Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болел - Советский спорт
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26 июня 2019 09:07ФутболЗетилов Игорь

Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болел

Этот темнокожий парень родился в Москве, дебютировал в премьер-лиге в 28 лет, а в 36 забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, став одним из главных творцов сенсационного седьмого места «Оренбурга» по итогам РПЛ-2018/19.

Предстоящий сезон опытнейший защитник проведет в клубе-новичке элитного дивизиона из Тамбова и уже вовсю готовится к новому чемпионату.

Россиян с африканскими корнями в нашем футболе не так много. На ум чаще приходит воспитанник питерской «Смены» Брайан Идову, который в минувшем сезоне выступал за «Локомотив». Однако для российской глубинки Ойеволе куда более узнаваемый персонаж. 36-летний защитник трижды выигрывал первенство ФНЛ - с «Уралом» (2012/13) и «Оренбургом» (2015/16, 2017/18). А его дебют в РПЛ состоялся еще в 2010 году, когда непродолжительное время он на правах аренды играл за «Сибирь».

А ведь Адесойе вполне мог и не вернуться в Москву, откуда его ребенком увезли на родину отца, в Нигерию. Там он прожил до пяти лет. Но когда родители расстались, переехал с матерью обратно в Россию. К тому моменту Ойеволе уже разговаривал по-английски и на семи (!) нигерийских диалектах. Русский пришлось учить с нуля, в ускоренном темпе, оставаясь с преподавателем после уроков…

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«ИГРАЛ В ОДНОЙ КОМАНДЕ С БЕРЕЗУЦКИМИ»

- Адесойе, что означают ваши имя и фамилия?
- Даже не знаю. Обычные нигерийские имя и фамилия.

- Примерно, как Иван Петров для русского?
- Наверное.

- Вы же выпускник школы «Торпедо-ЗИЛ»?
- Так и есть. Но туда я попал лет в 14. До этого тренировался в клубах «Кунцево» и «Крылатское».

- Дворовый уровень?
- Не совсем. Первая лига первенства Москвы. Мы там даже в лидерах периодически бывали.

- В «Торпедо-ЗИЛ» с братьями Березуцкими пересеклись?
- А как же? Играли в одной команде.

- Линия обороны была: Вася, Леша и Аде?
- Мы с Алексеем играли в защите, а Василий – правым полузащитником.

- Березуцкие выделялись на общем фоне?
- Конечно, но не только они здорово играли. Еще Алексей Трипутень, Игорь Пиюк, Рома Григорян, вратарь Алексей Бухлицкий, ставший потом чемпионом мира по пляжному футболу…

«ГОРОД СОЧИ НЕ НРАВИТСЯ - ЭТО ЛИЧНОЕ»

- Братья после школы отправились в торпедовскую команду мастеров. Почему вы за ними не последовали?
- Меня не взяли. Пришлось уйти в команду второго дивизиона… Даже забыл название. Базировалась в районе метро «Тульская». Там я провел около месяца и отправился на просмотр в сочинскую «Жемчужину», выступавшую тогда в первом дивизионе.

- «Жемчужина» - ваш первый профессиональный клуб?
- Да. И я к такому уровню оказался совершенно не готов! Поехал туда, потому что сказали: там работают с молодыми футболистами.

- Отыграли в Сочи один сезон?
- Ну, как отыграл. Пробыл один год. В основном, сидел в запасе.

- Многие мечтают поиграть в таком курортном городе.
- Точно не про меня. Даже сейчас не хотел бы туда ехать. Город Сочи просто не нравится. Это личное.

- Вы восемь лет с небольшими перерывами выступали за «Урал», выходили с клубом в премьер-лигу. Чем запомнился тот первый для екатеринбуржцев после возвращения в элиту сезон-2013/14?
- Ничем, стандартный сезон. Только скорости повыше и борьбы поменьше, чем в ФНЛ. В целом – ничего необычного.

«БЫЛО БЫ У «ОРЕНБУРГА» ДЕНЕГ, КАК У «ЗЕНИТА»…»

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- Тяжело было решиться пойти на понижение - поменять в 2015 году «Урал» на выступавший в ФНЛ «Оренбург»?
- Об этом не думал. Шел туда, где буду играть в футбол.

- С «Оренбургом» связано много хороших моментов?
- Да, и в премьер-лигу выходили, и с большими командами на равных боролись.

- Какую оценку поставите себе за минувший сезон?
- Твердую четверку.

- А как оцените командный результат? Седьмое место - это почти еврокубки…
- Я изначально думал, что наше место – сразу вслед за лидерами. Где-то с седьмого по десятое. Так и получилось.

- Чего не хватило, чтобы подняться выше?
- Будь у нас бюджет, как у «Зенита», «Спартака» или «Краснодара», попали бы в еврокубки.

- Неужели абсолютно все решают деньги?
- Ну, не все, конечно. Играют же футболисты. Но чем больше денег, тем лучше игроки.

«КОМАНДА МЕЧТЫ - «БАРСЕЛОНА», НО ТУДА НЕ ВЗЯЛИ»

- В РПЛ-2018/19 вы забили три гола - и все три в ворота грандов. Какой мяч запомнился больше?
- Два получились очень нужными. С «Краснодаром» забил в самой концовке и помог команде вырвать ничью в гостях. С ЦСКА отличился в начале встречи, и мы победили в Москве 3:2. А вот с «Зенитом» гол от поражения не спас… Правда, с технической точки зрения это момент был самым сложным.

- «Оренбург»-2018/19 можно назвать командой вашей мечты?
- Нет, конечно. Команда мечты – «Барселона». Но туда меня не взяли (улыбается).

- А была когда-нибудь возможность уехать за границу?
- Реальная? Нет. Ничего серьезного никогда не предлагали.

- Ваш многолетний партнер по обороне «Оренбурга» Дмитрий Андреев, которому в сентябре стукнет 39, - второй после вратаря Сергея Рыжикова «долгожитель» премьер-лиги. Как ему удается сохранять такую форму?
- Весь секрет - в профессионализме. За пять лет в «Оренбурге» я не раз пытался раньше Андреева прийти на тренировку. И ни разу это не получилось: Дмитрий уже размялся и готов к работе. Молодым футболистам с таких, как он, нужно брать пример.

- А вам?
- Мне поздно уже (смеется).

«ГРИГОРЯН ЭМОЦИОНАЛЬНЕЕ ФЕДОТОВА»

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- Летом вы перешли в «Тамбов». Чем предсезонка у Александра Григоряна отличается от того, что вам предлагал Владимир Федотов?
- Работаем более интенсивно. Пока привыкаю к новым требованиям. Но уже могу сказать: Григорян более эмоциональный, чем Федотов. Всегда говорит то, что думает. Мне это импонирует.

- Знакомых в команде много?
- Да почти все. Я же давно в футбол играю (улыбается).

- Вы сыграете в премьер-лиге уже с четвертой командой. Что можете посоветовать своим новым одноклубникам?
- А что тут советовать? Все и так понимают: будет очень тяжело. Нам нужно постараться навязывать борьбу на всех участках поля в каждом матче - и пытаться не проигрывать соперникам даже эпизоды. Жалко, что первые домашние матчи «Тамбов» не сможет проводить на своем стадионе. Болельщики обычно придают сил. Особенно когда клуб дебютирует в премьер-лиге.

«ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ДОСТАЛИ БИЛЕТ НА МАТЧ ЧМ-2018, НЕ ПОШЕЛ БЫ»

- Вы провели в России долгую карьеру. Бывали проблемы из-за цвета кожи?
- Никогда.

- Но нередко же неадекватные болельщики свистят с трибун, ухают, бананы бросают…
- Во время матча я вообще ничего не слышу. Мне, как говорится, по барабану. Да и зачем обращать внимания на неадекватов? Если у людей непорядок с головой, это не моя проблема.

- Во время чемпионата мира в России болели за Нигерию?
- А с какой стати? Потому что мой отец – нигериец?.. Не испытываю к Нигерии никаких особых чувств. Я гражданин России. И всегда поддерживал только одну сборную - российскую.

- И желания сыграть за нигерийцев не возникало? К примеру, Идову тоже россиянин, но получил приглашение с исторической родины и выступил за Нигерию на ЧМ-2018.
- У меня такого желания никогда не было.

- Много матчей ЧМ-2018 удалось посетить?
- Вообще ни одного. Не люблю места массового скопления людей. Даже если бы мне достали билеты, на стадион не пошел бы.

- После окончания карьеры тоже на стадион ходить не будете?
- Нет. И по телевизору футбол смотреть не собираюсь.

- Видимо, даже не нужно спрашивать, хотите ли стать тренером.
- Да вы что? Ни в коем случае.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Адесойе ОЙЕВОЛЕ

Родился 18 сентября 1982 года в Москве.

Защитник. Воспитанник школы «Торпедо-ЗИЛ». Выступал за «Жемчужину» (2000 - 2002), «Реутов» (2003 - 2006), «Урал» (2007 - 2010, 2011, 2012, 2015), «Сибирь» (2010), «Газовик» (2013, 2014), «Оренбург» (2015 - 2019) и «Тамбов» (с 2019 года).

3-кратный победитель первенства ФНЛ (2013, 2016, 2018). 2-кратный обладатель Кубка ФНЛ (2012, 2013).

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