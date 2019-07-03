Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии 

МАТЧ № 111

Аргентина и Бразилия сыграли друг против друга 111-й матч. Чаще в истории футбола встречались только англичане и шотландцы (114). Но в их дуэли главные страницы давно в прошлом, тогда как аргентинцы и бразильцы продолжают писать великую историю здесь и сейчас. Составы команд по-прежнему напичканы суперзвездами. И любой их поединок становится событием не южноамериканского, а планетарного масштаба.

Не стал исключением и полуфинал Кубка Америки в Белу-Оризонти. К нему соперники подошли с таким историческим балансом: 45 побед у Бразилии, 39 у Аргентины. Отдельно в рамках турнира перевес имели, напротив, гости: 15-9. Однако вся эта статистика мало кого волновала. Разве что суммарное соотношение забитых и пропущенных мячей выглядело уж очень красиво: 166-165 в пользу аргентинцев. На 19-й минуте, после гола Габриэла Жесуса, установилось полное равенство…

ПЕРЕКЛАДИНА, ШТАНГА…

Статус фаворита, безусловно, принадлежал команде Тите. У бразильцев, как известно, травмирован Неймар, но не факт, что по нынешним временам это минус. Недостатка в творцах на поле хозяева поля не испытывали, а их оборона изначально смотрелась неприступной крепостью. Неслучайно до полуфинала Бразилия не пропустила ни разу. В отличие от соперников, лидер которых – Лионель Месси – чувствовал себя на Копе-2019 не в своей тарелке. Игре аргентинцев на турнире не хватало основательности, и «тащили» команду другие нападающие – не Лео, а Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинес.

Впрочем, любому было понятно: в таком матче Месси, до сих пор не добывший со сборной ни одного (!) трофея и проигравший аж три (!!) финала Кубка Америки, выжмет из себя все соки. Так и вышло. После невразумительного дебюта, обернувшегося логичным голом Жезуса с передачи Роберто Фирмино, аргентинцы перехватили инициативу. И обеспечил смену декораций именно Месси, который, наконец, напомнил самого себя образцов, когда он надевает форму не бело-голубых, а сине-гранатовых цветов.

Как это часто происходит в «Барселоне», Лео создавал угрозу на ровном месте. После его хитрющего навеса со штрафного головой в перекладину пробил Агуэро. Это произошло еще до перерыва. В начале второго тайма удар Месси пришелся в стойку бразильских ворот. А сколько раз он уходил от защитников на дриблинге, сколько обостряющих передач раздал. Казалось, еще и чуть-чуть – и стена, подпираемая лучшим голкипером мира Алиссоном из «Ливерпуля», рухнет. Но нет. На 65-й минуте Алиссон выловил из «девятки» очередной «выстрел» Месси, а на 71-й пружина Тите разжалась. И снова блестяще сработала связка Жезуса и Фирмино – теперь первый отдал передачу, а второй расстрелял беззащитного Франко Армани.

ТИТЕ-РАЗРУШИТЕЛЬ

Отыграть два мяча у такой Бразилии, пожалуй, не смогли бы даже немцы образца ЧМ-2014, которые на этом же стадионе – «Минейран» - учинили пентакампеонам унизительный разгром со счетом 7:1. Для той Бразилии травма Неймара стала фатальной. Нынешнее отсутствие своего самого дорогого игрока не заметила. Потому что Тите научил свою команду не только созидать, но и блестяще разрушать. А сзади у бразильцев на сто процентов отрабатывали все – не только гений опорной зоны Каземиро, но даже форварды-индивидуалисты вроде Жезуса.

Как обычно, запоздалый выход на замену Пауло Дибалы ситуацию не изменил. В концовке бразильцы были ближе к тому, чтобы довести счет до крупного, чем аргентинцы – к голу престижа. Впрочем, Месси такой «престиж» мало интересовал. По его потухшему взгляду было понятно: великий аргентинец, не исключено, доигрывает свой предпоследний матч за национальную команду.

Конкретно за этот полуфинал Лео не должно быть стыдно. Но общий итог красноречив – очередной поход за трофеем для Аргентины в эпоху Месси завершился пшиком. Как говорится, не судьба. Пора что-то кардинально менять. Начинать новую эпоху.

Впрочем, следующий Кубок Америки – уже через год. Хозяевами турнира выступят аргентинцы и колумбийцы. Возможно, данное обстоятельство заставит Месси повременить с уходом из сборной. Поживем – увидим.

Ну а на нынешней Копе осталось провести три матча. Полуфинал Перу – Чили, который состоится в ночь со среды на вторник по московскому времени, финал 7 июля в Рио-де-Жанейро и перед ним – поединок за бронзу. Интересно, хватит ли у Месси мотивации выйти в этот день на поле в Сан-Паулу? Или его прощание состоялось в Белу-Оризонти?..

Кубок Америки. 1/2 финала

Бразилия – Аргентина – 2:0 (1:0)

Голы: Жезус, 19 – 1:0. Фирмино, 71 – 2:0.

Бразилия: Алиссон, Сандро, Маркиньос (Миранда, 64), Силва, Алвес, Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Жезус (Аллан, 80), Фирмино.

Аргентина: Армани, Песселья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Фойт, Паредес, Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.