Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплю - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июня 2019 14:08ФутболГригорьевская Юлия

Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплю

Экс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым.

– «Спартак» и Глушаков расстались по обоюдному согласию. Как восприняли эту новость?
– Приятно для меня будет только новость о возвращении Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству. А уход Глушакова – пока так… Слезы.

– Но первый шаг навстречу болельщикам уже сделан, согласитесь.
– Клуб пытается восстановить опору со стороны фанатов, их поддержку. Но серьезных шагов к достижению цели в следующем сезоне вряд ли стоит ждать. Пока делается не то, что нужно.

– Но ведь именно болельщики призывали убрать Глушакова…
– Мне трудно сказать, чем руководствовался «Спартак» – мнением болельщиков или внутренним голосом. Но это, повторюсь, не те шаги, которые кардинально улучшат ситуацию. Какие меры нужны? В первую очередь – смена главного тренера. Затем – грамотная селекционная работа. Пока мы ее не видим. Те фамилии, которые всплывают в прессе, когда заходит речь о потенциальных новичках «Спартака», не впечатляют. Как и информация о том, с кем будут продлевать контракты. Это не те футболисты, которые могут принести клубу былую славу.

– Глушаков уже не тянул уровень «Спартака»?
– Я думаю, сработала совокупность всех факторов. И отношения с болельщиками, и игра. Хотя, у нас такой чемпионат, что даже пенсионеры могут неплохо выглядеть на общем фоне.

– По слухам, Глушаков может оказаться в «Сочи» – клубе из вашего родного города. Расстроитесь, если он будет выступать за эту команду?
– Мне реально параллельно, куда он уйдет. Почему я должен переживать за клуб «Сочи», пусть я и родом оттуда?

– Но вы говорили, что следите за этой командой и рады, что в Сочи будет клуб РПЛ.
– Да, я следил за ситуацией вокруг этой команды. Но происходившее в ФНЛ меня мало интересовало.

– Сейчас уровень Глушакова – это «Сочи»?
– Не знаю, «Сочи» или «Уфа» или еще что-то. Мне, если честно, не доставляет удовольствия говорить о Глушакове.

– Ранее вы отказались от покупки абонементов на следующий сезон. Не измените своего решения?
– Нет. Условия, при которых я бы захотел возобновить посещение домашних матчей «Спартака» по сезонному абонементу, не выполнены. До этого пока еще очень далеко.

18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
18/06 22:00Футбол
«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске из-за затопленного стадиона (видео)Многострадальный матч 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» будет сыгран в субботу 27 июля в Саранске на «Мордовия Арене».
19/06 07:42Футбол
Между Мбаппе и Роналду – пропасть в 134 миллионаШвейцарские ученые оценили текущую стоимость игроков ведущих европейских лиг. Результаты получились весьма любопытными. Криштиану Роналду - не самый дорогой португалец, а Лионеля Месси нет в тройке.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
19/06 14:05Футбол
«Спартак» расстался с Глушаковым и дал ему много денег на дорогуСколько отсыпали опальному капитану?
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
19/06 13:26Футбол
Глушаков и «Спартак». Огненная фотогалерея, посвященная уходу капитанаКапитан «Спартака» Денис Глушаков покинул команду. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вспоминаем самые трогательные моменты «красно-белой» карьеры Дениса.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
19/06 13:28Футбол
Джани Инфантино: Получаю много, но ведь зарплата Блаттера была в четыре раза большеВ начале июня итальянец практически единогласно был переизбран на пост президента ФИФА. В интервью L’Equipe говорит, что заслужил такое доверие, ведь он – борец с коррупцией, за открытость, прозрачность и глобализацию…
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
Новости
14:16 Футбол Влашич стал полноценным игроком ЦСКА
14:09 Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» и объяснил, почему ушел из команды (видео)
13:56 Футбол Юрий Гаврилов – об уходе Глушакова: Это потеря для «Спартака»
13:47 Футбол «Сочи» анонсировал подписание новичка
13:40 Футбол Источник: «Спартак» выплатит Глушакову 100 млн рублей за расторжение контракта
13:38 Формула-1 Квят получит штраф на Гран-при Франции за замену мотора
13:30 Хоккей Торнтон намерен продолжать карьеру
13:23 Футбол «Манчестер Сити» готов заплатить 95 млн евро за Кулибали
13:06 Хоккей Дуг Армстронг: Ожидаем, что подпишем контракт с Барбашевым
13:01 Хоккей «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву
12:57 Футбол «Спартак» посвятил Глушакову видеоролик
12:47 Футбол СМИ: Роббен может завершить карьеру из-за травмы
12:43 Футбол «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым
12:34 Баскетбол Александр Церковный: В «Партизане» Ренфро доказал, что может стать ключевым игроком задней линии
12:29 Баскетбол «Зенит» объявил о подписании Ренфро
12:22 Хоккей Игорь Ожиганов: В Северной Америке был как пятая нога у собаки
12:21 Футбол Ордец перешел в московское «Динамо» (фото)
12:11 Теннис Анжелик Кербер: Шарапова? Для этого я и здесь: чтобы показать хорошую игру в матчах с лучшими
12:01 Футбол Месси попросил президента «Барселоны» вернуть Неймара
11:59 Футбол Источник: Погба отказался от перехода в «Реал». Он хочет вернуться в «Ювентус»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика