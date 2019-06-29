Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженного - Советский спорт
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29 июня 2019 12:00ФутболЗетилов Игорь

Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженного

Лучший бомбардир в истории элитного российского дивизиона (143 гола), многолетний лидер волгоградского «Ротора» вспомнил самые яркие моменты своей богатой на события карьеры и рассказал о том, чем занимается сейчас.

«ЧТО ЗНАЧИТ УБИТЬ В СЕБЕ ИГРОКА?»

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– В этом году вы возглавили вторую команду «Ротора», которая выступает в ПФЛ. Уже готовитесь к новому сезону?
– Да. В данный момент нахожусь с командой на сборах в Анапе. Коллектив у нас молодой. Самый старший игрок – 1998 года рождения. Есть даже 17-летние футболисты… Ждем решения, в какую зону ПФЛ нас заявят. Два варианта – «Центр» или «Юг».

– Тренер Олег Александрович Веретенников уже убил в себе знаменитого игрока?
– Это выражение – «Убить в себе игрока» – мне не нравится. Если ты выступал на высоком уровне, то никогда не сможешь в себе его убить. И в 70 лет бывшие футболисты задаются вопросами, как бы сами действовали в той или иной ситуации. Без таких сопоставлений невозможно. И это нормально.

– Сами во время тренировок на поле выходите?
– Буквально сегодня играл нейтрального в одном из упражнений.

– А показываете, к примеру, как бить штрафные?
– Нет, боюсь, ребята расстроятся (улыбается).

– Продолжаете играть за любительскую команду «Трактор»?
– С профессиональным футболом я закончил в 2009 году. А «Трактор» – ветеранская команда 40+. Играю иногда, участвуем в разных турнирах, которые проводятся в Волгограде.

– Как чувствуете себя на футбольном поле?
– Тяжеловато, конечно. Возраст сказывается. Помогает то, что в команде много знакомых, людей, с которыми играл за «Ротор» в 90-е. Понимаем друг друга с полуслова. Впрочем, матчей у «Трактора» совсем мало. Бывает, выходим на поле и зимой.

– А с ветеранами «Спартака» зарубиться было бы интересно?
– Мы когда-то давно играли. И в Москве, и в Волгограде. У нас пришел полный стадион.

– Так может, поставить проведение таких матчей на коммерческие рельсы, раз есть зрительский спрос?
– В Волгограде народ точно пришел бы. Но для этого нужен человек-организатор. Такого пока нет.

– Ветеранов «Ротора» приглашают на матчи ФНЛ?
– С билетами проблем нет. Просто хотелось, чтобы клуб собирал нас в какую-то отдельную ложу. Там можно спокойно пообщаться, вспомнить прошлое.

– Но вы же сами работаете в структуре клуба…
– Меня о билетах не спрашивают, но у ветеранов такое желание есть. Думаю, они заслужили.

карьера

«ПОБЕДУ НАД «НАНТОМ» СТАВЛЮ ВЫШЕ НИЧЬЕЙ С «МЮ»

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– В чем заключался феномен «Ротора» 90-х? Как удавалось регулярно бороться за чемпионство?
– Так какой был подбор игроков, какие тренеры! И ротация была минимальная, что очень важно. Мы достаточно долго играли одним составом. В межсезонье добавлялись 1-2 человека. Причем все были максималистами, хотели побеждать и добиться чего-то серьезного.

– Почему так и не стали чемпионами?
– У «Спартака» был особый, чемпионский дух. Может, где-то не повезло. Забей мы тогда спартаковцам первыми, все могло сложиться иначе.

– Вы про матч последнего тура чемпионата России-1997?
– Конечно. Был реальный шанс взять золото. Но «Спартак» забил дважды и победил 2:0… Впрочем, мы и в других сезонах могли претендовать на чемпионство. Просто именно 1997-й стал пиком для команды. Показывали очень хороший футбол, радовали болельщиков.

– Матчи Кубка УЕФА с «МЮ», когда удалось выбить команду Алекса Фергюсона из турнира, – самые яркие в карьере?
– Не сказал бы. Мне больше запомнился дебют «Ротора» в Кубке УЕФА. В 1994-м мы принимали «Нант». Соперники не знали поражений около 40 матчей, лидировали в чемпионате Франции. В составе – половина французской сборной, сильные иностранцы. Но мы при полных трибунах грохнули «Нант» со счетом 3:2. В Волгограде был такой праздник!

– Зато с «МЮ» вы отстояли 2:2 на легендарном «Олд Траффорде».
– Тоже большой матч. Но эмоций, честно, было меньше, чем после победы над «Нантом»… К тому же, пройдя «МЮ», мы затем уступили «Бордо». Расстроились очень сильно. В гостях арбитр просто безобразничал, другого слова не подберу. Могли обыгрывать этих французов, которые в итоге дошли до финала.

– А правда, что в Манчестере ваш главный тренер Виктор Прокопенко, чтобы раскрепостить игроков, обратился к команде с такой фразой: «Что главное в танке? Не ус...ться!»?
– Да, у Виктора Евгеньевича было отличное чувство юмора. Так он решил снять напряжение. Все похохотали и вышли на поле побеждать «МЮ».

– Прокопенко – лучший тренер в вашей карьере?
– Хороших тренеров было много. Но отдельно выделю только своего самого первого – Валерия Соколова, который в родной Ревде привил мне любовь к футболу. Он несколько раз приезжал в Волгоград. К сожалению, его уже нет в живых. Пытался собрать справки, чтобы Соколову присвоили звание заслуженного тренера России, но увы. Не смог преодолеть бумажную волокиту.

бомба

«ЖАЛЕЮ, ЧТО «РОТОР» ТАК И НЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ»

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– Почему за сборную России вы провели всего четыре матча? Для самого забивного футболиста страны того периода очень мало.
– Тогда конкуренция в сборной была очень серьезная. Особенно в линии атаки. Но, считаю, заслуживал большего. Забивал же по 20 и более мячей несколько сезонов подряд.

– В одном из интервью вы говорили, что вас дважды приглашали в «Спартак».
– Какой смысл ворошить прошлое? Понятное дело, играй я в каком-нибудь московском клубе, шансов попасть в национальную команду было бы больше.

– Жалеете о том, что не попали?
– Жалею о том, что «Ротор» так и не стал чемпионом России. Мы этого точно заслуживали. Еще, конечно, не стоило во время игровой карьеры быть таким доверчивым, подпускать близко к себе некоторых людей.

– Вы о невыполненных обещаниях и незаключенных контрактах?
– И о них тоже. Но примеры приводить не буду.

гол

«СТРОИЛ ПЛАНЫ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ В БЕЛЬГИИ»

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– После Волгограда вы успели поиграть в Греции, Бельгии, Казахстане. Не хотелось где-нибудь остаться и, что называется, пустить корни?
– Пожалуй, только в Бельгии. В «Льерсе», который базировался недалеко от Антверпена, у меня был контракт на три года, а провел я там всего пол-сезона. Во многих бельгийских клубах тогда возникли проблемы с визами и разрешениями на работу. У 20-25 игроков они были неправильно оформлены. Однажды вышел на разминку, и меня сняли с игры, сказав, что не имею права участвовать в матче…

Скандал дошел даже до правительства Бельгии. Клуб предложил расторгнуть контракт по взаимному согласию. Я ответил «да». Позже у «Льерса» начались финансовые проблемы, и клуб вылетел из бельгийской высшей лиги.

– Получается, хорошо, что уехали?
– Выбора не было. Но мне в Бельгии очень нравилось. Жили мы в старой части Антверпена, строили планы на покупку недвижимости…

Если говорить в целом о европейской карьере, то нужно было ехать на Запад раньше на 3-4 года. А в «Льерс» я попал уже в 30-летнем возрасте, когда трудно перестраивать свои взгляды на футбол.

– До Бельгии предложения из Европы получали?
– Звали в Германию и Испанию. Но все переговоры шли через «Ротор».

– Чем Казахстан запомнился?
– В первый приезд – некачественным судейством и плохими полями. Позже, когда работал тренером, ситуация улучшилась.

личные

«ЗА ЧМ-2018 ВОЛГОГРАД ЗАСЛУЖИЛ ПЯТЕРКУ»

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– Вы были послом ЧМ-2018 от Волгограда. Все матчи турнира в этом городе посмотрели?
– Мне выделяли по два билета на каждую встречу. Ходил с сыном, дочерью, женой. Чтобы вся семья посмотрела. События такого масштаба у нас проходят, мягко говоря, нечасто.

– Регион справился с организацией?
– Да, и город, и область все сделали на высшем уровне. Может быть, были какие-то недочеты, но не существенные. По пятибалльной шкале поставлю твердую «пятерку».

– А вне стадиона праздник ощущался?
– Конечно! Один матч нашей сборной я смотрел с болельщиками на набережной. Она была полная! Все запомнят это надолго.

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