Эквадор и Япония так и не решили, кому идти в плей-офф. А Парагваю хватило и двух очков - Советский спорт
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25 июня 2019 12:30ФутболБезъязычный Алексей

Эквадор и Япония так и не решили, кому идти в плей-офф. А Парагваю хватило и двух очков

Последним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.

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БЕЗ «ДОГОВОРНЯКОВ»

Подопечным аргентинца Эдуардо Берриццо хватило… двух очков, набранных в группе, где также выступали Колумбия, Аргентина и Катар. Напомним, по регламенту турнира, помимо двух лучших сборных каждого квартета в плей-офф попадали еще и две лучшие из числа занявших третьи места. После поражения от колумбийцев парагвайцам нужно было ждать развязки в группе С, а точнее – исхода встречи Эквадора и Японии. Победа любой из этих команд оставляла Парагвай за бортом, и только ничья выводила в четвертьфинал на Бразилию.

Ситуация усугублялась тем, что ни японцев, ни эквадорцев ничейный результат не устраивал. Те и другие бились за победу, но в итоге все же поделили очки на счастье Парагваю. Счет открыл Сея Накадзима, а сравнял, еще до перерыва, Анхель Мена. Матч так и завершился – 1:1. И это был отнюдь не «договорняк» вроде того, что несколькими часами ранее разыграли в Италии молодежные сборные Франции и Румынии (0:0), для которых ничья означала путевку одновременно в полуфинал и на Олимпиаду 2020 года…

Исходу матча в Белу-Оризонти наверняка не слишком обрадовались бразильцы. С Японией или Эквадором им в четвертьфинале было бы гораздо комфортнее, чем с колючим и неуступчивым Парагваем. Конечно, этого соперника нельзя назвать неудобным для команды Тите. Но в плей-офф на первый план часто выходит опыт, а его парагвайцам не занимать.

КАКАЯ СТАТИСТИКА СРАБОТАЕТ?

С капитанской повязкой их на поле выводит легендарный Оскар Кардосо – тот самый, что не забил пенальти в ворота Икера Касильяса в четвертьфинале ЧМ-2010. Впоследствии он добирался и до финала Кубка Америки (в 2011-м), и до полуфинала (в 2015-м). Так что 36-летний Кардосо точно подберет нужные слова для своих товарищей по сборной перед четвертьфиналом с Бразилией, которую парагвайцы вряд ли испугаются.

Кстати, до сих пор каждый раз, когда Кубок Америки проводился в Бразилии, Парагвай неизменно попадал в четверку лучших. Так было в 1922 году (серебро), в 1949-м (серебро), в 1989-м (четвертое место). Правда, у этой приятной для парагвайцев статистики есть важное дополнение. На всех этих турнирах чемпионский титул завоевывала… Бразилия. Вот и сейчас хозяева считаются безоговорочными фаворитами не только четвертьфинала, но и всей «Копы». Напомним, на групповой стадии подопечные Тите забили восемь мячей, не пропустили ни одного, а их нулевую ничью с Венесуэлой эксперты дружно списали на неоднозначное судейство (арбитры трижды отменяли бразильские голы, прибегая к системе VAR).

ОТОРВАТЬСЯ НА АРГЕНТИНЕ!

В общем, на родине Пеле все уже мысленно готовятся не к Парагваю, а к Аргентине, на которую бразильцы выйдут в полуфинале, если команда Лионеля Месси, в свою очередь, преодолеет венесуэльский барьер. Суперматч может состояться 2 июля в Белу-Оризонти. И уж тогда Фелиппе Коутиньо, Роберто Фирмино, Каземиро, Дани Алвес и прочие звезды Тите попробуют оторваться на принципиальном (и крайне неубедительном по игре) сопернике по полной программе.

Противоположная половина сетки (Колумбия – Чили, Уругвай – Перу) таких эмоций, безусловно, не вызывает. Хотя, тех же колумбийцев или уругвайцев вполне можно называть теневыми фаворитами турнира. Добавим, что российскую премьер-лигу в плей-офф Кубка Америки в единственном числе представит полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос. Эквадорец Кристиан Рамирес из «Краснодара» покинул «Копу» досрочно. А перуанец Джефферсон Фарфан продолжает борьбу за титул лишь номинально. Атакующий хавбек «Локомотива» получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на несколько месяцев.

Кубок Америки-2019
3-й тур
Группа С

Эквадор – Япония – 1:1 (1:1)

Голы: Мена, 35 – Накадзима, 15

Чили – Уругвай – 0:1 (0:0)

Гол: Кавани, 82

Безымянный

1/4 финала. 27 июня. Бразилия – Парагвай. 28 июня. Венесуэла – Аргентина, Колумбия – Чили. 29 июня. Уругвай – Перу

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