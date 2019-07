Чемпионы низложены: сборная Перу вышла в финал Кубка Америки (видео голов)

Перед началом Кубка Америки никто не ждал ни чилийцев, ни перуанцев в полуфинале. Первые после своих триумфов на главном континентальном турнире 2015 и 2016 годов переживают кризис, объяснение которому – старение лидеров. Вторым попросту не хватает звездности, а еще умения использовать многочисленные голевые шансы.

Но это же Южная Америка! Здесь логика работает далеко не всегда. В четвертьфиналах Чили и Перу невероятным образом отстояли нулевые ничьи с Колумбией и Уругваем и высадили двух «теневых фаворитов» из плей-офф в сериях пенальти. А в очном полуфинальном поединке снова порвали шаблоны.

Казалось, уж в такой-то ситуации чилийцы во главе с Алексисом Санчесом, Артуро Видалем и Эдуардо Видалем обязаны вцепиться в свой третий подряд финал Копы зубами. Ведь на горизонте замаячил великий рекорд Аргентины послевоенных лет в виде чемпионского «хет-трика», а у соперников из-за травмы отсутствовал наш старый знакомый по «Локомотиву» Джефферсон Фарфан…

Но в итоге, как и в четвертьфинале с Уругваем, перуанцы спокойно обошлись без Фарфана. И что еще удивительнее - продемонстрировали редчайший для себя КПД, отправив в сетку чилийских ворот три (!) безответных мяча.

Команда аргентинского специалиста Рикардо Гареки безжалостно наказывала рискнувших сыграть «первым номером» чилийцев за малейшую оплошность. Первый гол стал следствием навеса с правого фланга экс-полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы. Второй «привез» себе голкипер Габриэль Ариас. Ну а в случае с третьим мячом чилийская защита не смогла подловить на офсайде Пауло Герреро – и тот реализовал выход один на один.

После чего, на пятой компенсированной минуте, чилийцы еще и пенальти не забили. Педро Гальесе отразил удар Варгаса по центру ворот…

