Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительна

Тем самым игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Рустави» высказали солидарность с участниками антироссийских акций в центре столицы Грузии.

– Что вы думаете о решении игроков надеть футболки с политическими лозунгами? – вопрос 52-летнему специалисту, уроженцу Грузинской ССР.

– Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт. Для игроков футбольное поле – святое место, где они, в первую очередь, должны показывать свое мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.

Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля – пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, замешивать сюда футбол.

– Как считаете, игроки действовали по доброй воле или по указке сверху?

– Мне сложно об этом судить. Но поступок в любом случае не красит футболистов. Вспомните, как во время Великой Отечественной Войны киевское «Динамо» проводило матч с фашистами. Даже тогда на поле соблюдалась этика, команды проявляли уважение друг к другу, хотя вне поля друг друга убивали. Поле не предназначено для митингов, пикетов, политических акций. Ни при каких обстоятельствах!

Если надеваешь специальную футболку, то в поддержку кого-то из коллег или в память о ком-то, если футбол понес утрату. Для этого есть еще и траурные повязки. А бросаться политическими лозунгами нигде не разрешается. ФИФА и УЕФА с этим активно борются.

– Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе может вмешаться в ситуацию? Все-таки в акции был задействован столичный «Локо».

– В киевском «Динамо» мы с Каладзе не пересеклись. Никогда не был с ним близко знаком. Для меня он в первую очередь блестящий в прошлом футболист. Однако предугадывать его возможную реакцию не берусь. Для этого надо лучше знать человека.

– Вы защищали цвета тбилисского «Динамо» в конце 80-х. Тогда уже Грузия откалывалась от Москвы. Как футболисты это воспринимали?

– Игроки в мое время не были политизированы, абсолютно. Грузия хотела отделиться от СССР, но это была политика, игроков это не волновало. Болельщики на трибунах были разные, кто-то что-то говорил, но основная масса просто поддерживала свою команду, не более. Да и вообще политических акций на футбольных полях Союза я не припомню. Даже когда «Спартак» играл с Киевом, это было спортивное противостояние, а не соперничество Украины и России.