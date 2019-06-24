«Тамбов»: приобретений больше, чем потерь - Советский спорт
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24 июня 2019 18:30ФутболЗетилов Игорь

«Тамбов»: приобретений больше, чем потерь

В понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.

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С «ТАМБОВОМ» РАБОТАЕТ ТРОЙКА ИЗ «АНЖИ»

В ходе первого сбора тамбовчане одержали три победы в трех матчах. Поочередно были обыграны солигорский «Шахтер» 3:1 (голы у «Тамбова»: автогол, Мамтов – с пенальти, Бенито), минское «Динамо» 3:2 (Костюков, Мамтов, Аппаев – с пенальти) и «Барановичи» 7:0 (Бенито – 2, Костюков, Галиулин – 2, Конате, Усман).

На втором сборе под руководством Александра Григоряна готовятся к сезону вратари Гиорги Шелия, Тамерлан Габуев; защитники Сослан Таказов, Адесойе Ойеволе, Максим Осипенко, Седрик Гогуа, Алексей Рыбин, Евгений Шляков, Андрей Яковлев; полузащитники Валерий Чуперка, Павел Карасев, Данил Кленкин, Секу Думбия, Мохаммед Усман, Салли Муниру, Олег Чернышов, Вагиз Галиулин, Антон Килин, Бенито; нападающие: Хасан Мамтов, Хызыр Аппаев, Михаил Костюков, Ишхан Гелоян, Мохамед Конате.

Костюков пришел из «Енисея», Таказов – из «Армавира», Осипенко – из «Факела», Гелоян – из «Шинника», Ойеволе – из «Оренбурга». По сообщению официального сайта клуба, в расположении «Тамбова» на просмотре находятся вратарь Владимир Сугробов («Балтика»), защитник Андрей Иванов («Шинник»), полузащитники Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Иван Маркелов (все – «Анжи»). Работает на сборе и воспитанник тамбовской «Академии футбола» Сергей Архипов, отыгравший прошлый сезон в аренде в красногорском «Зорком».

Из потерь можно отметить окончание аренды Владимира Обухова (в прошлом сезоне в 35 матчах забил 13 голов), который вернулся в «Мордовию». Нет на сборах и черногорского полузащитника Младена Кашчелана (32 матча, 2 гола), у которого 30 июня заканчивается контракт. В минувшем сезоне опорный полузащитник был одним из лидеров команды и нередко выходил на поле с капитанской повязкой на рукаве. О его переходе или переподписании пока не сообщалось. Также в концовке хорошо помог команде арендованный в ЦСКА Хетаг Хосонов. Сейчас он под присмтром врачей армейского клуба восстанавливается после травмы. По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, «Тамбов» не прочь арендовать полузащитника еще на сезон.

ЯРЦЕВ: ЗАЯВОЧНУЮ КОМПАНИЮ «ТАМБОВ» ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШИЛ

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– Как оцените летнюю заявочную компанию? – вопрос вице-президенту ФК «Тамбов» Георгию Ярцеву.
– Пока рано говорить. Игроки продолжают приезжать на просмотр. Поэтому мы выбрали Белоруссию, как место сбора. Оценивает их главный тренер, ему же отвечать за результат. По мере подписания контрактов будем сообщить.

– Не перебарщивает главный тренер команды Александр Григорян с длительностью сборов? Профессионалы говорят, что желательно в одном месте тренироваться не больше 12-14 дней. У «Тамбова» же получается почти месяц – с 8 июня по 4 июля.
– Там же команде не только тренируется, но и проводит контрольные матчи. К тому же, между сборами было несколько выходных дней. Кто-то мог приехать в Тамбов, кто-то в Москву или другие города.

– Вторые Европейские игры, которые стартовали в пятницу 21 июня, не мешают?
– Если бы мешали, мы бы в Минск не поехали.

– «Ваша команда дебютирует в премьер-лиге, и первые три соперника – «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Врагу не пожелаешь такого старта.
– Мы как рассуждаем: все равно придется играть со всеми по два раза. А когда встречаться с лидерами российского футбола – разницы нет.

Соперники и точные даты контрольных матчей будут известны позднее. Второй сбор «Тамбова завершится 4 июля, за 10 дней до первого матча команды в Санкт-Петербурге.

Отметим, что домашние матчи в начале чемпионата России-2019/20 «Тамбов» будет проводить в Саранске. По мнению Худякова, реконструкцию своей арены клуб планирует завершить в конце сентября.

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