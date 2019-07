«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командой

Не успел «Аякс» отойти от чемпионства и лихого выступления в Лиге чемпионов, как вновь приступил к подготовке для того, чтобы попробовать взбудоражить Европу еще раз.

Как правило, летом в Европе идет активная трансферная компания до 31 августа. И в основном внимание прессы приковано, не к проходным контрольным матчам, а к игрокам, к тем, кто ушел и к тем, кто пополнил команду.

На данный момент «Аякс претерпел изменения, но не планетарного масштаба. Серьезной потерей для «божьих сыновей» стал уход Френки Де Йонга в «Барселону». Но надо сказать амстердамцы выручили неплохую сумму за юного таланта (75 млн евро). К слову Мауро Икарди в «Интере» оценивают за 45 миллионов (с чем сам «Интер» категорически не согласен). Поговаривают, что уйдет Маттиас Де Лигт в «Ювентус», и это уже серьезная потеря. Замену найти будет крайне сложно. Хотя за Де Лигта требуют ту же сумму, что и за Де Йонга, не меньше.

Однако «Аякс» не только всегда славился громкими продажами, но и большими приобретениями. В настоящее время главная покупка – это Квинси Промес. После «Спартака» и неудачного сезона в «Севильи» чемпион России нашел пристанище в столице своей родины. Активно тренируется. Это уже четвертый красно-белый клуб Промеса в карьере.

Не совсем понятно зачем Промес нужен «Аяксу»? Вопрос конкуренции. Сможет ли он сможет тягаться с Хакимом Зиешом, который блестяще провел сезон и, например, с Тадичем, который переподписал контракт с «Аяксом».

Впрочем, для российского болельщика интрига есть: сможет ли Промес доказать свою состоятельность вне «Спартака». Первый севильский блин оказался комом, теперь судьба предоставила Квинси новый шанс, и все будет зависеть от него самого. Эрик тен Хаг – человек, которого нельзя упрекнуть в предвзятости. Если он реально видит, что человек старается, то он пойдет ему на встречу.

Пока же в целом «Аякс» в прекрасном расположении духа. Тренировки проходят в атмосфере бразильских танцев.

