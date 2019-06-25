Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседание - Советский спорт
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25 июня 2019 16:30ФутболАндронов Алексей

Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседание

Болельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров.

И интересует сейчас даже не конкретная формула, а тот принцип, которым будет руководствоваться высокое собрание при вынесении этого решения. Что уж говорить о членах исполкома, если и более облеченные властью люди (не будем сейчас показывать пальцем) не раз свою позицию по этому вопросу меняли.

Экономика или качество?

“Выступая в Лиге чемпионов, мы фактически играем против сборных мира, и для конкурентоспособности легионеры нам нужны” - примерно так описывают свою позицию так называемые “большие клубы”. Трудно поспорить - все так.

Но я сомневаюсь, что в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре восторг вызовет ситуация, не раз случавшаяся в лондонском “Арсенале” - когда на поле одновременно оказывалось 11 иностранцев. И скамейка порой тоже вся была импортной.

Разумеется, никакой полной отмены лимита ждать нельзя - в эпоху импортозамещения, при только что продленных контрсанкциях-то? Да и вряд ли сейчас найдутся те, кто за снятие всех шлагбаумов.

Главный вопрос - в подзаголовке. Текущая версия лимита позволяет “сидеть в теплой ванне” (любимое выражение Юрия Семина) большому количеству игроков-россиян. Как бы ты не играл - а работу найдешь, русский паспорт ценен. И зарплату найдешь хорошую. Но будет ли качество?

Уроки истории

Наибольшие (и пока неповторимые) достижения наших клубов в еврокубках датированы 2005-м и 2008-м. И в том, и в другом случае легионеров в ЦСКА и “Зените” было достаточно. Но те россияне, что играли в стартовом составе, - влезали туда не по “квоте”, а потому что представляли собой реальную силу.

Вот что первостепенно - вопрос качества футбола в российской премьер-лиге. Развития наших футболистов в системе конкуренции. Лимит должен быть таким, чтобы конкуренцию разгонять, увеличивать.

“Если отменить - накупят дешевых балканских легионеров” - это уже голос сторонников ужесточения ограничений. Но я пока еще не встречал ни президента клуба, ни главного тренера - желающего работать с коллективом из одних легионеров.

Вообще в европейском футболе полный состав из иностранцев первым выпустил не “Арсенал”. В 1999-м (задолго до начала “эры Абрамовича”) это сделал “Челси”. Де Гуй, Феррер, Эмерсон, Лебеф, Бабаяро, Петреску, Дешам, Пойет, Ди Маттео, Амброзетти, Флу - так выглядел тот состав. Но как раз с таким поработать согласился бы любой, от Александра Григоряна до Олега Кононова. Ну может быть, кроме Мурада Мусаева.

Но никто не хотел бы повторить судьбу легенды восточногерманского футбола Эдварда Гайера. Его “Энерги” (нищий примерно как церковная мышь) обошелся без немцев в 2001-м. Извините, но это был совершенно роскошный сброд из всех углов восточной Европы, Бразилии и Африки. У коттбусцев не было другого выхода - они собирали самый дешевый товар, что был на рынке. Не думаю, что в РПЛ сейчас есть последователи.

Пора определяться

Дискуссии о лимите продолжаются уже более 10 лет. И в них пора ставить точку, думаю, президент РФС Александр Дюков это понимает еще лучше меня. Бесконечно вертя и мусоля эту тему, постоянно придумывая какие-то новые формулы (10+15, 8+17 и прочее) мы не сдвинемся с мертвой точки.

Не знаю, какая проектная документация завтра будет представлена членам исполкома - но свое мнение озвучивал не раз. Велосипед изобретен давно, и не нами. Нужно просто взять его и поехать.

Заявка клуба-участника еврокубков среди 25 футболистов должна включать в себя четырех воспитанников клуба (минимум три проведенных года до достижения 21-летнего возраста), и еще четырех игроков (критерий аналогичен), воспитанных в представляемой стране. Если это условие не выполняется, заявка сокращается на “уровень недобора”.

Чувствуете? Лимит не ограничивает права иностранцев, а гарантирует их доморощенным игрокам (которые, кстати, могут быть и иностранцами, вроде воспитанного “Баварией” Давида Алабы). Но у нас никаких иностранных воспитанников системы российского футбола в массовом количестве - не будет.

Вот это, мне кажется, более перспективный путь. Гарантируется право выйти на поле, а не место в составе.

Время напыщенных речей, вроде “давайте звать только игроков национальной сборной” - давно ушло. Времена не те. Да и не один десяток футболистов блистал на наших полях, не будучи игроком сборной. Веллитон хотя бы, Перейра - из последних.

Общие вопросы

Такой пункт есть в повестке дня любого чиновничьего заседания. Я надеюсь, в лимитном вопросе все же будет поставлена точка, но есть и вопросы, в которых будут многоточия.

Будущее системы VAR в России - каково оно? Победят луддиты или сторонники прогресса? Кто будет обеспечивать техническое сопровождение процесса. Говорят, “Матч-ТВ” предложил свои (более дорогие, разумеется) услуги.

Уверен, в том или ином виде опять будет обсуждаться реформа самого турнира РПЛ. Расширение вроде как пока отложено в сторону - но хочется играть больше. Но тут ведь возникает и второй вопрос - с кем играть?

Забавная судьба “Сочи”, который сейчас не имеет достаточного количества игроков для нормальных тренировок (1:7 от “Спартака” совсем не случайность), и ждет решений от своих хозяев (на что, кем, и главное, за какие деньги играем) мне кажется, опять должна поставить вопрос о качестве, а не о количестве.

А ведь что все будет именно так - Николай Толстых предупреждал еще во время перевода нашего футбола на другой календарь. Говорил, что в России невозможно за паузу в 1,5 месяца из клуба ФНЛ создать команду премьер-лиги, да еще и посреди финансового года. Не слушали.

Надеюсь, в сегодняшнем исполкоме собраны не только профессионалы футбола, но и те, кто умеет считать, и отмечать тенденции. Одна из современных традиций РПЛ - как минимум, одна “хромая утка” на старте турнира. И с этим тоже пора заканчивать.

Уповаю, в общем, на вас, члены исполкома. Решайте, решайтесь, и - за работу. А то сезон - уже совсем скоро.

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