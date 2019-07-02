Алексей Сутормин: Черчесов сказал, чтобы я спокойно занимался личными делами

«ПЕРЕГОВОРЫ С «ЗЕНИТОМ» ВЕЛИСЬ»

Переход Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» можно назвать одним из самых громких в нынешнее межсезонье. 25-летний полузащитник стал открытием минувшего чемпионата РПЛ, забил 8 голов, заработал место в расширенном составе сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра. Атакующего полузащитника вроде бы хотел видеть у себя «Зенит». Но к удивлению многих, Сутормин сменил Оренбург не на благополучный Питер, а на нестабильную Казань, где и готовится сейчас к своему второму сезону в премьер-лиге.

– Как же вы оказались в «Рубине»? Очень многих это, мягко говоря, удивило.

– Роман Сергеевич Шаронов (новый главный тренер «Рубина». – Прим. ред.) позвонил, мы поговорили, обсудили нюансы. Потом подключился агент, я согласился с предложением, и все быстро решилось.

– Совсем без раздумий?

– День взял на размышление.

– Вы в это время находились в Оренбурге?

– Нет, с «Оренбургом» на австрийском сборе.

– Насколько для игрока важно перед переходом поговорить с главным тренером своей будущей команды?

– Лично для меня это очень важно. Нужно видеть заинтересованность. Ведь главный тренер выстраивает команду, определяет стратегию и тактику.

– Шаронов сказал, на какой позиции вас видит?

– Нет. Я готов играть там, куда поставят.

– Вариант с «Рубином» возник уже после того, как Шаронов сменил Курбана Бердыева? Или Казань выходила на вас еще весной?

– Все решилось буквально в последние несколько недель. Команду уже тренировал Шаронов.

– Вы наверняка слышали, что вас очень хотят видеть в «Зените».

– Да, и разговоры ходили, и переговоры были.

– Почему тогда выбрали «Рубин»?

– Здесь все были заинтересованы в моем переходе: и руководство, и главный тренер.

– А в «Зените» был риск оказаться в глубоком запасе и оттуда не выбраться?

– Ни в коем случае. Я всегда говорил, что хочу играть в топ-клубе. Но для меня важно, чтобы во мне были по-настоящему заинтересованы.

– «Знающие эксперты» говорили, что «Зенит» и «Оренбург» финансируются одной мощной компанией, поэтому по Сутормину наверху быстро договорятся. Вас такие разговоры задевали?

– Есть такое (смеется). Заходишь в интернет – и периодически что-то попадается. Стараюсь не обращать внимания. Что касается договоренностей в верхах, то про мнение игрока почему-то забывали. Сейчас стараюсь абстрагироваться и хорошо подготовиться к сезону. Нужно побыстрее влиться в команду и понять, как она будет играть.

«О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА НАПОМИНАЮТ БАННЕРЫ ВОКРУГ ПОЛЯ»

– Как вас встретили в Казани?

– Отлично!

– С кем-нибудь в «Рубине» были знакомы?

– С Женей Башкировым и Пашей Могилевцем пересекались, с Ромой Акбашевым за «Волгарь» вместе играли. Многих знаю.

– Не смущает, что «Рубин» финишировал ниже «Оренбурга»?

– Значит, были какие-то причины. Да и «Оренбург» выступил здорово. Сейчас я игрок «Рубина», будем решать с командой максимальные задачи.

– Насколько для вас неожиданно, что «Рубин» проводит сборы не за границей, как все, а в Казани?

– А зачем куда-то ехать летом? Здесь есть условия для продуктивной работы. Прекрасный город, отличная тренировочная база, все необходимое для восстановления.

– Успели почувствовать разницу в тренировках Шаронова и Владимира Федотова?

– Нет еще. Я приехал, день не тренировался. Потом была контрольная игра и легкое занятие. Сейчас начнется недельный цикл, и все увидим.

– Первая пятерка чемпионата России недосягаема?

– Я бы так не сказал. Играть можно с любой командой – и, главное, добиваться результата.

– Не так давно «Рубин» был в числе грандов, в конце 2000-х дважды подряд выигрывал золото. Чемпионский дух в Казани еще не выветрился?

– Здесь все на высшем уровне. И команда будет стремиться восстановить победные традиции.

– О чемпионате мира что-нибудь напоминает? В Казани прошлым летом жила сборная Японии, которая в 1/8 финала едва не выбила бельгийцев.

– Вокруг поля развешены баннеры. Ничего другого не заметил.

«ВЕЩИ ИЗ ОРЕНБУРГА ЗАБЕРЕТ ЖЕНА»

– В «Оренбурге» удивились вашему уходу?

– Это нужно в клубе спрашивать (смеется). Многие, конечно, понимали, что я могу покинуть клуб по окончании сезона. Сам я пожелал удачи и ребятам, и главному тренеру Владимиру Федотову.

– Вещи успели забрать из Оренбурга?

– Нет еще, но это не проблема.

– Сколько километров между городами?

– Наверное, около 700.

– За вещами поедете на автомобиле?

– Есть же много транспортных компаний. Главное – все правильно упаковать. Наверное, этим займется жена Марина. А я приеду в Оренбург играть с «Рубином».

– Трудовую книжку кто заберет?

– Ее можно переслать.

– В чем феномен «Оренбурга»-2018/19? Согласитесь, седьмое место – очень хороший результат. Выше только пятерка грандов и тульский «Арсенал».

– Мы жили и играли, как большая семья. Подобралась команда с характером.

– Что будет с «Оренбургом в следующем сезоне? Помимо вас команду покинули Евгений Фролов, Адесойе Ойеволе, Сильвие Бегич, Андрей Козлов, завершил карьеру многолетний капитан Дмитрий Андреев…

– Надеюсь, что будет усиление. В «Оренбурге» сильный тренерский штаб, есть ребята, которые в прошлом сезоне играли мало, но хотят проявить себя. Уверен, команда опять попортит немало крови фаворитам.

«НУЖНО ПРИБАВЛЯТЬ В ИГРЕ ГОЛОВОЙ»

– Ваше игровое амплуа сложно четко определить. В «Оренбурге» вас использовали на разных позициях – и с успехом. Изначально вы крайний полузащитник?

– Раньше и я так думал. Но за последние годы где только не играл. И в центре, и крайним защитником, и центральным нападающим…

– «Рубин» вас записал в нападающие. Рост 188 см не мешает действиям на фланге? Все-таки считается, что на бровках должны быть небольшие и быстрые игроки.

– По-разному бывает (смеется). Где 188, где 187 см. Что касается действий на краю, то у разных тренеров свое видение. Кто-то хочет, чтобы ты растягивал фланги, другие, наоборот, чтобы сужал и насыщал центр поля.

– С таким ростом вы крайне редко забиваете головой.

– Сам не могу вспомнить. Это тот компонент, над которым нужно работать.

– Ваш отец болеет за «Спартак». Сами вы тренировались в молодежке «Зенита». Игры с этими командами стоят особняком?

– Сейчас к таким вещам проще отношусь. Но, конечно, с лидерами всегда хочется сыграть хорошо. Не только с «Зенитом» и «Спартаком», но и с «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром». Есть желание и проявить себя, и обыгрывать топ-клубы.

«ИЗ-ЗА СБОРНОЙ МОГ ПЕРЕНЕСТИ СВАДЬБУ»

– Когда смотрели матчи сборной России на ЧМ-2018, примеряли на себя форму национальной команды?

– На тот момент о сборной не думал. Но мысли, что при должной работе и желании в будущем все может быть, присутствовали.

– Удивились, увидев свою фамилию в расширенной заявке для подготовки к июньским отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?

– Да. Ведь мы сильно заранее назначили свадьбу с Мариной на 8 июня, а как раз в этот день Россия играла с Сан-Марино. С датой интересная история вышла. Поначалу мы хотели сыграть свадьбу 1 или 2 июня. Но в эти дни «Оренбург» теоретически мог участвовать в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Поэтому перенесли на 8 июня. Но и тут не угадали (смеется).

– Как разрулили ситуацию со Станиславом Черчесовым?

– Нормально. Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я спокойно занимался своими личными делами.

– А если бы он сказал, что нужна ваша помощь? Перенесли бы свадьбу?

– Легко!

– Марина поняла бы?

– Конечно.

– Когда вы познакомились, она знала, что будущий муж – неплохой футболист?

– Тогда я был средним игроком и выступал в первом дивизионе. Она, конечно, знала, что такое футбол. Сейчас посещает все мои игры. Даже в Москве. Она – москвичка.

– Отдохнуть успели?

– Не совсем. Сначала была подготовка к свадьбе, а 12 июня уже улетел на сборы с «Оренбургом».

– Планируете попасть все-таки не в предварительную, а в окончательную заявку сборной?

– Обязательно. Мой новый одноклубник Егор Сорокин постоянно летает на сборы национальной команды. Главное – работать и показывать свои лучшие качества на поле.