Вообще-то многие болельщики не без оснований полагали, что настоящий финал на нынешней «Копе» уже состоялся – досрочно, на полуфинальной стадии. Бразильцы в том поединке не без судейского скандала обыграли самого принципиального соперника – Аргентину и, как казалось, окончательно расчистили себе дорогу к титулу.

Добравшихся до «реального» финала через другую половину сетки плей-офф перуанцев сложно было воспринимать как полноценного претендента на титул и конкурента хозяевам. Да, в четвертьфинале команда Рикардо Гареки сенсационно прошла Уругвай, дотерпев до серии пенальти и не допустив в ней ни одной осечки. Да, в следующем круге героические перуанцы разгромили действующих обладателей Кубка Америки чилийцев (3:0). Но все эти подвиги, объективно говоря, выглядели прыжками выше не головы даже, а на высоту удвоенного собственного роста.

Кроме того, ожесточенные битвы на «Копе» обернулись для сборной Перу потерями в составе. В частности, тяжелую травму получил нападающий Джефферсон Фарфан. Пока его партнеры готовились к финалу, форварду «Локомотива» была сделана операция. И 34-летнему футболисту оставалось лишь слать соратникам по сборной пожелания удачи в противостоянии с бразильцами. Которым, напомним, перуанцы разгромно проиграли (0:5) на групповом этапе нынешней «Копы».

Когда в воскресном поединке истекли стартовые четверть часа, показалось, что Бразилия действительно без проблем расправится с бело-красными. Повести в счете пентакампеонам удалось благодаря высочайшему индивидуальному мастерству Габриэла Жезуса. Нападающий «Манчестер Сити», в схемах наставника бразильской сборной Тите играющий на позиции флангового форварда, эффектно обыграл Мигеля Трауко и ювелирно навесил на Эвертона. Другой фланговый атакующий игрок с «английским» прозвищем вовремя встретился с мячом и вогнал его в сетку ворот.

Примерно полчаса хозяева безраздельно владели преимуществом, но затем соперник сумел напрячь их прессингом и резкими выпадами после отбора мяча. И в самой концовке тайма произошло то, чего на этом турнире с Бразилией не случалось на протяжении 493 минут игрового времени – она пропустила! Правда, с пенальти, который сначала не вызвал сомнений у чилийского рефери Роберто Тобара, но затем все-таки потребовал просмотра видеоповтора. Просмотр убедил арбитра, что попадание мяча в руку Тиагу Силвы после прострела заслуживает самых строгих санкций. Капитан перуанцев Паоло Герреро с 11-метровой отметки восстановил равенство в счете.

Уже за это возрождение интриги команде Гареки стоит сказать спасибо, хотя Бразилия не позволила сопернику посмаковать ничейный счет, уйдя в раздевалку на перерыв. На исходе трех компенсированных минут хозяевам удался идеальный встречный отбор на чужой половине: Роберто Фирмино выполнил аптекарски точный подкат, Артур протащил мяч к линии штрафной и нашел своевременным пасом Жезуса, который метко пробил в нижний угол. На все про все у пентакампеонов ушло секунд десять, не больше.

После перерыва перуанцам удалось навязать фавориту жесткую борьбу по всему полю, в которой обе команды часто переходили грань фола. И на 70-й минуте герой первого тайма Жезус заработал второй «горчичник» и досрочно отправился в раздевалку.

