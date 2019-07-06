«Семин - какой-то мифический человек». Игроки «Локомотива» после победы в Суперкубке - Советский спорт
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06 июля 2019 23:14ФутболГригорьевская Юлия

«Семин - какой-то мифический человек». Игроки «Локомотива» после победы в Суперкубке

После матча ОЛИМП– Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом», который завершился победой железнодорожников 3:2, своими впечатлениями поделились полузащитник Алексей Миранчук и защитники Дмитрий Живоглядов с Борисом Ротенбергом.   

– Вы сегодня сделали дубль. Это круто? – вопрос Миранчуку.
– Круто, что выиграли Суперкубок. Это всегда здорово. Меня поддерживала моя семья, родители. Близкие и друзья всегда рядом, болеют, стараются поддерживать.

– Кому посвятили свои два гола?
– Никого не буду выделять. Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде.

«НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ СЦЕНАРИЙ ЛУЧШЕ»

– Какие эмоции от победы? – вопрос Живоглядову.
– Очень хотел взять первый трофей, и это удалось сделать в первой же игре. Нельзя придумать сценарий лучше.

– Никаких сомнений не осталось, что выбрали правильный клуб?
– Нет, конечно.

– Какие впечатления от работы на сборах с «Локомотивом», с Юрием Семиным?
– Впечатления самые замечательные.

– В чем секрет успеха Юрия Семина? Успели понять?
– Да, понять успел, но говорить об этом не буду. Мало ли. Вдруг фарт пропадет?

– Как удалось переломить игру, когда проигрывали по ходу встречи?
– Я думаю, за счет характера. Юрий Палыч сказал нам в перерыве, что надо делать и это тоже сыграло свою роль. Матч для нас получился очень тяжелый и зрелищный. Сначала мы повели в счете, потом повел соперник. В итоге удалось вырвать победу. Она получилась очень красочная.

– В прошлом сезоне вы боролись за выживание с «Уфой», а сейчас Лига чемпионов, Суперкубок. Что происходит в голове в этот момент?
– Я уже полностью переключился и теперь настраиваюсь на ближайшие матчи.

– Из «Уфы» вас кто-то поздравил?
– Да, уже поздравили.

– А Вадим Евсеев?
– Он еще нет.

«ЮРИЙ СЕМИН ПРОСТО МИФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

– Как ваше здоровье? – вопрос Ротенбергу.
– Сейчас только закончил пить антибиотики от инфекции. Шесть месяцев было очень тяжело. Это один из тяжелейших моментов моей жизни. Но врач наконец-то дал разрешение потихоньку восстанавливаться от моей травмы. Сейчас я боюсь загадывать какие-то сроки, но это приблизительно от шести до восьми месяцев, если все будет хорошо и инфекция не вернется.

– В чем секрет Юрия Семина?
– Это какой-то мифический человек. Я не знаю, как у него это получается. Ребята приходят, уходят, а Юрий Палыч остается, и каждый раз добивается результата. Это, конечно, тренерское искусство. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы сегодня не победили. Я никогда не говорил об этом, но у меня с детства была мечта выиграть три кубка. Горжусь командой. К сожалению, я сам не мог сегодня играть. Но все ребята, которые не играли, сильно переживали. Конечно, это исторический момент. При счете 1:2 было очень тяжело. Азмун мог забить третий мяч, но, мне кажется, наши болельщики напугали его и он пробил мимо.

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