Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке Америки - Советский спорт
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20 июня 2019 13:00ФутболБезъязычный Алексей

Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке Америки

Сборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве.

ОПЯТЬ – БЕЗ ДИБАЛЫ. НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ

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Напомним, команда Лионеля Месси начала турнир с безликого поражения от Колумбии (0:2). Многие ждали преображения аргентинцев в матче с Парагваем, но этого не произошло. Убрав из стартового состава Серхио Агуэро и Анхеля Ди Марию, главный тренер 14-кратных победителей Кубка Америки Лионель Скалони не добился от своих подопечных какого-то игрового прогресса. Аргентинская позиционная атака вновь хромала на обе ноги. А навязать сопернику игру на встречных курсах не получалось.

Парагвайцы, возглавляемые Эдуардо Бериццо (куда более опытным, чем Скалони, аргентинским специалистом), спокойно ждали шанса. И хладнокровно им воспользовались, когда на 37-й минуте полузащитник «Ньюкасла» протащил мяч по левому флангу со своей половины поля до чужой лицевой и прострелил в центр штрафной на набежавшего Ричарда Санчеса, который хлестко пробил внешней стороной стопы в нижний угол. Парагвайский гол получился и трудовым, и эстетским одновременно – на резком контрасте с футболом в исполнении Месси и компании.

Разумеется, после перерыва мы увидели на поле Агуэро. Ближе к концу появился и Ди Мария. Вот Пауло Дибала опять остался вне игры – но вряд ли он существенно изменил бы ситуацию. Дело же не в фамилиях, а в наличии игрового рисунка, идеи, планов А или В. Так вот, у команды Скалони всего этого нет. Пока Месси сотоварищи полагаются исключительно на авось и, вероятно, ждут, что нужный футбол придет к ним по ходу турнира. Вот только дождутся ли?

АРМАНИ – НАСЛЕДНИК ГОЙКОЭЧЕА

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Ответный мяч аргентинцев стал следствием удачного стечения обстоятельств. Кто-то из парагвайцев случайно задел мяч рукой в своей штрафной, судья этого сразу не заметил, но видеоассистенты подсказали Вилтону Сампайо сходить посмотреть повтор – и бразилец, после долгих раздумий, все же указал на «точку». Пенальти пошел исполнять Месси, который, кстати, свой предыдущий 11-метровый на Кубках Америки не забил. Дело было в финале 2016 года, в послематчевой серии с чилийцами, когда Лео пробил выше перекладины. На этот раз звезда «Барселоны» не промахнулась. Но это было еще не все…

Спустя шесть минут право на пенальти получили уже парагвайцы. И здесь помощь VAR уже не потребовалась. Николас Отаменди срубил оппонента «с корнем». Было очевидно: пропусти Аргентина второй раз, сил и умений на то, чтобы отыграться, ей уже не хватит. Но случилось чудо. 32-летний голкипер Франко Армани, бросившись в левый от себя угол, отразил удар Дерлиса Гонсалеса в лучших традициях знаменитого аргентинского отражателя пенальти 90-х Серхио Гойкоэчеа. И счет 1:1 на табло остался без изменений.

Кстати, именно с Гойкоэчеа на воротах Аргентина последний раз выигрывала Кубок Америки, в далеком уже 1993 году. Кто знает, может, спустя 26 лет именно Армани приведет команду к титулу? Пока в такой поворот совсем не верится. Но одно большое дело голкипер с «гламурной» фамилией уже сделал – спас Месси от позора. В случае второго подряд поражения аргентинцы с высокой вероятностью пролетали бы мимо плей-офф. Ничья же оставила им хорошие шансы на выход в 1/4 финала.

КАК ПОБЕДИТЬ КАТАР?

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Теперь для продолжения борьбы аргентинцам достаточно победить в заключительном туре катарцев. В этом случае они займут либо второе место в группе (если Парагвай не победит Колумбию) либо войдут в число двух лучших третьих команд (так как в группе С ни японцы, ни эквадорцы больше трех очков не наберут). А это гарантия путевки в четвертьфинал.

Впрочем, легко сказать – победить Катар. Азиатские гости на этом Кубке Америки поражают своей неуступчивостью. С парагвайцами арабы спасли ничью, уступая во втором тайме 0:2, от колумбийцев они пропустили единственный гол на 86-й минуте… Так что расслабляться Месси рано. И если его очередной поход за первым титулом со сборной завершится уже 23 июня в Порту-Аллегри, никто, ей-богу, не удивится. Как никто не удивится, если после матча с Катаром великий Лео объявит об уходе из национальной команды. Теперь не понарошку, как в 2016-м, а по-настоящему.

Ну а что еще можно будет сказать, не победив «под заказ» Катар?

Кубок Америки-2019

2-й тур
Группа В

Аргентина – Парагвай – 1:1 (0:1)

Голы: Месси, 57 (пен.) – Санчес, 37

Незабитый пенальти: Гонсалес, 63

Аргентина: Армани, Каско, Тальяфико, Отаменди, Пеццелья, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро, 46), де Пауль (Суарес, 87), Месси, Мартинес (Ди Мария, 67)

Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Гомес, Пирис, Алонсо, Рохас, Рохас, Санчес, Альмирон (Ортис, 87), Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Эскобар, 90)

Предупреждения: Гомес (32), Рохас (43), Армани (45), Пирис (55), Тальяфико (80), Отаменди (83)

Колумбия – Катар – 1:0 (0:0)

Гол: Сапата, 86

Колумбия: Оспина, Медина (Арьяс, 46), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Фалькао, 64), Барриос, Урибе, Мартинес (Диас, 75), Сапата, Хамес

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Сальман, Педру Мигел, Халид (Дузанде, 84), Мадибо, Хатем (Будиаф, 66), Хассан, Афиф, Али

Предупреждения: Мадибо (44), Хассан (57), Урибе (73), Педру Мигел (73), Афиф (83)

b

3-й тур. 23 июня. Катар – Аргентина, Колумбия – Парагвай

а

3-й тур. 22 июня. Перу – Бразилия, Боливия – Венесуэла

с

2-й тур. 20 июня. Уругвай – Япония. 21 июня. Эквадор – Чили

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места.

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