Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФ

ДЖАННИ ИНФАНТИНО: НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДЕЛ С МАФИЕЙ

Когда-то об УЕФА говорили так: Платини – король футбола, в УЕФА он просто президент, а вот если надо о чем-то договориться – это вам к гендиректору, к Инфантино. Нагреть шары, охладить их – это он все решит, он потому сам жеребьевки и проводит. Не знаем, так это или нет, но спустя несколько лет отстранена вся прежняя верхушка и ФИФА, и УЕФА, а Инфантино возглавляет структуру, которая, по его словам, стала совсем прозрачной.

НА БЕЛЫХ СЛОНОВ РАССЧИТАЙСЬ!

Чемпионат мира подарил России роскошную футбольную инфраструктуру. Однако спустя год после окончания турнира далеко не все объекты используются в полном объеме. Рассказываем о том, как сейчас функционируют 12 арен ЧМ-2018.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ВСЕ МАТЧИ РПЛ И СБОРНОЙ РОССИИ ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам РПЛ-2019/20 и оставшимся отборочным играм национальной сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. Не пропустите не единого матча!

ФРАНК РИБЕРИ: ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ КАРЬЕРУ – ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ!

Казалось, этот сезон последний для 36-летнего Рибери не только в «Баварии», но и в карьере. Однако забив в прощальном на «Альянц Арене» матче гол, он признался, что вдруг понял: в футболе сделано еще не все. Как уверяет Рибери в интервью, теперь он ждет серьезного предложения.

АНДРЕЙ БУТЕНКО: С ПРИМИНЕНИЕМ VAR ДЕЛО ЧАСТО ДОХОДИТ ДО МАРАЗМА

Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).

ЭЛЬ НИНЬО УХОДИТ…

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес, более известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», решил завершить свою карьеру. «Эль Ниньо» больше не чувствует того наслаждения от футбола и сыграет свой последний матч в августе. За свою карьеру Фернандо смог не только выиграть немало трофеев, но и навсегда влюбить себя болельщиков из многих стран.

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