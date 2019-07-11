Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком

– «Оренбург» занял высокое седьмое место в РПЛ-2018/19. Как решились на переход в клуб – дебютант премьер-лиги?
– Все просто. Контракт закончился, возник вариант с «Сочи». Этот проект мне показался перспективным, и я согласился. Хотя, конечно, мог остаться в «Оренбурге». Если бы сразу по окончании сезона предложили заключить новое соглашение. Но этого не произошло.
– Межсезонье получилось скоротечным. Успели подыскать в Сочи жилье?
– Пока нет. В городе был один день. Даже в море еще не купался, из окна только видел. Живу в отеле. Квартирным вопросом займусь позже.
– Будете арендовать дом?
– Да нет. Думаю, квартира вполне подойдет.
– Один будете жить?
– Нет. У нас тут целая команда (смеется). Мы все одна большая семья.
– В Сочи сейчас разгар туристического сезона. Не напрягают курортники?
– Как показывает опыт сборной Бразилии, которая много раз становилась чемпионом мира, а недавно выиграла Кубок Америки, это не мешает. Возможно, даже наоборот – помогает. Думаю, нам тоже поможет.
– Следили за Кубком Америки?
– Не так пристально, но какие-то матчи видел. Финал полностью удалось посмотреть. Игра бразильцев, конечно, впечатлила.
– У перуанцев не было шансов?
– Они и так совершили чудо, победив в полуфинале чилийцев. Отдали все силы. А бразильцы на самом деле были быстрее, техничнее, класснее. Заслуженно победили.
– Лионель Месси сказал, что судьи тянули бразильцев как хозяев турнира.
– Я такого не заметил. А проигрывать всегда обидно. Месси можно только посочувствовать. Впрочем, не хотел бы комментировать его слова. Мы же не знакомы. Когда был в Барселоне, так с ним и не пересекся (смеется).
– Тогда вернемся в Сочи. Обсуждали свою роль в команде с тренерским штабом Александра Точилина, которому, кстати, теперь ассистирует известный в прошлом голкипер Роман Березовский?
– На сборах мы работали чуть больше недели, успели пообщаться. Но о каких-то игровых, тактических моментах пока не говорили. А Березовского я знаю давно. Вместе выступали в «Динамо». Так что рабочий контакт есть. Считаю, поскольку у меня есть опыт выступлений в РПЛ, я должен подсказывать молодым ребятам какие-то нюансы.
– По сборам понятно, кто из вратарей «Сочи» начнет сезон первым номером?
– Не знаю. Мы все амбициозные ребята и хотим играть. Команда у нас новая, многие первый раз будут выступать в премьер-лиге.
– Такое обилие новичков не создает проблем?
– Нет. Никаких. Футбольный мир тесен. Даже если раньше вместе не играли, то все равно друг друга знаем. Общаемся. Новички быстро вливаются в коллектив, а сыгранность – дело наживное.
– Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов после поражения со счетом 1:7 от «Спартака» в контрольном матче признался, что клуб не готов к сезону. Читали его слова?
– Нет, не читал. Но ведь на тот момент команде не хватало игроков, новички еще не приехали. В порыве можно было сделать такое заявление… С тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Клуб готовится к сезону. И знаете, лучше в одном матче пропустить семь голов, чем в семи по одному. Та игра стала для нас хорошим уроком.
– Персонально для вратаря семь пропущенных мячей – это, наверное, катастрофа…
– И великие голкиперы помногу пропускали. Ничего страшного. Нужно только делать правильные выводы.
– Кстати, Орлов высказывался и о нестабильной финансовой ситуации. Не опасаетесь возможных перебоев с выплатами?
– Мы уже ко всему готовы. Та же «Кубань» научила, что всякое может быть в футболе, как и в жизни. Но, я думаю, в «Сочи» серьезных финансовых проблем не будет. Наша задача – хорошо играть. А что касается денег – заплатят. Я надеюсь. Доверяю руководству клуба.
– Сравните Точилина с Владимиром Федотовым, у которого вы ярко раскрылись в «Оренбурге».
– Они оба добрые, открытые для диалога. В любой момент можно подойти, поговорить, если что-то интересует. Двери всегда открыты. У кого тренировки интереснее? Даже не знаю. Мне тренироваться вообще всегда интересно. Еще не устал от этого, хотя всю жизнь этим занимаюсь.
– По итогам минувшего сезона вы заняли в РПЛ четвертое место по числу сейвов. Следите за статистикой?
– Не особо. Главное – приносить пользу команде. А сейвы? Можно сделать десять спасений за игру и пропустить решающий мяч на последней минуте, а можно, наоборот, выручить один раз – и принести победу. Цифры – вещь обманчивая.
– Вам еще и трижды пенальти не забивали. Считаете себя специалистом по 11-метровым?
– Думаю, ни один вратарь так о себе не скажет. Так получилось – и слава богу. Я рад.
– То есть никакого секрета у вас нет?
– Никакого. Просто прыгаешь и отбиваешь мяч. Повезло – отбил. Не повезло – не отбил (смеется). Даже не знаю, как это объяснить.
– Может, чуйка на пенальти какая-то есть?
– Может, и есть.
– Сейчас вся страна обсуждает вашего бывшего одноклубника Алексея Сутормина. Он сначала перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а спустя полторы недели – оттуда в «Зенит». Многие видят здесь «нечестную игру», агентские махинации. Что сами по этому поводу думаете?
– Алексей – молодец. Он заслужил шанс заиграть в сильнейшей команде страны. Пусть у него все получится. А какими путями он в «Зенит» попал – одному богу известно. Если ему надо было для этого пройти через «Рубин» – значит так суждено. В любом случае я за него очень рад.
– Но вам эта ситуация не кажется странной?
– Мне – нет. А в чем странность?
– Если человек хочет перейти в «Зенит», какой смысл на неделю подписывать контракт с другим клубом?
– Значит, «Зенит» изначально был как-то не очень заинтересован. Деталей я не знаю. Важен конечный итог.
– Вы поддерживаете связь с Суторминым?
– Общаемся, конечно. С переходом в «Рубин» я его поздравлял.
– А с переходом в «Зенит»?
– Он мне напишет, тогда и поздравлю. Алексей должен проинформировать меня как старшего товарища (смеется).
– Сутормин поздравил вас с переходом в «Сочи»?
– Да. Друзья, знакомые, ребята из «Оренбурга», многие поздравляли. В этом плане «Оренбург» был хорошей командой, коллектив был потрясающий.
– «Оренбург» претендовал даже на зону еврокубков. Готовы морально к тому, что теперь придется бороться за выживание?
– Мы настраиваемся на то, чтобы показывать зрелищную игру и привлекать болельщиков на трибуны. Думаю, фанаты будут нас любить, ценить и уважать. Как и мы их. А результаты придут. Москва ведь тоже не сразу строилась. Сегодня ты борешься за выживание, а завтра – за еврокубки. Борьба закаляет. Пусть многие не верят в «Сочи», но мы-то верим. А я ко всему этому философски отношусь. Через многое в карьере прошел.
– Стартовый отрезок сезона у «Сочи» – врагу не пожелаешь. Играть придется со «Спартаком», «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА…
– Серьезно? Я специально не смотрел расписание матчей. Знаю только, что первые два матча у нас со «Спартаком» и «Зенитом». Вы сейчас мне просто открыли завесу тайны (смеется). На самом деле хорошо, что первые матчи у нас с лидерами, потому что на их фоне ты мобилизуешь все свои силы, энергию и концентрацию.
– Скорее всего, после пятого тура очков в копилке будет совсем не много.
– Вы сгущаете краски и тучи нагоняете. Все будет нормально.
– Хорошо. Тогда поговорим на тему вашего вегетарианства. У вас на сборах в «Сочи» персональное меню? Или просто берете блюда без мяса?
– С клубным врачом мы работали еще в «Кубани», он меня прекрасно знает. Поэтому, когда я присоединился к команде, уже были вегетарианские блюда. Смотрю, многие ребята их с удовольствием едят. Вообще у нас шведский стол. И можно посмотреть описание каждого блюда – из чего приготовлено.
– Никто из партнеров не пробовал в шутку подложить вам тайком мясца?
– Мой рост почти два метра. Не думаю, что кто-то рискнет мне что-то подложить (смеется).