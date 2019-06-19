Адвокат: «Спартак» может выплатить деньги Глушакову черным кэшем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июня 2019 15:37ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат: «Спартак» может выплатить деньги Глушакову черным кэшем

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, с которым клуб сегодня расторг контракт, может попытаться скрыть выплату компенсации в сто миллионов рублей с тем, чтобы не платить из этих денег своим детям.

– Сегодня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым. Пишут, что за это клуб заплатит ему 100 миллионов рублей. С этой суммы что-то достанется его детям и Дарье?

– Естественно, им что-то должно перейти, потому что решение суда распространяется на все доходы. Но у меня есть информация последних минут. Я как раз пишу твит на эту тему. У нас появилась информация, и, вероятно, наши опасения сбываются, по поводу того, что он пытается получить эти деньги кэшем и заявить, что он от них отказался. Но мы надеемся, что «Спартак» на это не пойдет. Но такая тревожная информация у нас имеется. Сейчас будем ее проверять.

– Но клуб обязан удержать с этой суммы алименты и перечислить их?
– Конечно. Но если клуб отдаст деньги Глушакову в черную кэшем, то ни по каким документам они не пройдут. Это же не Дарья получает деньги, а его дети. Хотя она тоже получает, но фиксированную сумму. А на детей идет долевое соотношение от доходов. Поэтому если он украдет деньги, то в первую очередь, у своих детей. Не хочется, чтобы во всем этом участвовал уважаемый футбольный клуб. Сейчас будем делать запросы. Если все подтвердится, то это станет неожиданностью.

– Сто миллионов компенсации – это корректная сумма?
– Вообще, да. Очень похоже на правду.

– Пока Глушаков не трудоустроится, как будут производиться выплаты?
– Как я сказал, у Дарьи фиксированная часть, а у детей от доходов.

– Пока он не заключит контракт, выплаты производиться не будут?
– Есть варианты. Не хотел бы углубляться в это, но если он выплатит процент от своих отступных в соответствии с законом, так называемый «золотой парашют», на котором он полетит в следующий клуб, то этих денег хватит для того, чтобы детям было, на что кушать до момента его трудоустройства.

– Эти сто миллионов рублей он получит в ближайшее время?
– Да.

– По частям или сразу всю сумму?
– Вопрос в том, будет ли все происходить по закону и в соответствии с контрактом или это будут какие-то фокусы. Если это произойдет в соответствии с контрактом, то будет единовременная выплата.

– В случае, если новый клуб даст Глушакову подъемные, он из этой суммы тоже обязан будет выплатить какую-то часть детям или только с зарплаты?
– Со всех его доходов.

– Уход Глушакова из «Спартака» стал для вас неожиданным?
– Нет. Ожидаемым. Своим поведением он всех настроил против себя. Болельщиков, ряд других людей.

– Я к тому, что клуб не хотел платить такую большую неустойку и был готов оставить его в команде, а сегодня пришла такая новость.
– Это обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы пристально следим за ними.

– Как будете отслеживать его новый контракт, чтобы не было теневых схем?
– Мы прямо сейчас готовим адвокатский запрос в клуб. Плюс обратимся к судебным приставам. Будем все контролировать.

17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
18/06 19:04Футбол
«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»Евгений Ловчев рассказал нам о том, как общался с Мишелем Платини.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
19/06 13:28Футбол
Джани Инфантино: Получаю много, но ведь зарплата Блаттера была в четыре раза большеВ начале июня итальянец практически единогласно был переизбран на пост президента ФИФА. В интервью L’Equipe говорит, что заслужил такое доверие, ведь он – борец с коррупцией, за открытость, прозрачность и глобализацию…
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
19/06 14:08Футбол
Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/06 13:26Футбол
Глушаков и «Спартак». Огненная фотогалерея, посвященная уходу капитанаКапитан «Спартака» Денис Глушаков покинул команду. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вспоминаем самые трогательные моменты «красно-белой» карьеры Дениса.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
18/06 19:47Футбол
Вячеслав Колосков: Теперь у Катара могут отобрать ЧМ-2022Бывший президент РФС и вице-президент ФИФА прокомментировал арест Мишеля Платини.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/06 13:23Футбол
Марта побила рекорд Клозе, и теперь она лучший бомбардир в истории33-летняя нападающая сборная Бразилии Марта довела счет своих голов на чемпионатах мира до 17. Это рекорд футбола. Не только женского, но и мужского.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
Новости
15:49 Футбол Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринте
15:49 Футбол Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти
15:43 Футбол «Сочи» объявил, что подпишет не Глушакова, но тоже полузащитника
15:37 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: Допинг в Чувашии – это безалаберность, безответственность и невежество
15:35 Хоккей Крикунов продолжит работу в качестве главного тренера «Динамо»
15:25 Футбол Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым
15:19 Футбол Адвокат: Глушаков может получить 100 млн кэшем и заявить, что не брал их
15:18 Легкая атлетика Юрий Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена
15:01 Хоккей Генменеджер «Динамо»: Мы рассчитываем на Шипачева, в следующем сезоне он у нас
14:51 Футбол Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
14:37 Футбол Ордец – о переходе в «Динамо»: Долго не раздумывал, здесь работает хороший тренер
14:31 Формула-1 Латифи выступит за «Уильямс» в первой практике Гран-при Франции
14:16 Футбол Влашич стал полноценным игроком ЦСКА
14:09 Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» и объяснил, почему ушел из команды (видео)
13:56 Футбол Юрий Гаврилов – об уходе Глушакова: Это потеря для «Спартака»
13:47 Футбол «Сочи» анонсировал подписание новичка
13:40 Футбол Источник: «Спартак» выплатит Глушакову 100 млн рублей за расторжение контракта
13:38 Формула-1 Квят получит штраф на Гран-при Франции за замену мотора
13:30 Хоккей Торнтон намерен продолжать карьеру
13:23 Футбол «Манчестер Сити» готов заплатить 95 млн евро за Кулибали
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика