ФАРФАН ДО ФИНАЛА НЕ ДОБРАЛСЯ

Вообще-то многие болельщики не без оснований полагали, что настоящий финал на нынешней «Копе» уже состоялся – досрочно, на полуфинальной стадии. Бразильцы в том поединке не без судейского скандала обыграли самого принципиального соперника – Аргентину и, как казалось, окончательно расчистили себе дорогу к титулу.

Добравшихся до «реального» финала через другую половину сетки плей-офф перуанцев сложно было воспринимать как полноценного претендента на титул и конкурента хозяевам. Да, в четвертьфинале команда Рикардо Гареки сенсационно прошла Уругвай, дотерпев до серии пенальти и не допустив в ней ни одной осечки. Да, в следующем круге героические перуанцы разгромили действующих обладателей Кубка Америки чилийцев (3:0). Но все эти подвиги, объективно говоря, выглядели прыжками выше не головы даже, а на высоту удвоенного собственного роста.

Кроме того, ожесточенные битвы на «Копе» обернулись для сборной Перу потерями в составе. В частности, тяжелую травму получил нападающий Джефферсон Фарфан. Пока его партнеры готовились к финалу, форварду «Локомотива» была сделана операция. И 34-летнему футболисту оставалось лишь слать соратникам по сборной пожелания удачи в противостоянии с бразильцами. Которым, напомним, перуанцы разгромно проиграли (0:5) на групповом этапе нынешней «Копы».

Когда в воскресном поединке истекли стартовые четверть часа, показалось, что Бразилия действительно без проблем расправится с бело-красными. Повести в счете пентакампеонам удалось благодаря высочайшему индивидуальному мастерству Габриэла Жезуса. Нападающий «Манчестер Сити», в схемах наставника бразильской сборной Тите играющий на позиции флангового форварда, эффектно обыграл Мигеля Трауко и ювелирно навесил на Эвертона. Другой фланговый атакующий игрок с «английским» прозвищем вовремя встретился с мячом и вогнал его в сетку ворот.

«ХЕТ-ТРИК» ЖЕЗУСА: ГОЛ, ПАС И УДАЛЕНИЕ

Примерно полчаса хозяева безраздельно владели преимуществом, но затем соперник сумел напрячь их прессингом и резкими выпадами после отбора мяча. И в самой концовке тайма произошло то, чего на этом турнире с Бразилией не случалось на протяжении 493 минут игрового времени – она пропустила! Правда, с пенальти, который сначала не вызвал сомнений у чилийского рефери Роберто Тобара, но затем все-таки потребовал просмотра видеоповтора. Просмотр убедил арбитра, что попадание мяча в руку Тиагу Силвы после прострела заслуживает самых строгих санкций. Капитан перуанцев Паоло Герреро с 11-метровой отметки восстановил равенство в счете.

Уже за это возрождение интриги команде Гареки стоит сказать спасибо, хотя Бразилия не позволила сопернику посмаковать ничейный счет, уйдя в раздевалку на перерыв. На исходе трех компенсированных минут хозяевам удался идеальный встречный отбор на чужой половине: Роберто Фирмино выполнил аптекарски точный подкат, Артур протащил мяч к линии штрафной и нашел своевременным пасом Жезуса, который метко пробил в нижний угол. На все про все у пентакампеонов ушло секунд десять, не больше.

После перерыва перуанцам удалось навязать фавориту жесткую борьбу по всему полю, в которой обе команды часто переходили грань фола. И на 70-й минуте герой первого тайма Жезус заработал второй «горчичник» и досрочно отправился в раздевалку.

Вот это был поворот сюжета в финале! У перуанцев появились шансы реализовать большинство и перевести игру в овертайм.

Но Бразилия осталась Бразилией, даже играя вдесятером. Тите сделал пару логичных замен, которые не только укрепили оборону, но и позволили хозяевам не забывать о контратаках. И когда до окончания основного времени оставалось три минуты, Эвертон взял игру на себя, просочился в штрафную и нарвался на жесткий стык с Карлосом Самбрано. Могло сложиться впечатление, что это был правильный «блок» плечо в плечо, но арбитр, подкрепив свои первые впечатления просмотром VAR, назначил пенальти. Реализовав 11-метровый, Ришарлисон поставил точку в этом финале.

Yes👏 Yes👏 Yes🏆 Brazil does Brazil's third goal against Peru deserved the title and cup Brazil Brazil's Copa America 2019💪#BRAxPER #CopaAmerica pic.twitter.com/73SAtl0Ji5 — Amir Madrid (@Amirmadrid70) 7 июля 2019 г.

Финале, который принес Бразилии девятый Кубок Америки и продлил победную серию сборной этой страны в домашних турнирах. Теперь у бразильцев пять побед из пяти на «Копах», прошедших в их родных стенах.

Кубок Америки. Финал

Бразилия – Перу – 3:1 (2:1)

Голы: Эвертон (Габриэл Жезус), 15 – 1:0. Герреро, 44 – с пенальти – 1:1. Габриэл Жезус (Артур), 45+3 – 2:1. Ришарлисон, 90 – с пенальти – 3:1

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес (к), Тиагу Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Артур – Габриэл Жезус, Коутиньо (Милитао, 77), Эвертон (Аллан, 90+3) – Фирмино (Ришарлисон, 75)

Перу: Гальесе – Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапиа (К.Гонсалес, 82), Йотун (Руидиас, 78) – Флорес, Куэва, Каррильо (Поло, 86) – Герреро (к)

Предупреждения: Габриэл Жезус, 30. Тиагу Силва, 53. Ришарлисон, 90+1 – Тапиа, 49. Самбрано, 68. Адвинкула, 84

Удаление: Габриэл Жезус, 70 (вторая желтая карточка)

Судья: Роберто Тобар (Чили)

7 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана»