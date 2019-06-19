Адвокат: «Спартак» может выплатить деньги Глушакову черным кэшем

– Сегодня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым. Пишут, что за это клуб заплатит ему 100 миллионов рублей. С этой суммы что-то достанется его детям и Дарье?

– Естественно, им что-то должно перейти, потому что решение суда распространяется на все доходы. Но у меня есть информация последних минут. Я как раз пишу твит на эту тему. У нас появилась информация, и, вероятно, наши опасения сбываются, по поводу того, что он пытается получить эти деньги кэшем и заявить, что он от них отказался. Но мы надеемся, что «Спартак» на это не пойдет. Но такая тревожная информация у нас имеется. Сейчас будем ее проверять.

– Но клуб обязан удержать с этой суммы алименты и перечислить их?

– Конечно. Но если клуб отдаст деньги Глушакову в черную кэшем, то ни по каким документам они не пройдут. Это же не Дарья получает деньги, а его дети. Хотя она тоже получает, но фиксированную сумму. А на детей идет долевое соотношение от доходов. Поэтому если он украдет деньги, то в первую очередь, у своих детей. Не хочется, чтобы во всем этом участвовал уважаемый футбольный клуб. Сейчас будем делать запросы. Если все подтвердится, то это станет неожиданностью.

– Сто миллионов компенсации – это корректная сумма?

– Вообще, да. Очень похоже на правду.

– Пока Глушаков не трудоустроится, как будут производиться выплаты?

– Как я сказал, у Дарьи фиксированная часть, а у детей от доходов.

– Пока он не заключит контракт, выплаты производиться не будут?

– Есть варианты. Не хотел бы углубляться в это, но если он выплатит процент от своих отступных в соответствии с законом, так называемый «золотой парашют», на котором он полетит в следующий клуб, то этих денег хватит для того, чтобы детям было, на что кушать до момента его трудоустройства.

– Эти сто миллионов рублей он получит в ближайшее время?

– Да.

– По частям или сразу всю сумму?

– Вопрос в том, будет ли все происходить по закону и в соответствии с контрактом или это будут какие-то фокусы. Если это произойдет в соответствии с контрактом, то будет единовременная выплата.

– В случае, если новый клуб даст Глушакову подъемные, он из этой суммы тоже обязан будет выплатить какую-то часть детям или только с зарплаты?

– Со всех его доходов.

– Уход Глушакова из «Спартака» стал для вас неожиданным?

– Нет. Ожидаемым. Своим поведением он всех настроил против себя. Болельщиков, ряд других людей.

– Я к тому, что клуб не хотел платить такую большую неустойку и был готов оставить его в команде, а сегодня пришла такая новость.

– Это обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы пристально следим за ними.

– Как будете отслеживать его новый контракт, чтобы не было теневых схем?

– Мы прямо сейчас готовим адвокатский запрос в клуб. Плюс обратимся к судебным приставам. Будем все контролировать.