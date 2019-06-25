Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразма Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).

«НЕ НАДО ЧЕРЕЗ ПЕРИСКОП ИСКАТЬ В Ж… МОЗГИ!»

– Одно из главных новшеств – измененная трактовка игры рукой в штрафной площади. Если не ошибаемся, отныне любое соприкосновение мяча с рукой игрока защищающейся команды будет караться назначением пенальти?

– Прежде всего, хочу отметить, что любое нововведение связано с человеческим фактором. И любое новшество влияет на трактовку того или иного эпизода. Потому что каждый эпизод, связанный с игрой рукой в штрафной, все равно по-своему уникален. Рука обороняющегося футболиста может двигаться вверх, вниз, в сторону, быть слегка отставленной или находиться в каком-то другом положении. Поэтому говорить о том, что некий конкретный эпизод теперь необходимо трактовать именно так, а не иначе, не имеет смысла. Для начала мы должны получить централизованную трактовку из ФИФА.

– Но вы уже для себя какие-то выводы сделали? Например, по матчам проходящего в Бразилии Кубка Америки?

– Знаете, здесь я хотел бы отойти от темы игры рукой и обратиться к действию системы VAR. Просто эпизод, случившийся на 87-й минуте матча Бразилия – Венесуэла, произвел очень сильное впечатление. С кем из коллег я ни разговаривал, все поражены тем, что забитый бразильцами гол отменили. Сначала он был засчитан, но затем благодаря вмешательству видеоассистента, который определял положение вне игры, решение изменили.

Не знаю, с чем это связано, но форвард сборной Бразилии никоим образом не влиял на развитие эпизода: он стоял хоть и в створе ворот, но в стороне, и рядом с ним вообще никого не было, и мяч пролетел минимум в метре от него! Гол, по моему мнению, был забит абсолютно правильно. И вот такая трактовка – даже с вмешательством VAR – вносит недопонимание в определение положения вне игры. То же самое можно сказать об игре рукой в штрафной площади…

– То есть вы хотите сказать, что ни использование системы VAR, ни новшества в правилах не избавят нас от судейских скандалов?

– Подобные эпизоды в любом случае вызывали и будут вызывать массу вопросов. Конфликт мнений, интересов и трактовок все равно никуда не денется. Во всяком случае, нужно время, чтобы к тому или иному игровому эпизоду все заинтересованные стороны относились хотя бы с примерно одинаковых позиций. А что касается VAR, в основу был заложен единственно верный принцип – исправлять грубые ошибки арбитров. Именно грубые, которые сразу видны всем! Но когда через перископ в ж… начинают искать мозги…

«МОЖНО ЛИ ТОЛКАТЬ СОПЕРНИКА НА ПОЛЕ ПАЛЬЦЕМ?»

– Любопытное наблюдение!

– Вот, к примеру, сейчас на женском чемпионате мира кто-то кого-то прихватил или толкнул – но нет и близко явного нарушения правил. А такое начинается! К сожалению, дело доходит уже до маразма. Пять лет назад, когда VAR только начинал внедряться, я был его противником. Сейчас я – сторонник видеоассистента рефери, но то, куда идут принципы применения этой системы, на мой взгляд, ведет к убийству самой игры в футбол. Ну нельзя же палку перегибать!

Доходит до того, что помощники главного арбитра при явном положении вне игры не поднимают флажок, потому что им дано указание дать доиграть эпизод до конца, а потом при необходимости отменить гол, если офсайд был. Это же в корне меняет психологию восприятия игры и философию работы помощника рефери. Как все-таки хорошо было пять лет назад – потому что не было маразма! Любую идею можно довести до абсурда, и она из хорошей превратится в утопию. Боюсь, как бы нечто подобное не произошло с VAR именно при таком его применении.

– Пожалуй, можно согласиться, что VAR стали использовать, как говорится, при любом чихе…

– Так оно и есть! Вот вам обычный, на первый взгляд, эпизод: можно ли толкать соперника на поле пальцем? Нет, но этого в правилах нет. И если я в игре толкну игрока другой команды пальцем, он, конечно, не упадет. Но этого нельзя делать. И если вдруг соперник упадет, судье следует назначить пенальти? Вот и все! А VAR вдруг увидит, что Бутенко толкнул футболиста противоположной команды пальцем в поясницу, в спину, в задницу, то есть в затылок – причем пальцем даже не средним, а указательным. И скажет арбитру в поле: слушай, дружище, ты имеешь право за это назначить пенальти по правилам игры. Как видите, очень много дури сопровождает такую хорошую, по сути, идею, как использование VAR.

– Если вернуться к новшествам в правилах, российский судейский корпус уже готовят к использованию новых нюансов правил?

– Конечно! В ближайшие дни в Новогорске пройдет сбор арбитров премьер-лиги, а 30 июня и 1 июля на аналогичное мероприятие соберутся инспекторы. Будем смотреть, изучать, определять, спорить по различным трактовкам. Но, естественно, прерогатива решений останется у главных арбитров.

– На что будет обращено внимание на этих сборах применительно к игре рукой в штрафной и назначению пенальти?

– Повторюсь, каждый такой эпизод уникален, но есть принципы игры, есть ее философия, которую можно назвать не буквой, а духом закона, то есть футбольных правил. Связать все это в единое целое – в этом и будет заключаться искусство судейства, искусство управления игровым эпизодом, его понимания. Определяющий принцип – рука обороняющегося игрока в неестественном положении. Если, например, рука в естественном положении, а мяч прилетел в нее сзади, где его невозможно было увидеть, то здесь и вступает в силу дух, философия судейства, которую необходимо увязать с принципами. Поэтому ни в коем случае нельзя понимать новые правила, как говорится, в лоб: мол, раз мяч попал в руку – все, это точно пенальти.

«ДРУГ МОЙ, ОТОЙДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЗАНЯЛИ МОЕ МЕСТО»

– Еще одно новшество – возможность заменяемому футболисту покинуть поле в любой точке, а не в районе центральной линии.

– Уточню: не в любой точке, а через ближайшую к нему на данный момент линию поля. Подает он угловой – должен выйти за пределы здесь же, возле флажка. Находится в штрафной площади – значит, обязан покинуть поле через линию ворот. Судья мысленно проводит перпендикуляр к ближайшей границе поля и предлагает футболисту уйти на замену именно через эту точку. Понятно, что это нововведение принято с целью бороться с затяжками времени при заменах. Не выйдешь через эту точку – пеняй на себя.

– А что в таком случае грозит футболисту?

– Арбитр имеет право показать ему желтую карточку. Не уходя с поля через ближайшую к нему точку на ограничительной линии, игрок фактически выражает демонстративное несогласие с решением арбитра. А это неспортивный поступок, за который должно последовать дисциплинарное наказание.

– Следующий нюанс в правилах – запрет игроку атакующей команды занимать место в «стенке», образованной игроками обороняющейся стороны. На что здесь нужно обратить внимание?

– Это сделано для того, чтобы избегать конфликтов между игроками нападающей и защищающейся команд. Последние имеют право занять любую позицию на расстоянии девяти метров от мяча, но в этой точке может находиться игрок противоположной команды. И в таком случае мы не слышим фраз типа: «Друг мой, коллега, отойдите, пожалуйста, вы заняли мое место». Нет, начинаются ожесточенные толчки и борьба за позицию, атакующие игроки встают перед обороняющимися или, хуже того, пристраиваются сбоку и в момент пробития штрафного пытаются сдвинуть в сторону всю «конструкцию». Теперь же представителям атакующей стороны запрещено находиться на расстоянии ближе одного метра от соперников, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОГЛАСИЛСЯ БЫ ПОРАБОТАТЬ АРБИТРОМ VAR »

– Давайте снова затронем тему VAR. Президент РПЛ Сергей Прядкин обещает скорое ее внедрение в нашем элитном дивизионе. Это действительно реально?

– Совершенно точно, что идет колоссальная подготовка к этому, уже проделана огромная работа под руководством Леонида Калошина, который находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Калошин не только консультирует, но и проводит практические занятия с нашими арбитрами. На мой взгляд, российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR. И лично я – двумя руками и ногами за скорейшее ее введение. Конкретные же сроки начала функционирования системы в российском футболе зависят от вышестоящих организаций – РФС и РПЛ. Что касается использования VAR в полуфиналах и финале Кубка России минувшей весной, считаю, работа видеоарбитров была очень гармоничной: они не надоедали, не вылезали, что называется, из штанов, лишь бы показать свою важность.

– Если клубы финансово и с точки зрения материального обеспечения будут готовы запустить VAR с первых матчей нового сезона, то есть уже через две-три недели, российских арбитров это не застанет врасплох?

– Ни в коем случае! И арбитры сами только за скорейшее внедрение VAR в нашем чемпионате.

– Нужны ли возрастные ограничения для работы видеоассистентом?

– Ха! У меня по этому вопросу свое мнение… Если бы мне предложили поработать с VAR, я бы с большим удовольствием согласился (Андрею Бутенко 65 лет. – Прим. ред.). При этом я совершенно четко понимаю всю ответственность, которую будет нести судья VAR. И, честно говоря, я бы не стал вводить для этой категории арбитров возрастной ценз. Тем более что в «активном» судействе ведь отменили возрастные ограничения. Если здоровье позволяет, тесты сдал – ради Бога, суди дальше!

А арбитрами с огромным опытом, завершившими карьеру «в поле», сами понимаете, разбрасываться не очень хорошо. И многие из них даже после завершения карьеры находятся в отличном «игровом» тонусе. Такие судьи более тонко чувствуют все нюансы современного футбола. Так почему бы им, закончившим карьеру в пятьдесят, еще лет пять или десять не поработать судьей VAR?

– Может, ввести облегченные тесты для попадания в ряды арбитров VAR?

– Почему нет? Это уже нюансы процесса. Но нужно еще понимать, что для работы в системе VAR, как и в любой другой человеческой деятельности, необходимо иметь не только профессиональные навыки, но и психологическую склонность к данному роду занятий. В какой-то степени VAR – это призвание, доступное не всем действующим арбитрам, потому что на эту категорию судей порой ложится колоссальная ответственность. И далеко не каждый способен с ней справиться.