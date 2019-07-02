«Кокорин и Мамаев едут в пионерлагерь строгого режима» - Советский спорт
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02 июля 2019 17:58ФутболЗетилов Игорь

«Кокорин и Мамаев едут в пионерлагерь строгого режима»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на этой неделе должны отправиться из «Бутырки» в колонию общего режима. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обрисовал перспективы.

«ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЕХ ВЫПУСТИТЬ В ОДИН ДЕНЬ»

Напомним, ранее Кокорин и его младший брат Кирилл были осуждены на полтора года, а Мамаев и еще один участник драк в центре Москвы Александр Протасовицкий – на год и пять месяцев. После отклонения апелляции на приговор вся четверка дожидается своего этапирования в следственном изоляторе – там же, где провела последние восемь месяцев, с момента задержания. А пока они еще не покинули «Бутырку», остаются без ответа многочисленные вопросы. С ними мы и обратились к Бушманову.

– Когда последний раз общались с Мамаевым?
– В день рассмотрения апелляции, 13 июня. На прошлой неделе пытался дважды пройти в СИЗО, но по разным причинам не смог этого сделать. Сейчас я нахожусь за пределами Москвы. Поэтому на 3 и 5 июля к Павлу попробуют попасть адвокаты нашего бюро. Пообщаются, расспросят про все.

– Апелляционный приговор уже поступил в «Бутырку»?
– Он туда поступает сразу после оглашения. В пятницу копию получил и я. В ближайшее время планируем подать кассационную жалобу в Мосгорсуд.

– Когда фигуранты дела будут направлены к месту отбывания наказания?
– В самое ближайшее время. Скорее всего, в выходные. Это – обычная практика. Помешать может только то, что Александр Кокорин сейчас проходит курс лечения прооперированого колена.

– Ребята будут этапированы в одно место?
– Это определит ФСИН. Закон не запрещает нахождение осужденных по одному делу в одном исправительном учреждении. Мне кажется, это будет целесообразно. Даже выгодно экономически. К делу приковано повышенное внимание. Так пусть все будет крутиться вокруг одной колонии общего режима. Это удобно и для защитников, и для прессы, и для ФСИН.

– У осужденных есть шанс выйди на свободу по УДО?
– Конечно. И желательно выпустить всех в один день. Это было бы по-спортивному. Чтобы не получилось: трое вышли, а один продолжил отбывать срок.

– Но сроки же разные!
– Разница несущественная – всего в один месяц.

– Сообщалось, что Мамаеву предлагали остаться отбывать остаток срока в СИЗО и тренировать местную команду, составленную из ожидающих суда подозреваемых. Такое возможно?
– Сразу скажу, что футбольной команды в СИЗО «Бутырка» нет. Поле тоже отсутствует. Его готовили к одной игре зимой. Сейчас там ремонт, после окончания которого, надеюсь, поляна будет снова пригодна для проведения матчей. Что касается предложений… Даже если бы они и поступали, мы бы посоветовали Павлу отказаться. Все-таки в колонии общего режима больше возможностей для поддержания физической формы. Условия там менее жесткие, чем в следственном изоляторе. А отношение к тем, кто остается в хозотрядах, со стороны подозреваемых или уже осужденных не самое хорошее.

«РЕЦИДИВИСТОВ К ПАВЛУ И АЛЕКСАНДРУ НЕ ПОДСЕЛЯТ»

– Что представляет собой колония общего режима?
– Территория за колючей проволокой, где есть бараки. В них проживают осужденные. Обычно в таких колониях содержатся те, кто отбывает срок первый раз. Это значит, что рецидивистов там нет. В колонии более-менее свободное перемещение.

– Свидания с родственниками разрешены?
– Да, возможны даже длительные. Можно также получать больше посылок. Скажу так: колония общего режима похожа на пионерский лагерь строгого режима.

– Мамаев планирует продолжить карьеру профессионального футболиста?
– Другие варианты не обсуждает. Он в хорошей спортивной форме и намерен еще несколько лет поиграть на высшем уровне. Причем вернуться Мамаев хочет именно в клуб премьер-лиги.

– Но «Краснодар» вроде бы расторг с ним контракт.
– Лишний раз не хотел бы обсуждать этот вопрос. Недавно читал, что «Краснодаром» принято решение о приостановке процедуры расторжения до возвращения Павла из колонии. Если это так, то клуб принял абсолютно правильное, на мой взгляд, решение. По-человечески разумное. Надеюсь, стороны найдут компромисс. И у Павла, как и у Александра, все будет хорошо.

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