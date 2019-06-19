Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит жениться - Советский спорт
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19 июня 2019 20:15ФутболЗетилов Игорь

Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит жениться

Главный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону.

- Когда команда собралась после отпуска?
- 12 июня. Шесть дней тренировались в Сочи, потом переехали в Москву. Здесь продолжим подготовку и проведем две контрольные встречи - с «Лучом» и «Спартаком». На второй, словенский, сбор улетим 25 июня.

- А там сколько будет контрольных матчей?
- Три. Но названия соперников не назову, они трудно произносимые (смеется). Команды из Сербии и Словении.

- Двух недель хватило игрокам для того, чтобы «перезарядить батарейки»?
- Перевести дух хватило. Короткий отпуск хорош тем, что не успеваешь растерять физические кондиции. Меньше времени уходит на втягивание в работу.

Кто-нибудь в команде провел отпуск в Сочи?

  • - Честно говоря, таким вопросом не задавался. Это было их свободное время.
  • RIAN_5884562

- Почему спарринг со «Спартаком» 22 июня будет закрытым?
- Да, получится закрытый матч на открытом воздухе… Это требование хозяев, спартаковцев. Да и смотреть-то особо не на что – подготовка только началась. Оценки выставляют по играм чемпионата.

- «Сочи» - дебютант РПЛ. И вы тоже в премьер-лиге еще не тренировали. Чувствуете повышенное внимание прессы?
- Да, звонков и вопросов стало в разы больше. Но мне это не мешает.

- Сейчас вопросы, в основном, о трансферах. Но «Сочи» официально пока никого не подписал…
- Правильно говорите. Когда кого-то подпишем, сразу выложим на сайте информацию.

- Как реагировать на слухи о том, что в «Сочи» перейдут разорвавшие контракты со «Спартаком» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров? К вам сватают и другого титулованного ветерана Динияра Билялетдинова.
- К нам почему-то сватают всех, кто в настоящий момент находится без команды (смеется). Но свататься – не значит жениться.

- Где будете готовиться к первому туру?
- Дома, в Сочи.

- Сезон вы тоже начинаете матчем со «Спартаком». Но уже домашним. Где будете готовиться к игре?
- В Сочи. А где же еще? И ждем много болельщиков на трибунах. Приезд «Спартака» - это всегда событие.

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