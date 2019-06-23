Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать? Спорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.

Сидел сегодня в офисе редакции и готовил материал про различные варианты формулы российского футбольного чемпионата – все они предполагают в той или иной степени увеличение числа матчей, и мне вспомнился один из последних чемпионатов СССР, когда по ходу сезона по политическим соображениям снялись сразу три команды и в турнире играло только 13 команд. Это был 1990 год, сами себя отцепили вильнюсский «Жальгирис», тбилисское «Динамо» и «Гурия» из Ланчхути. Кутаисское «Торпедо», которое тоже многие болельщики со стажем хорошо помнят, снялось с игр в первой лиге.

Понимая позицию стран, которые не хотели жить в общесоюзной коммуналке, могу – как болельщик – лишь с сожалением констатировать: независимая жизнь ничего хорошего ни литовскому, ни грузинскому футболу не принесла. На международной арене клубы славы не снискали, сборные ничем себя не проявили. Кроме России, в финальные части мировых и футбольных чемпионатов попадали только Украина и Латвия. Да и в случае с Латвией это было 15 лет назад – с тех пор латвийский футбол только деградировал.

А ведь какая россыпь звезд была в грузинском футболе 80-х! Какие чувства нам дарили футболисты из Тбилиси, когда выигрывали Кубок кубков в 1981-м! Как ликовала страна, когда за три минуты до финального свистка влетал решающий мяч в ворота соперника! Как искренне грустили многие из-за того, что Давида Кипиани отцепили от окончательного состава сборной, отправлявшейся в Испанию на чемпионат мира в 1982-м! И при этом сколько грузинских футболистов играло тогда за сборную СССР! Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Рамаз Шенгелия, в запасе – вратарь Отар Габелия.

Увы, спорт часто становится заложником политики. Мы это видим прекрасно на примере российской сборной в самых разных видах спорта, на примере допуска/недопуска России на те или иные крупные спортивные соревнования. В ряде случаев неприятные для нас решения основываются на нашей собственной вине, но очень часто в этом коктейле куда больше оказывается политической, а не допинг-составляющей.

Грузинские футболисты вышли на очередные матчи в футболках с лозунгами, которые многие СМИ уже назвали антироссийскими.

Речь идет об игроках нескольких футбольных клубов, которые выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.

Единственное, к чему можно призвать всех нас в такой ситуации – это сохранять разум и выдержку. Не надо бросаться сразу же в оголтелую контратаку: ах, вот они как! Патриотизм – это ведь еще и возможность ошибаться вместе со своей родиной, не так ли? Они так видят, они выражают свое мнение, даже если оно нам не нравится. Разумным было бы сейчас оставить эту ситуацию без заявлений и комментариев со стороны спортивных властей. Нас уже разводят несколько лет при жеребьевке со сборной Украины, и сколько времени это будет еще продолжаться – неизвестно. Мы хотим увеличить список тех, с кем на спортивных площадках у нас будут похожие ограничения?

Мы принципиально не хотим обсуждать здесь политические темы, и не будем этого делать. Страсти рано или поздно улягутся, а спорт, каким мы его любим – с очками, медалями и голами – останется.