Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФ

Когда-то об УЕФА говорили так: Платини – король футбола, в УЕФА он просто президент, а вот если надо о чем-то договориться – это вам к гендиректору, к Инфантино. Нагреть шары, охладить их – это он все решит, он потому сам жеребьевки и проводит. Не знаем, так это или нет, но спустя несколько лет отстранена вся прежняя верхушка и ФИФА, и УЕФА, а Инфантино возглавляет структуру, которая, по его словам, стала совсем прозрачной.
Чемпионат мира подарил России роскошную футбольную инфраструктуру. Однако спустя год после окончания турнира далеко не все объекты используются в полном объеме. Рассказываем о том, как сейчас функционируют 12 арен ЧМ-2018.
Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам РПЛ-2019/20 и оставшимся отборочным играм национальной сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. Не пропустите не единого матча!
Казалось, этот сезон последний для 36-летнего Рибери не только в «Баварии», но и в карьере. Однако забив в прощальном на «Альянц Арене» матче гол, он признался, что вдруг понял: в футболе сделано еще не все. Как уверяет Рибери в интервью, теперь он ждет серьезного предложения.
Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).
Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес, более известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», решил завершить свою карьеру. «Эль Ниньо» больше не чувствует того наслаждения от футбола и сыграет свой последний матч в августе. За свою карьеру Фернандо смог не только выиграть немало трофеев, но и навсегда влюбить себя болельщиков из многих стран.
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