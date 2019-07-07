Месси завершил Кубок Америки вторым в жизни удалением. Аргентина взяла бронзу - Советский спорт
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07 июля 2019 00:13ФутболБезъязычный Алексей

Месси завершил Кубок Америки вторым в жизни удалением. Аргентина взяла бронзу

Утешительный матч за бронзу в Сан-Паулу получился на редкость эмоциональным и принес победу аргентинцам над Чили ценой удаления Лионеля Месси.

Уникальный эпизод случился незадолго до перерыва. Месси совершил ускорение по правому флангу в попытке догнать уходивший за лицевую мяч. Ветеран чилийцев Гари Медель поставил корпус, в который и врезался Лео, подтолкнув соперника рукой в спину. После чего зрители стали свидетелями стычки двух капитанов. Вернее даже не стычки, а бодания «на повышенных тонах».

Казалось, эпизод уже исчерпан. И тут на авансцену выскочил парагвайский арбитр Марио Диас де Вивар, который, достав из кармашка красную карточку, влепил ее и Меделю, и Месси. Разумеется, такое решение возмутило обе команды. На поле началась заварушка. Игроки требовали у парагвайца обратиться к системе VAR. Тот вроде бы приложил руку к уху… Но услышал ли что-то Диас в наушник, так и осталось загадкой. По его жестам ничего нельзя было понять. Тем не менее, Месси и Медель отправились в раздевалки, осыпая судью проклятьями.

Вот так Месси второй (!) раз в жизни был удален с поля. В «Барселоне» такого с ним никогда не случалось. А в сборной ранее произошло лишь однажды, в дебютном (!) для него матче против венгров 17 августа в Будапеште. Тогда юный Лео, едва выйдя на замену на 64-й минуте, отмахнулся от соперника после фола в атаке. И немецкий судья Маркус Мерк тут же показал ему красную. С тех пор Месси провел за национальную команду 135 матчей…

К счастью для аргентинцев, на момент удаления своего лидера они уже вели в счете 2:0. Первый гол соорудил Месси, выведя Серхио Агуэро один на один разрезающей передачей с назначенного в центре поля штрафного. А вскоре еще один выход на вратаря чилийцев Габриэля Ариаса реализовал Пауло Дибала, впервые на турнире появившийся в стартовом составе.

Бросалось в глаза, как Свежий Дибала (он заменил дисквалифицированного Лаутаро Мартинеса) хочет доказать свою необходимость сборной. Да и вообще, аргентинцы выглядели более мотивированными. Очевидно, им очень хотелось взять реванш у чилийцев за поражения в сериях пенальти в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов. А вот победители тех турниров особого рвения не демонстрировали. Показательно, что Алексис Санчес попросил замену уже на 17-й минуте, после не самого серьезного повреждения.

И все же чилийцы возродили интригу, отквитав один мяч с 11-метрового на 59-й минуте. А в уже компенсированное время могли получить право на еще один пенальти за попадание мяча в руку Леандро Паредеса. Если бы парагвайский судья поставил «точку», точно началась бы драка «стенка на стенку». Это же Южная Америка. Здесь и матчи за третье место могут превратиться в шоу.

В итоге – 2:1 в пользу команды Месси. И будет весьма оригинально, если карьера Лео в сборной завершится так же, как и началась – удалением. Узнаем об этом, когда пятикратный обладатель Золотого мяча официально объявит, намерен ли он продолжать. Ну а на Кубке Америки нас еще ждет финал – в воскресенье в Рио-де-Жанейро. Бразилия играет с Перу.

Кубок Америки. Матч за 3-е место

Аргентина – Чили – 2:1 (2:0)

Голы: Агуэро, 12 – 1:0. Дибала, 22 – 2:0. Видаль, 59 – с пенальти – 2:1.

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пецелья, Фойт, Ло Чельсо (Мори, 90), Паредес, Де Пауль, Месси, Дибала (Ди Мария, 67), Агуэро (Суарес, 81).

Чили: Ариас, Хара (Марипан, 50), Босежур, Исла, Диас, Санчес (Фернандес, 17), Медель, Арангис (Кастильо, 83), Видаль, Варгас, Пульгар.

Удаления: Месси, 37. Медель, 37

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