Чемпионы низложены: сборная Перу вышла в финал Кубка Америки (видео голов) - Советский спорт
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04 июля 2019 08:56ФутболБезъязычный Алексей

Чемпионы низложены: сборная Перу вышла в финал Кубка Америки (видео голов)

В полуфинальном матче в Порту-Алегри перуанцы сенсационно разгромили действующих победителей турнира чилийцев (3:0).

Перед началом Кубка Америки никто не ждал ни чилийцев, ни перуанцев в полуфинале. Первые после своих триумфов на главном континентальном турнире 2015 и 2016 годов переживают кризис, объяснение которому – старение лидеров. Вторым попросту не хватает звездности, а еще умения использовать многочисленные голевые шансы.

Но это же Южная Америка! Здесь логика работает далеко не всегда. В четвертьфиналах Чили и Перу невероятным образом отстояли нулевые ничьи с Колумбией и Уругваем и высадили двух «теневых фаворитов» из плей-офф в сериях пенальти. А в очном полуфинальном поединке снова порвали шаблоны.

Казалось, уж в такой-то ситуации чилийцы во главе с Алексисом Санчесом, Артуро Видалем и Эдуардо Видалем обязаны вцепиться в свой третий подряд финал Копы зубами. Ведь на горизонте замаячил великий рекорд Аргентины послевоенных лет в виде чемпионского «хет-трика», а у соперников из-за травмы отсутствовал наш старый знакомый по «Локомотиву» Джефферсон Фарфан…

Но в итоге, как и в четвертьфинале с Уругваем, перуанцы спокойно обошлись без Фарфана. И что еще удивительнее - продемонстрировали редчайший для себя КПД, отправив в сетку чилийских ворот три (!) безответных мяча.

Команда аргентинского специалиста Рикардо Гареки безжалостно наказывала рискнувших сыграть «первым номером» чилийцев за малейшую оплошность. Первый гол стал следствием навеса с правого фланга экс-полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы. Второй «привез» себе голкипер Габриэль Ариас. Ну а в случае с третьим мячом чилийская защита не смогла подловить на офсайде Пауло Герреро – и тот реализовал выход один на один.

После чего, на пятой компенсированной минуте, чилийцы еще и пенальти не забили. Педро Гальесе отразил удар Варгаса по центру ворот…

То, что черту под разгромом подвел именно Герреро, весьма символично. После травмы Фарфана именно 36-летний суперветеран в одиночку повел перуанскую сборную за собой. А ведь в прошлом году Герреро чудом избежал длительной дисквалификации за применение запрещенных препаратов. Да и вообще, многие поспешили списать его в утиль. Но нет же. Сейчас экс-форвард «Баварии» и «Гамбурга» переживает очередную молодость, проделывая огромный объем работы не только в атаке, где он отвечает за весь креатив, но и на своей половине поля, когда приходится всей командой обороняться.

Кстати, для Герреро нынешняя Копа – по сути, домашний турнир. Вот уже семь лет он выступает в Бразилии за «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасионал». И вот теперь его ждет финал в Рио-де-Жанейро против настоящих хозяев. Фантастика! Ведь перуанцы не доходили до решающей стадии с 1975 года, со времен легендарного Теофило Кубильяса.

Был в истории Перу и еще один финал – в 1939-м. В обоих случаях «инки» праздновали успех. Так что статистика вроде бы оставляет им неплохие шансы в предстоящем 7 июля матче против Бразилии. Другое дело, что есть и другая закономерность. Бразильцы всегда выигрывают домашние Кубки Америки. К тому же в группе они разгромили Перу со счетом 5:0. Именно в той встрече получил травму Фарфан, который, тем не менее, еще может вернуться в «Локо» чемпионом. Кто бы мог подумать…

Кубок Америки
1/2 финала

Чили – Перу – 0:3 (0:2)
Голы: Флорес, 21 – 0:1. Йотун, 38 – 0:2. Герреро, 90+1 – 0:3.

Чили: Ариас, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Исла, Босежур, Видаль, Арангис, Пульгар, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Санчес, Варгас.
Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Адвинкула, Самбрано, Куэва (Бальон, 80), Каррильо (Поло, 71), Тапиа, Йотун, Флорес (Гонсалес, 46), Герреро.

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