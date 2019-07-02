Алексей Сутормин: Черчесов сказал, чтобы я спокойно занимался личными делами

Переход Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» можно назвать одним из самых громких в нынешнее межсезонье. 25-летний полузащитник стал открытием минувшего чемпионата РПЛ, забил 8 голов, заработал место в расширенном составе сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра. Атакующего полузащитника вроде бы хотел видеть у себя «Зенит». Но к удивлению многих, Сутормин сменил Оренбург не на благополучный Питер, а на нестабильную Казань, где и готовится сейчас к своему второму сезону в премьер-лиге.
– Как же вы оказались в «Рубине»? Очень многих это, мягко говоря, удивило.
– Роман Сергеевич Шаронов (новый главный тренер «Рубина». – Прим. ред.) позвонил, мы поговорили, обсудили нюансы. Потом подключился агент, я согласился с предложением, и все быстро решилось.
– Совсем без раздумий?
– День взял на размышление.
– Вы в это время находились в Оренбурге?
– Нет, с «Оренбургом» на австрийском сборе.
– Насколько для игрока важно перед переходом поговорить с главным тренером своей будущей команды?
– Лично для меня это очень важно. Нужно видеть заинтересованность. Ведь главный тренер выстраивает команду, определяет стратегию и тактику.
– Шаронов сказал, на какой позиции вас видит?
– Нет. Я готов играть там, куда поставят.
– Вариант с «Рубином» возник уже после того, как Шаронов сменил Курбана Бердыева? Или Казань выходила на вас еще весной?
– Все решилось буквально в последние несколько недель. Команду уже тренировал Шаронов.
– Вы наверняка слышали, что вас очень хотят видеть в «Зените».
– Да, и разговоры ходили, и переговоры были.
– Почему тогда выбрали «Рубин»?
– Здесь все были заинтересованы в моем переходе: и руководство, и главный тренер.
– А в «Зените» был риск оказаться в глубоком запасе и оттуда не выбраться?
– Ни в коем случае. Я всегда говорил, что хочу играть в топ-клубе. Но для меня важно, чтобы во мне были по-настоящему заинтересованы.
– «Знающие эксперты» говорили, что «Зенит» и «Оренбург» финансируются одной мощной компанией, поэтому по Сутормину наверху быстро договорятся. Вас такие разговоры задевали?
– Есть такое (смеется). Заходишь в интернет – и периодически что-то попадается. Стараюсь не обращать внимания. Что касается договоренностей в верхах, то про мнение игрока почему-то забывали. Сейчас стараюсь абстрагироваться и хорошо подготовиться к сезону. Нужно побыстрее влиться в команду и понять, как она будет играть.
– Как вас встретили в Казани?
– Отлично!
– С кем-нибудь в «Рубине» были знакомы?
– С Женей Башкировым и Пашей Могилевцем пересекались, с Ромой Акбашевым за «Волгарь» вместе играли. Многих знаю.
– Не смущает, что «Рубин» финишировал ниже «Оренбурга»?
– Значит, были какие-то причины. Да и «Оренбург» выступил здорово. Сейчас я игрок «Рубина», будем решать с командой максимальные задачи.
– Насколько для вас неожиданно, что «Рубин» проводит сборы не за границей, как все, а в Казани?
– А зачем куда-то ехать летом? Здесь есть условия для продуктивной работы. Прекрасный город, отличная тренировочная база, все необходимое для восстановления.
– Успели почувствовать разницу в тренировках Шаронова и Владимира Федотова?
– Нет еще. Я приехал, день не тренировался. Потом была контрольная игра и легкое занятие. Сейчас начнется недельный цикл, и все увидим.
– Первая пятерка чемпионата России недосягаема?
– Я бы так не сказал. Играть можно с любой командой – и, главное, добиваться результата.
– Не так давно «Рубин» был в числе грандов, в конце 2000-х дважды подряд выигрывал золото. Чемпионский дух в Казани еще не выветрился?
– Здесь все на высшем уровне. И команда будет стремиться восстановить победные традиции.
– О чемпионате мира что-нибудь напоминает? В Казани прошлым летом жила сборная Японии, которая в 1/8 финала едва не выбила бельгийцев.
– Вокруг поля развешены баннеры. Ничего другого не заметил.
– В «Оренбурге» удивились вашему уходу?
– Это нужно в клубе спрашивать (смеется). Многие, конечно, понимали, что я могу покинуть клуб по окончании сезона. Сам я пожелал удачи и ребятам, и главному тренеру Владимиру Федотову.
– Вещи успели забрать из Оренбурга?
– Нет еще, но это не проблема.
– Сколько километров между городами?
– Наверное, около 700.
– За вещами поедете на автомобиле?
– Есть же много транспортных компаний. Главное – все правильно упаковать. Наверное, этим займется жена Марина. А я приеду в Оренбург играть с «Рубином».
– Трудовую книжку кто заберет?
– Ее можно переслать.
– В чем феномен «Оренбурга»-2018/19? Согласитесь, седьмое место – очень хороший результат. Выше только пятерка грандов и тульский «Арсенал».
– Мы жили и играли, как большая семья. Подобралась команда с характером.
– Что будет с «Оренбургом в следующем сезоне? Помимо вас команду покинули Евгений Фролов, Адесойе Ойеволе, Сильвие Бегич, Андрей Козлов, завершил карьеру многолетний капитан Дмитрий Андреев…
– Надеюсь, что будет усиление. В «Оренбурге» сильный тренерский штаб, есть ребята, которые в прошлом сезоне играли мало, но хотят проявить себя. Уверен, команда опять попортит немало крови фаворитам.
– Ваше игровое амплуа сложно четко определить. В «Оренбурге» вас использовали на разных позициях – и с успехом. Изначально вы крайний полузащитник?
– Раньше и я так думал. Но за последние годы где только не играл. И в центре, и крайним защитником, и центральным нападающим…
– «Рубин» вас записал в нападающие. Рост 188 см не мешает действиям на фланге? Все-таки считается, что на бровках должны быть небольшие и быстрые игроки.
– По-разному бывает (смеется). Где 188, где 187 см. Что касается действий на краю, то у разных тренеров свое видение. Кто-то хочет, чтобы ты растягивал фланги, другие, наоборот, чтобы сужал и насыщал центр поля.
– С таким ростом вы крайне редко забиваете головой.
– Сам не могу вспомнить. Это тот компонент, над которым нужно работать.
– Ваш отец болеет за «Спартак». Сами вы тренировались в молодежке «Зенита». Игры с этими командами стоят особняком?
– Сейчас к таким вещам проще отношусь. Но, конечно, с лидерами всегда хочется сыграть хорошо. Не только с «Зенитом» и «Спартаком», но и с «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром». Есть желание и проявить себя, и обыгрывать топ-клубы.
– Когда смотрели матчи сборной России на ЧМ-2018, примеряли на себя форму национальной команды?
– На тот момент о сборной не думал. Но мысли, что при должной работе и желании в будущем все может быть, присутствовали.
– Удивились, увидев свою фамилию в расширенной заявке для подготовки к июньским отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?
– Да. Ведь мы сильно заранее назначили свадьбу с Мариной на 8 июня, а как раз в этот день Россия играла с Сан-Марино. С датой интересная история вышла. Поначалу мы хотели сыграть свадьбу 1 или 2 июня. Но в эти дни «Оренбург» теоретически мог участвовать в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Поэтому перенесли на 8 июня. Но и тут не угадали (смеется).
– Как разрулили ситуацию со Станиславом Черчесовым?
– Нормально. Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я спокойно занимался своими личными делами.
– А если бы он сказал, что нужна ваша помощь? Перенесли бы свадьбу?
– Легко!
– Марина поняла бы?
– Конечно.
– Когда вы познакомились, она знала, что будущий муж – неплохой футболист?
– Тогда я был средним игроком и выступал в первом дивизионе. Она, конечно, знала, что такое футбол. Сейчас посещает все мои игры. Даже в Москве. Она – москвичка.
– Отдохнуть успели?
– Не совсем. Сначала была подготовка к свадьбе, а 12 июня уже улетел на сборы с «Оренбургом».
– Планируете попасть все-таки не в предварительную, а в окончательную заявку сборной?
– Обязательно. Мой новый одноклубник Егор Сорокин постоянно летает на сборы национальной команды. Главное – работать и показывать свои лучшие качества на поле.