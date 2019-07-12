«Глушаков мог стать кумиром даже в «Зените». Анкета перед стартом РПЛ - Советский спорт
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12 июля 2019 08:45Футбол

«Глушаков мог стать кумиром даже в «Зените». Анкета перед стартом РПЛ

Перед стартом чемпионата России мы задали по семь одинаковых вопросов известным людям, которые, как обычно, будут внимательно следить за матчами премьер-лиги.

1. КАКОЙ ВИДИТЕ ТРОЙКУ ПРИЗЕРОВ РПЛ-2019/20?

Евгений ЛОВЧЕВ, наш постоянный автор, известный в прошлом защитник сборной СССР:

- «Зенит» сломает традицию последних лет и сумеет защитить чемпионский титул. У Сергея Семака сыгранная команда, и еще будут точечные усиления. Второе место, скорее всего, займет «Локомотив». У Юрия Семина идеальный сплав опыта и молодости. А конкуренцию железнодорожникам в борьбе за серебро составит «Краснодар». В общем, тройка будет такой же.

Почему я не назвал ЦСКА и «Спартак»? После хорошего сезона у молодых армейцев должен наступить спад. А красно-белые пока не завершили перестройку. Чемпионский состав себя изжил, иностранцы, которые были лидерами, психологически выхолощены. Молодые же - Александр Ташаев, Наиль Умяров, Александр Ломовицкий – пока не дотягивают до топ-уровня.

Михаил БОЯРСКИЙ, артист театра и кино, преданный болельщик «Зенита»:

  • - У меня нет уверенности, что мы опять станем чемпионами, но в тройку попадем. За золото будем биться с «Локомотивом», что показал недавний Суперкубок. Ну а бронзу второй год подряд возьмет «Краснодар».

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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО, бывший президент «Спартака»:

- В тройку войдут «Зенит», «Краснодар» и либо ЦСКА либо «Локомотив». Если порядок наведут, то скорее армейцы. А «Локо» остается больше рассчитывать на судей, которые тащили команду весь прошлый сезон.

Александр МОСТОВОЙ, бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России:

- «Зенит» и «Локомотив» выделяются, а дальше… Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место примерно с равными шансами.

Валерий БАРИНОВ, народный артист России, давний поклонник «Локомотива»:

- Надеюсь, это будет та же тройка призеров, что и в прошлом чемпионате. А в каком порядке расположатся команды, не могу знать.

2. КТО ДОЖИВЕТ ДО ВЕСНЫ В ЕВРОКУБКАХ И КТО ПОКАЖЕТ ТАМ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

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Ловчев: - Думаю, «Зенит» точно доживет. «Локо» обжегся в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, но второй раз Семин такого не потерпит. «Краснодар» займет третье место в группе главного еврокубка, вылетит в Лигу Европы и там вполне может выйти в весенний этап. Как и ЦСКА со «Спартаком». Получается, пять команд могут дожить. А насчет лучшего результата… Это невозможно предугадать. Многое зависит от жребия.

Боярский: - Какая разница? Лишь бы дожили. Ведь престиж страны поддерживается именно в еврокубках, а не во внутреннем чемпионате, какие бы сказки мы о нем ни рассказывали. Насколько я знаю, «Зенит» делает большую ставку на Лигу чемпионов. У Семака и игроков страха перед Европой нет. А вот у меня надежд почему-то мало…

Червиченко: - Реальные шансы дожить до весны есть у «Зенита» и «Краснодара». «Локомотив»? Ну, в Лиге чемпионов же нет таких веселых арбитров, как Сергей Лапочкин. В Суперкубке последние 15 минут казалось, что он не судья, а 12-й игрок «Локо». В еврокубках такого не будет.

Мостовой: - Из года в год мы поднимаем этот вопрос, а в итоге все вылетают. Даже не помню, когда последний раз кто-то доживал до весны в Лиге чемпионов. Да и в Лиге Европы никто особо не запоминается.

Баринов: - Не хочу загадывать. Ведь в еврокубках участвует «Локомотив», а на матчи любимой команды прогнозы я не даю.

3.КТО И С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ РПЛ-2019/20?

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Ловчев: - Сердар Азмун, который начал забивать за «Зенит» зимой и сейчас продолжает. Но вряд ли у него наберется больше 18 голов.

Боярский: - Думаю, Азмун. Очень интересный нападающий, надежда болельщиков «Зенита». А число голов меня не волнует. Я вообще не интересуюсь статистикой.

Червиченко: - Верю в Федора Чалова. Это в премьер-лиге. А на европейской арене больше всех забьет Азмун. Там мотивация у него будет выше, чем в РПЛ.

Мостовой: - Азмун. Если избежит травм, забьет мячей пятнадцать.

Баринов: - Лучшим бомбардиром станет Азмун. Результат? Где-то 17 голов.

4. КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ СЕЗОНА?

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Ловчев: - Трудный вопрос. Многое зависит от сборной. Мы же помним, как Артем Дзюба расцвел после чемпионата мира… Не удивлюсь, если лучшим станет какой-нибудь иностранец, которого еще купят летом. Трансферное окно не закрыто, возможны самые неожиданные приобретения.

Боярский: - Опять же - Азмун.

Червиченко: - Ставлю на Георгия Джикию, если травму не получит. Он цемент обороны - как в сборной, так и в «Спартаке». В первой пятерке клубов ни от кого результат не зависит так сильно, как от нового капитана красно-белых. А если в «Спартак» перейдет Гилерме, то и он может стать героем сезона. И я не вижу препятствий ля этого трансфера. Переходил же Глушаков из «Локо» в «Спартак». Почему Гилерме не может отправиться в обратном направлении? Раз в родном клубе ему не хотят платить столько, сколько он заслуживает.

Мостовой: - Трудно прогнозировать. Да и смысла нет. Иногда просто не понимаю, по каким критериям определяют лучшего игрока сезона. Мое мнение обычно отличается.

Баринов: - Хотелось бы, чтобы кто-то из «Локо». Давайте назову Алексея Миранчука. Его время пришло.

5. ПОСТАВИТ ЛИ ОЛЕГ КОНОНОВ «СПАРТАКУ» РОМАНЦЕВСКИЙ ФУТБОЛ?


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Ловчев: - Нет. С этим составом никакого романцевского футбола не поставишь. У Олега Романцева была совсем другая ситуация. Он получил хорошее наследство от Константина Бескова, который хотел убрать половину команды, но в итоге был вынужден уйти сам. Валера Шмаров мне рассказывал, как пришел тогда к Николаю Петровичу Старостину за трудовой книжкой. Тот спросил: «Зачем тебе трудовая?». «Меня же Бесков отчислил». «Его уже самого уволили», - ответил Старостин… Шмаров остался и забил в 1989-м тот легендарный золотой гол в девятку киевскому «Динамо». Это было первое чемпионство Романцева.

Боярский: - Знаю одно: это будет другой «Спартак». Команда у Кононова хорошая, самая любимая для москвичей. Красно-белые будут стараться, но «Зенит» окажется сильнее, это однозначно. Мы никогда не боялись «Спартака», не боимся и бояться не собираемся.

Червиченко: - Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака». И не надо воспринимать его работу в «Краснодаре» как некий идеал. Да, команда у него была там играющая, ну так и подбор исполнителей впечатлял. А потом ни в «Ахмате», ни в «Арсенале» у Кононова ничего не получилось. Чудеса закончились. И в «Спартаке» никакого романцевского футбола не будет. Скорее будут мучения.

Мостовой: - Когда в команде из двадцати человек пятнадцать иностранцев, какой может быть романцевский футбол? Эти люди даже не знают, о чем речь.

Баринов: - Если он будет ставить романцевский футбол, то «Спартак» продолжит занимать места не выше пятого. Не потому, что у Романцева был плохой футбол, просто Кононову надо иметь свой. Иначе не будет доверия игроков. Футбол - это же творчество. Плагиат тут не в почете.

6. УВИДИМ ЛИ МЫ НА ПОЛЕ АЛЕКСАНДРА КОКОРИНА И ПАВЛА МАМАЕВА?

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Ловчев: - Они могут сыграть только в одной команде – в «Ахмате». Рамзан Кадыров заявлял, что готов поддержать ребят. Ну а если Кокорин вернется в «Зенит», то сядет там на лавку. Я, кстати, видел Сашу перед его отправкой в колонию. Повез жену в диспансер на Курской, а оттуда - он, прикованный наручником к сотруднику ФСИН. Микроавтобус их ждал у входа. Видимо, Кокорин проходил процедуры. Я ему сказал: «Сань, теперь тебе нужно держаться». Он обернулся, увидел меня, и ответил «Понимаю».

Боярский: - Насчет Мамаева не знаю, а вот Кокорин, если вернется в команду, будет из кожи лезть, чтобы доказать свою состоятельность. И почему бы Семаку не дать Саше шанс? У них с Дзюбой и Азмуном может получиться интересная связка. В любом случае возвращение Кокорина обеспечит конкуренцию в передней линии «Зенита», и я бы это приветствовал.

Червиченко: - Дайте им сначала из колонии выйти… А мастерство все равно не пропьешь. Уровень футбола в РПЛ такой, что могут и заиграть. В каком-нибудь клубе-середняке вроде «Ростова» или «Арсенала».

Мостовой: - А сколько им еще сидеть? До конца осени? Тогда сыграют вряд ли. Надо же еще форму набрать после такой-то паузы. Они же почти год без футбола.

Баринов: - Я бы очень этого хотел. Считаю, они понесли заслуженное наказание. Но это не значит, что их надо выбрасывать из футбола. Да, многие футболисты - дети по развитию. И тот спартаковец, который наехал на человека на светофора и почему-то, в отличие от Мамаева и Кокорина, был сразу отпущен на свободу… Ребята свое отсидят, получат урок на всю жизнь. А дальше должны попробовать вернуться на поле.

7. СТАНЕТ ЛИ ДЕНИС ГЛУШАКОВ КУМИРОМ БОЛЕЛЬЩИКОВ «АХМАТА»?

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Ловчев: - На первых порах болельщики его будут поддерживать. Игроков такого уровня в «Ахмате» еще не было. А дальше все будет зависеть от результатов. Если Денис начнет забивать такие же голы, как в чемпионский год в «Спартаке», конечно, станет кумиром.

Боярский: - Глушаков сам по себе игрок интересный. Он мог бы стать кумиром где угодно, даже в «Зените». Я не шучу.

Червиченко: - Вряд ли. Мне кажется, в Грозном кумиром не может стать футболист не из местных. А Глушакову надо просто сконцентрироваться на игре. Я знаю Рашида Рахимова. Если он увидит, что Денис опять мутит воду, как с Массимо Каррерой, сразу укажет ему на дверь. И руководство «Ахмата» сделает так, что игрок сам захочет досрочно разорвать контракт. Без лишних уговоров.

Мостовой: - Чтобы стать кумиром, нужны болельщики на трибунах, а когда смотришь матчи «Ахмата», половина трибун пустые… Не понимаю этого. Может, Глушакову и правда удастся привить Грозному любовь к футболу?

Баринов: - Конечно, станет.

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