Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплю

– «Спартак» и Глушаков расстались по обоюдному согласию. Как восприняли эту новость?

– Приятно для меня будет только новость о возвращении Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству. А уход Глушакова – пока так… Слезы.

– Но первый шаг навстречу болельщикам уже сделан, согласитесь.

– Клуб пытается восстановить опору со стороны фанатов, их поддержку. Но серьезных шагов к достижению цели в следующем сезоне вряд ли стоит ждать. Пока делается не то, что нужно.

– Но ведь именно болельщики призывали убрать Глушакова…

– Мне трудно сказать, чем руководствовался «Спартак» – мнением болельщиков или внутренним голосом. Но это, повторюсь, не те шаги, которые кардинально улучшат ситуацию. Какие меры нужны? В первую очередь – смена главного тренера. Затем – грамотная селекционная работа. Пока мы ее не видим. Те фамилии, которые всплывают в прессе, когда заходит речь о потенциальных новичках «Спартака», не впечатляют. Как и информация о том, с кем будут продлевать контракты. Это не те футболисты, которые могут принести клубу былую славу.

– Глушаков уже не тянул уровень «Спартака»?

– Я думаю, сработала совокупность всех факторов. И отношения с болельщиками, и игра. Хотя, у нас такой чемпионат, что даже пенсионеры могут неплохо выглядеть на общем фоне.

– По слухам, Глушаков может оказаться в «Сочи» – клубе из вашего родного города. Расстроитесь, если он будет выступать за эту команду?

– Мне реально параллельно, куда он уйдет. Почему я должен переживать за клуб «Сочи», пусть я и родом оттуда?

– Но вы говорили, что следите за этой командой и рады, что в Сочи будет клуб РПЛ.

– Да, я следил за ситуацией вокруг этой команды. Но происходившее в ФНЛ меня мало интересовало.

– Сейчас уровень Глушакова – это «Сочи»?

– Не знаю, «Сочи» или «Уфа» или еще что-то. Мне, если честно, не доставляет удовольствия говорить о Глушакове.

– Ранее вы отказались от покупки абонементов на следующий сезон. Не измените своего решения?

– Нет. Условия, при которых я бы захотел возобновить посещение домашних матчей «Спартака» по сезонному абонементу, не выполнены. До этого пока еще очень далеко.