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ФАНТАЗИРОВАТЬ»

– А катарский ЧМ-2022 сейчас оказался под угрозой?
– Так и получится, если докажут, что Платини и еще какие-нибудь функционеры были замешаны в скандале с получением прав на проведение турнира в Катаре. Тогда ФИФА будет вправе поставить вопрос о целесообразности переноса в другую страну. Теоретически такая вероятность существует.

– Это будет решать конгресс ФИФА?
– Скорее всего, хватит заседания исполкома. Поскольку именно этот орган принимал решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре. Правда, по новым правилам подобные вопросы – в ведении конгресса ФИФА.

– Ведущие европейские лиги наверняка включатся в кампанию по переносу ЧМ-2022. Им же не хочется делать перерыв в сезоне в ноябре-декабре.
– Лиги вроде бы смирились. Но если речь опять зайдет о переносе, не исключаю, они снова скажут свое слово.

– Какие страны теоретически могли бы провести ЧМ-2022?
– Таких много. Только в Европе – Англия, Германия, Испания.

– А США в кооперации с Канадой и Мексикой?
– Им не надо. У них уже есть ЧМ-2026.

– А как насчет России? У нас же есть вся инфраструктура.
– Давайте не будем фантазировать.

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