Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках» - Советский спорт
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07 июля 2019 17:00ФутболГригорьевская Юлия

Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»

Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба.

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«ИЩЕМ ОДНОГО НОВИЧКА В ЛИНИЮ АТАКИ»

– Надеюсь, что в предстоящем сезоне мы будем побеждать чаще, чем в предыдущем. ЦСКА всегда ставит задачу бороться за титулы. Изменять своей философии не намерены. В то же время надо понимать, какие перемены произошли в составе прошлым летом. Команда у нас молодая, а молодости свойственна нестабильность. Впрочем, за год все ребята стали опытнее. Это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Надо переходить из пионеров в комсомольцы.

– Когда ЦСКА сможет замахнуться на победу в Лиге чемпионов? Или такое в принципе невозможно?
– Почему невозможно? Будем мечтать. Когда-то и победа в Кубке УЕФА казалась недостижимой. Но в 2005 году мы ее добились. Дорогу осилит идущий. Поэтому цели у ЦСКА всегда амбициозные.

– ЦСКА делает ставку на молодежь. А нет планов открыть клубные школы по всей стране?
– Число филиалов нашей академии постоянно растет. И мы продолжим двигаться в этом направлении. Сейчас, например, проходят детские лагеря для детей в Сочи. Мы уделяет огромное внимание подготовке резерва. Это важная составляющая клубной философии.

– А как насчет работы на трансферном рынке? Пока приобретений меньше, чем прошлым летом.
– Так и окно только в июне открылось, трансферы разрешены до первого сентября. О Звонимире Шарлии вы уже знаете. Мы арендовали хорвата с опцией выкупа. Будут и другие приобретения. Как минимум одного игрока в линию атаки ЦСКА просматривает.

– Появится ли на трибунах «ВЭБ Арены» подогрев? И когда ждать открытия музея ПФК ЦСКА?
– У нас много планов по улучшению инфраструктуры. Построить крышу на арене невозможно, для этого пришлось бы все переделывать. Но установка специальных тепловых пушек – реализуемая задача. Возможно, они появятся уже осенью, когда похолодает.

«ВРЕМЯ ПРОДАВАТЬ ЧАЛОВА ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»

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– Раньше у ЦСКА не раз возникали технические проблемы с продажей билетов…
– Да, были перебои в системе. Но в наступающем сезоне подобное не должно повториться. Мы улучшаем все – реализацию билетов, ассортимент питания, различные активности в дни матчей.

– Лучший бомбардир РПЛ-2018/19 Федор Чалов может покинуть ЦСКА?
– Время для этого еще не пришло. Были разговоры о том, что уйдет Марио Фернандес – и они имели под собой почву. Но мы приняли решение сохранить всех лидеров прошлого сезона.

– Насколько тяжело было удержать Николу Влашича?
– На Влашича претендовали многие. Ключевую роль сыграло желание самого Николы продолжить карьеру в ЦСКА. Иначе мы не смогли бы выкупить его контракт у «Эвертона». Кстати, в этой сделке есть заслуга – и немалая – армейских болельщиков. Их поддержка произвела на Влашича огромное впечатление. Он остался, в том числе, из-за атмосферы на трибунах.

– В прошлом сезоне Влашич блеснул в Лиге чемпионов, матчи которой ЦСКА принимал в «Лужниках». Рассматриваете вариант проведения там игр Лиги Европы-2019/20?
– Нет. Будем играть только на нашей арене. В гостях хорошо, а дома лучше.

– А дерби со «Спартаком» в «Лужниках» провести не хотели бы? На таком матче можно собрать аншлаг.
– Думаю, «Спартак» не согласится. Обсуждения были, но дальше разговоров дело не пошло.

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