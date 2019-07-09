Александр Медведев: Чем больше Дзюба раздает интервью, тем лучше - Советский спорт
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09 июля 2019 11:00ФутболАртамонов Антон

Александр Медведев: Чем больше Дзюба раздает интервью, тем лучше

Бывший президент КХЛ, который с середины прошлого сезона занимает пост генерального директора «Зенита», рассказал о своем первом межсезонье в футболе.

«ПЕРЕНОСИТЬ ВСЕ УДАЧНЫЕ ИДЕИ ИЗ КХЛ В РПЛ НЕ СТОИТ»

– На самом деле, до конца межсезонья полно времени, – начал Медведев. – Трансферное окно будет открыто еще почти два месяца. Если вы о подготовительном периоде, то поработали с хорошим настроением. Как и говорил раньше, массовые закупки не делали. Усиливаемся точечно. Отдельно отмечу, что решаем вопросы с устройством тех игроков, которые нечасто проходили в состав. Четверо футболистов уже перешли в клуб «Сочи», что показывает серьезность намерения южан, которые и с самими ребятами согласовали контрактные обязательства, и на рыночных условиях провели и проводят сделки с «Зенитом». Это важный сигнал всему футбольному рынку.

– Такой трафик игроков из «Зенита» в «Сочи» связан с тем, что клуб-дебютант РПЛ до переезда на юг базировался в Санкт-Петербурге под вывеской «Динамо»?
– Трансферы отражают то, что на наших футболистов ротации есть спрос. А то, что в «Сочи» перешло сразу несколько зенитовцев, поможет этой команде строить игру.

– Субботний матч за Суперкубок против «Локомотива» воспринимали больше как шоу для зрителей? Или поражение расстроило?

GettyImages-1154308598– Значимость и авторитет Суперкубка продолжают расти. Поэтому команды бились от души. Хотя функциональная готовность не на высшем уровне, игроки продемонстрировали интенсивный, эмоциональный, красивый футбол. Вспомните, сколько было опасных атак, красивых комбинаций, вратарских спасений?! Зрители получили то, чего ждали от открытия сезона. И о результате никто, разумеется, не забывал.

– Вы много лет успешно руководили КХЛ, где лауреаты предыдущего сезона тоже встречаются в первом матче следующего чемпионата. Но в хоккее Кубок открытия идет в зачет турнирной таблицы. Может, и в РПЛ стоит опробовать аналогичную систему?
– Переносить все даже самые удачные идеи из хоккея в футбол не стоит. И там, и там достаточно своих удачных фишек. Суперкубок России, как самостоятельный матч-турнир, является большим и значимым событием. Хотя Кубок открытия в КХЛ выигрывать не менее приятно.

«ВАЖНО, ЧТОБЫ СИСТЕМУ VAR УСПЕЛИ НАСТРОИТЬ НА ВСЕХ СТАДИОНАХ»

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– Кстати, коллеги из РПЛ задают вам вопросы о том, как вы долгие годы управляли КХЛ? Опыт-то накоплен колоссальный.
– С кем я контактирую, хоккейная тема нередко поднимается. КХЛ прошла путь становления за короткий срок, совместив международный опыт с российскими традициями. Не исключаю, в скором будущем организуем специальную встречу спортивных менеджеров, чтобы обсудить все хорошее из мира хоккея, чего не хватает футболу, и наоборот.

– На ум сразу приходит судейская тема. В РПЛ скандалы в прошлом сезоне возникали чуть ли не в каждом туре. При вас в КХЛ такого не было…
– Думаю, из хоккея можно многое взять, что касается подготовки и воспитания молодых судей. В футболе, как вы прекрасно знаете, вот-вот будет повсеместно введена система видеповторов. Хотя само по себе наличие VAR, на примере завершившегося Кубка Америки, не сводит ошибки к нулю. И в итоге все сводится именно к подготовке арбитра, который остается главной фигурой на поле и при желании может отказаться от использования VAR. Хотя, с видеповторами, конечно, проще.

– Во время Суперкубка система VAR не использовалась, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак потом указывал на многочисленные ошибки судейской бригады.
– После Суперкубка эксперты действительно сошлись в том, что пенальти в ворота «Локо» надо было ставить. Но сейчас я не об этом. Сейчас важнее, чтобы систему успели настроить на всех стадионах, которые примут матчи первого тура. Вот это вызывает беспокойство.

«МНЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТАРАСОВА, ПОКА ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ НА ЧТО»

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– Как быстро вы освоились в новой футбольной ипостаси?
– Каждый день узнаю что-то новое и полезное для своей работы. Как на основе своих наблюдений, так и при взаимодействии с менеджерами «Зенита» и других клубов, да даже с теми же футболистами, тренерами, администраторами. Мой вывод: работать в футболе очень интересно.

– На ум приходят сравнения с легендарным Анатолием Тарасовым, который тренировал в футболе и в хоккее, и с Вячеславом Колосковым, который руководил федерациями там и там. Были шутки на эту тему?
– Прекрасно помню, когда Тарасов пришел в футбольный ЦСКА, но тот опыт оказался не очень удачным. Мне же пока жаловаться не на что (смеется).

– Ваше мнение, какой спорт популярнее в России – футбол или хоккей?
– Наверное, так ставить вопрос не совсем корректно. По количеству профессиональных игроков хоккею с футболом не сравниться, а если брать рейтинги трансляций… Просто хочу, чтобы два вида спорта были одинаково популярны.

Сейчас могу сказать: уровень внимания и к КХЛ, и к «Зениту» достаточно большой. Звонки от прессы я не считаю, но, по моему мнению, наша спортивная журналистика развивается, чему способствует технический прогресс. Все больше болельщиков используют интернет, где любое событие можно осветить со всех сторон и максимально оперативно, не только с помощью текста, но и с видео, графикой и картинками. Более того, я считаю очень важным, чтобы и футболисты, и менеджеры, и тренеры постоянно общались с прессой, тем самым повышая интерес и к игре своей команды, и к футболу в целом. Ведь, как бы кто-то ни ругал наш чемпионат, он у нас хорошего и растущего уровня.

– Получается, вас, как руководителя, совсем не раздражает, что тот же Артем Дзюба раздет интервью, словно орешки щелкает и, грубо выражаясь, звучит из каждого утюга? Многие на вашем месте призвали бы его чуть умерить пыл.
– Общение со СМИ – часть работы футболиста. Тем более, ярких персонажей у нас хватает. Да, хватает и молчунов, но тем интереснее для журналиста разговорить такого молчуна. Никто ж не знает, что интересного он расскажет, пока человек предпочитает молчать…

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