«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командой - Советский спорт
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11 июля 2019 15:35ФутболАвгустин Александр

«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командой

Экс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.

Не успел «Аякс» отойти от чемпионства и лихого выступления в Лиге чемпионов, как вновь приступил к подготовке для того, чтобы попробовать взбудоражить Европу еще раз.

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Our boys back at it again! 😍 ⌚️👀 It’s time to swipe —>📸 #PreSeason 🇳🇱

Публикация от AFC Ajax (@afcajax)

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Work mode ! 🎭

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Как правило, летом в Европе идет активная трансферная компания до 31 августа. И в основном внимание прессы приковано, не к проходным контрольным матчам, а к игрокам, к тем, кто ушел и к тем, кто пополнил команду.

На данный момент «Аякс претерпел изменения, но не планетарного масштаба. Серьезной потерей для «божьих сыновей» стал уход Френки Де Йонга в «Барселону». Но надо сказать амстердамцы выручили неплохую сумму за юного таланта (75 млн евро). К слову Мауро Икарди в «Интере» оценивают за 45 миллионов (с чем сам «Интер» категорически не согласен). Поговаривают, что уйдет Маттиас Де Лигт в «Ювентус», и это уже серьезная потеря. Замену найти будет крайне сложно. Хотя за Де Лигта требуют ту же сумму, что и за Де Йонга, не меньше.

Однако «Аякс» не только всегда славился громкими продажами, но и большими приобретениями. В настоящее время главная покупка – это Квинси Промес. После «Спартака» и неудачного сезона в «Севильи» чемпион России нашел пристанище в столице своей родины. Активно тренируется. Это уже четвертый красно-белый клуб Промеса в карьере.

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First session done ✅ ❌❌❌

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Не совсем понятно зачем Промес нужен «Аяксу»? Вопрос конкуренции. Сможет ли он сможет тягаться с Хакимом Зиешом, который блестяще провел сезон и, например, с Тадичем, который переподписал контракт с «Аяксом».

Впрочем, для российского болельщика интрига есть: сможет ли Промес доказать свою состоятельность вне «Спартака». Первый севильский блин оказался комом, теперь судьба предоставила Квинси новый шанс, и все будет зависеть от него самого. Эрик тен Хаг – человек, которого нельзя упрекнуть в предвзятости. Если он реально видит, что человек старается, то он пойдет ему на встречу.

Пока же в целом «Аякс» в прекрасном расположении духа. Тренировки проходят в атмосфере бразильских танцев.

Сейчас машина, построенная Тен Хагом на ходу. Ребята доказали, что могут добиться невероятных успехов на европейской арене. Это новый «Аякс», который вполне может повторить успех 95 года.

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