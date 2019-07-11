В «Спартаке» капитана назначили. А что в других командах

«ЗЕНИТ» – БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Как получил должность капитана: по наследству

Перед началом прошлого сезона капитаном «Зенита» был защитник Александр Анюков, который потерял место в стартовом составе и капитанская повязка перешла к самому опытному игроку клуба сербу Браниславу Ивановичу.

Прямая речь: «Ситуация с капитанами у нас понятная. Начинал предсезонную подготовку с капитанской повязкой Александр Анюков. В первом официальном матче против «Енисея» он не играл. Поэтому капитаном был Бранислав Иванович. Сейчас будем смотреть по ситуации. У нас два капитана, которые будут выводить команду в зависимости от того, кто, сколько и когда будет играть», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«ЛОКОМОТИВ» – ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Как получил должность капитана: по наследству

В московском клубе крайне интересная ситуация с капитанами. С 2013 по 2015 им был вратарь Маринато Гилерме. Затем повязка на два года перешла к самому звездному игроку «железнодорожников» Ведрану Чорлуке, а после него – к самому скандальному – Игорю Денисову, который из-за конфликта с тренером потерял место в составе (и соответственно капитанскую повязку). После чего полузащитник завершил карьеру, а капитаном вновь стал Чорлука.

Прямая речь: «Капитан, конечно, Ведран Чорлука, но он получил тяжелую травму, мы его ждем, желаем ему скорейшего выздоровления, он очень нужен «Локомотиву». Будем надеяться, что скоро он выйдет на поле. Юрий Семин сказал, что я буду капитаном, поэтому не вижу в этом никаких проблем», – сказал Денисов летом позапрошлого года, но повязку так и не отдал.

ЦСКА – ИГОРЬ АКИНФЕЕВ

Как получил должность капитана: назначен тренером

Защитник Сергей Игнашевич, завершивший карьеру гол назад, был капитаном ЦСКА три года. В этот период клуб выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году между Игнашевичем и главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым возник конфликт из-за больших нагрузок. В результате противостояния Газзаев оштрафовал и лишил Сергея капитанской повязки и хотел расстаться с Игнашевичем, однако за него вступились другие игроки команды. Капитаном клуба был назначен Игорь Акинфеев.

Прямая речь: «Мы просили тренера об одном – чтобы дал выспаться в выходные, перенес взвешивание на пару часов, ближе к обеду. Никакой реакции. Команда выла. Как капитан я должен был что-то предпринимать. Однажды после игры накануне выходного мы сидели с ребятами, и я сказал: «Если завтра опять разбудят рано, весов не будет. И закрываем тему». Наутро, как и обещал, взял напольные весы и заперся в своем номере», – вспоминает конфликт Игнашевич.

«КРАСНОДАР» – АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ

Как получил должность капитана: рекомендован бывшим капитаном; позже выбран голосованием

После ухода из команды Андреаса Гранквиста новым капитаном «Краснодара» должен был стать Федор Смолов, но в этом статусе он провел только два матча. Вскоре команда сделала новый выбор, и капитаном стал Мартынович, который вместе с «Краснодаром» успел поиграть еще в ФНЛ, а капитанскую повязку впервые примерил в 2013 году.

Тогда капитаном был защитник Александр Амилусашвили, который перед своим уходом рекомендовал тренеру и генеральному директору назначать капитаном Мартыновича.

Прямая речь: «Что важно для капитана, он является примером. Он всегда на тренировке появляться раньше. В зале работает больше. Все что касается остальных мероприятий – он делает это от и до. Своим примером показывает, как это важно. В тех ситуациях, когда это необходимо, он является примером», – главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«СПАРТАК» – ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Как получил должность капитана: назначен тренером

Летом этого года «Спартак» покинули капитан и вице-капитан команды Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Главный тренер красно-белых Олег Кононов не стал проводить выборы нового капитана, а напрямую назначил на эту роль защитника Георгия Джикию.

Прямая речь: «Я уже выводил на некоторые матчи команду в качестве капитана, но это было не то. Сейчас надо дождаться первой игры и погрузиться во все дела», – Георгий Джикия.

«АРСЕНАЛ» – КИРИЛЛ КОМБАРОВ

Как получил должность капитана: выбран голосованием

Кирилл Комбаров выбирался в качестве капитана в «Томи» и «Торпедо», но в «Арсенале» капитаном был Владимир Габулов, который пришел в Тулу вместе с защитником. После отъезда Габулова в Бельгию, новым капитаном был выбран Комбаров.

Прямая речь: «Для меня, как и для любого другого капитана, это определенная ответственность. Это доверие, которое нужно оправдывать», – Кирилл Комбаров.

«ОРЕНБУРГ» – АНДРЕЙ МАЛЫХ

Как получил должность капитана: по наследству

В прошлом сезоне капитаном команды был 39-летний защитник Дмитрий Андреев, который завершил карьеру. Но он провел только половину матчей. В остальное время капитанил защитник Андрей Малых.

Прямая речь: –

«АХМАТ» – РИЗВАН УЦИЕВ

Как получил должность капитана: назначен Кадыровым

31-летний Ризван Уциев получил капитанскую повязку еще в 2012 году, когда его клуб назывался «Тереком». И вряд ли он с ней расстанется даже, несмотря на переход в команду Дениса Глушакова.

Прямая речь: «Когда Рамзан Ахматович объявил команде, что я буду капитаном, честно, был очень удивлен. Это тяжелая ноша. Ведь капитан должен и требовать, и настаивать, – а многие в команде были старше меня лет на 10 и более. Особенно с учетом наших национальных традиций уважения к старшим, честно скажу, бывало тяжело», – сказал Уциев.

«РОСТОВ» – АЛЕКСАНДР ГАЦКАН

Как получил должность капитана: назначен тренером

В последнем туре прошлого сезона с капитанской повязкой на поле вышел Тимофей Калачев, который провел последний матч в карьере, но на самом деле капитаном «Ростова» с 2015 года является Александр Гацкан, который провел за клуб более 300 матчей.

До него в «Ростове» три года был капитаном Стипе Плетикоса. Затем в клуб пришел тренер Курбан Бердыев и сделал выбор в пользу Гацкана, с которым был знаком по работе в «Рубине».

Прямая речь: «Я стал капитаном в 2015 году. Пришел Курбан Бердыев, собрал команду и сказал: «Я считаю, что капитаном нашей команды будет Александр Гацкан», – говорит Гацкан.

«УРАЛ» – АРТЕМ ФИДЛЕР

Как получил должность капитана: с возвращением в команду

Прямая речь: «Урал» – родная команда для Артема Фидлер. Футболист покинул клуб в 2011 году, чтобы поиграть в «Кубани», которая выступала в РФПЛ. Когда в элитный дивизион поднялся «Урал», Фидлер вернулся в клуб и сразу в качестве капитана, потому что ранее был вице-капитаном команды.

Прямая речь: «Мне кажется, что это правильно, когда капитаном является местный футболист. Он здесь живет. Здорово, что капитан – Артем», – полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

«РУБИН» – ЕГОР СОРОКИН

Как получил должность капитана: неизвестно

В предыдущем сезоне капитанами «Рубина» были Руслан Камболов и не сыгравший ни одного матча Сесар Навас, завершивший карьеру перед стартом сезона. «Рубин» продолжает быть закрытым клубом и имя нового капитана официально не назвал. Но на товарищеским матч с ЦСКА капитанская повязка была на рукаве защитника Егора Сорокина.

Прямая речь: –

«ДИНАМО» – АНТОН ШУНИН

Как получил должность капитана: как самый опытный футболист

Антон Шунин – воспитанник школы «Динамо» и всю жизнь провел в одном клубе. Ему уже исполнилось 32 года, а капитаном бело-голубых он стал с сезона-2016/17, когда клуб оказался в ФНЛ и большинство лидеров покинули команду.

Прямая речь: «Шунин доказал своим трудолюбием и отношением к делу, что достоин носить капитанскую повязку в «Динамо». Он спокоен и рассудителен в игре», – сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – ТАРАС БУРЛАК

Как получил должность капитана: по наследству

В прошлом сезоне капитаном команды был Сергей Корниленко, который завершил карьеру этим летом. В его отсутствие капитанская повязка переходила к Тарасу Бурлаку, который выводил команду на поле и в последних товарищеских матчах.

Прямая речь: –

«УФА» – ПАВЕЛ АЛИКИН

Как получил должность капитана: назначен тренером

Павел Аликин выступает за «Уфу» с 2011 года и прошел с клубом вторую лигу и ФНЛ. Капитаном команды стал после выхода клуба в РФПЛ.

Прямая речь: «Пришел Игорь Колыванов. Стал назначать капитанов. Сначала был Дмитрий Голубов, затем Евгений Осипов. И в какой-то момент он назначил меня: «Аликин выводит команду». Наверное, было какое-то удовлетворение», – сказал Аликин.

«ТАМБОВ» – МЛАДЕН КАШЧЕЛАН

Как получил должность капитана: неизвестно

36-летний черногорский полузащитник Младен Кашчелан три раза выходил в элитный дивизион с разными команды. Причем в каждой из них он был капитаном: «Арсенал», «Тосно» и «Тамбов». В Тамбове он стал капитаном со второго сезона в клубе.

Прямая речь: «Это партнеры тянутся за своим капитаном, или у вас чуйка на команды, которые созрели для подвигов? Я думаю и то, и другое. У меня такой характер, что мне нужна цель. Все команды, за которые я играл, за что-то боролись», – сказал Кашчелан.

«СОЧИ» – ЕВГЕНИЙ ПЕСЕГОВ

Как получил должность капитана: –

Полузащитник Евгений Песегов пришел в «Сочи» перед стартом прошлого сезона и уже в первом официальном матче вывел команду на поле с капитанской повязкой. До этого он был капитаном санкт-петербургского «Динамо».

Прямая речь: –