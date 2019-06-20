Роман Березовский: Запишу видеообращение Мхитаряну - Советский спорт
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20 июня 2019 20:00ФутболГригорьевская Юлия

Роман Березовский: Запишу видеообращение Мхитаряну

Бывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.

«УЕХАЛ В СОЧИ НА ПОВЫШЕНИЕ»

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– После окончания игровой карьеры в 2015 году вы работали в тренерских штабах основной и молодежной команд «Динамо». Почему сейчас приняли решение уйти в «Сочи»?
– Для меня это повышение. В «Динамо» я не то чтобы застопорился, просто последние полтора года в основном отвечал за молодых вратарей. Это интересно, конечно, но хотелось расширить фронт работы, тренерский кругозор. «Сочи» предложило должность ассистента Точилина. В общем, двигаюсь вперед.

– Как состоялся ваш переход?
– Когда я находился на матчах сборной Армении (Березовский 20 лет защищал цвета этой команды. – Прим. ред.), мне позвонили руководители «Сочи». Думаю, они предварительно все обсудили с Точилиным, с которым мы прекрасно знакомы по совместным выступлениям за «Динамо». Честно, звонка я не ждал. Но было приятно, что во мне видят тренерский потенциал. Согласился сразу.

– Уже приступили к обязанностям?
– В среду побывал на товарищеском матче «Сочи», со многими познакомился. С четверга подселился к команде.

– И какое впечатление произвела игра «Сочи»?
– В первом тайме играли очень организованно, во втором – на поле появилось много новичков, ребят на просмотре. Это сказалось. Пошел открытый футбол, с обилием моментов, но без голов. Полноценное представление пока не составил. Состав формируется. А выводы можно будет делать по более серьезным матчам. Все-таки играли не с премьер-лигой, а с «Лучом».

«В ГОРОДЕ НАВЕРНЯКА НАЙДУТСЯ ЗНАКОМЫЕ АРМЯНЕ»

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– Кроме Точилина, кого-то в команде знали?
– Тренера вратарей Диму Бородина. Тренера Александра Новикова – тоже. Он был главным в «Динамо», когда я переходил в эту команду в начале 2000-х. С административным и медицинским штабом буду знакомиться в процессе.

Среди игроков тоже есть бывшие динамовцы. Никита Калугин, Никита Бурмистров, другие. На момент разговора с вами меня футболистам еще не представили.

– Не боязно отправляться в команду, дебютирующую в премьер-лиге?
– Нет. Уверен, что «Сочи» вышел в РПЛ не на один год. Сам город футбольный, климат располагает. Думаю, все будут работать на максимуме. Провалов быть не должно.

– Семью перевезете в Сочи?
– Да. Сейчас решаю разные бытовые моменты.

– В Сочи большая армянская диаспора. Ваши знакомые есть?
– Наверняка найдутся (улыбается). Я же играл против местной «Жемчужины», когда она выступала в высшей лиге. Но времени на общение и какие-то посиделки нет. Меня в первую очередь сейчас интересуют работа и развитие как тренера.

Повторюсь: переход в «Сочи» рассматриваю как повышение. Даже после Москвы. И не соглашусь, что отправился в провинцию. После Олимпиады 2014 года так о Сочи не скажешь.

«ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ РОССИИ? ПОКА АКИНФЕЕВ»

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– Следили за выступлениями сочинцев в ФНЛ?
– Специально – нет. Я же не предполагал, что здесь окажусь. Но последние восемь-десять туров внимательнее смотрел матчи команд, которые претендовали на выход в РПЛ. «Сочи» среди них присутствовал.

– У вас есть амбиции поработать в будущем главным тренером?
– Не загадываю так далеко, спокойно иду своим путем. Сейчас у меня новые функции, они более широкие, чем были в «Динамо». Что будет дальше – посмотрим. Нельзя перепрыгивать с пролета на пролет, надо двигаться постепенно.

– Пресса отправляет в «Сочи» многих известных ветеранов. Находящийся на просмотре Динияр Билялетдинов уже забил «Лучу». А ждать ли в команде покинувших «Спартак» Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова?
– Я не отвечаю за трансферы, поэтому вопрос не по адресу. Приобретения, конечно, будут. Но какие, надо спрашивать руководство.

– Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю сезона-2018/19 недавно вручили Гилерме из «Локо». У некоторых специалистов это вызвало отторжение. Например, у Валерия Газзаева. А вы кого бы назвали сильнейшим голкипером страны?
– Сложно сделать выбор. Но на первое место скорее поставил бы Игоря Акинфеева. Пусть он больше и не выступает за сборную России. Армейцы перед началом прошлого сезона поменяли всю защиту, но пропускали все равно мало. Это заслуга Акинфеева… Андрей Лунев играл за «Зенит» с перепадами. А Гилерме надо набрать побольше матчей в национальной команде. Тогда, возможно, он будет по всем параметрам соответствовать званию вратаря номер один.

«ГЕНРИХ ИМЕЛ ПОЛНОЕ ПРАВО НЕ СЫГРАТЬ В БАКУ»

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– Вы – лучший вратарь сборной Армении всех времен. Тут вопросов быть не может. Нынешний лидер команды Генрих Мхитарян пригласил на свою свадьбу, которую полузащитник «Арсенала» справил 18 июня?
– Как я понимаю, мероприятие прошло в уединенном месте, в Венеции. Там были только самые близкие молодоженам люди. Но я обязательно поздравлю Генриха, на днях отправлю какое-нибудь видео. Просто у меня июнь тоже получился очень насыщенным. Не успел сказать ему теплые слова.

– Как восприняли отказ Мхитаряна приехать в Баку на финал Лиги Европы, в котором «Арсенал» без него проиграл «Челси»?
– Я слишком люблю и уважаю Генриха, чтобы давать какие-то советы… Он вправе был поступить так, как считал нужным. Обидно, конечно, что такой мастер не сыграл в Баку. «Арсеналу» его не хватало. Но это решение самого Генриха. Какой смысл его обсуждать?

– Когда последний раз общались с Мхитаряном?
– В сборной, 11 июня на отборочном матче Евро-2020 против Греции, когда он помог команде одержать важную гостевую победу со счетом 3:2.

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