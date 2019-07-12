Александр Ширко: Просил в «Спартаке» билеты – отвечают, что самим мало

Ширко - 42. Его сегодняшняя должность - директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва по футболу». Еще Александр работает селекционером «Химок» и учится на тренерскую категорию В. Но многие помнят его по трем голам в ворота «Аякса» в Кубке УЕФА-1997/98. Тогда «Спартак» дошел до полуфинала, где в борьбе (1:2, 1:2) уступил будущему победителю турнира «Интеру» с Иваном Саморано и Роналдо в составе…

Перед началом беседы Ширко долго разглядывал обложку журнала «Советский спорт Футбол», на которой Юрий Семин пьет шампанское из только что завоеванного Суперкубка России-2019. «А Палыч-то, похоже, даже не отхлебнул», - засомневался спартаковский бомбардир. Мы возразили: «Нет, несколько глотков Семин точно сделал, это даже в видеосюжеты попало». «Ну, хорошо», - согласился Ширко, и разговор начался.

«СПАРТАКОВСКОГО ФУТБОЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

- Начнем с близкой вам темы. Чего ждете от «Спартака» в наступающем сезоне?

- Медалей и трофеев. Мы в свое время приучили болельщиков к победам, поэтому фанаты требуют продолжения. И, конечно, пора уже заканчивать со скандалами, слухами, сплетнями. Надоело. Пора сформировать такой состав, который позволил бы из года в год решать серьезные задачи. Нужна стабильность.

- Но только ли в составе дело? А как насчет игры? Олег Кононов способен вернуть спартаковский футбол?

- А что это такое? На мой взгляд, спартаковского футбола не существует. Да, в 90-е мы исповедовали определенный стиль - стеночки, забегания. Олег Иваныч Романцев все это насаждал и прививал. И под такую игру подбирались соответствующие футболисты. Супертехничные. Но это же не значит, что только так и можно играть! Нет, конечно. У Олега Кононова другая команда, другие футболисты. Интересная игра проскальзывает. Но только эпизодами. В целом игры у «Спартака» сейчас нет. Не какой-то там спартаковской, а вообще.

- Ваш «Спартак» можно сравнивать с «Барселоной» времен Пепа Гвардиолы? Или это натяжка?

- Почему натяжка? Что-то общее было. Короткий пас, контроль мяча, техника. А еще - всеобщая любовь болельщиков.

- На какое место может претендовать нынешний состав «Спартака»?

- Трудно сказать. Мы видим смену поколений. Набираются новые футболисты. И чтобы понять, на что они способны, нужно время. А как формулируют задачи на сезон руководители клуба, мне не известно.

«НАДО БЫЛО СПОКОЙНЕЕ ПРАЗДНОВАТЬ ЧЕМПИОНСТВО-2017»

- Есть мнение, что в РПЛ сильные легионеры снижают требования к себе. Согласны, что у них быстро наступает пресыщение?

- Это не пресыщение. У нас сложный чемпионат со сменой часовых поясов, дальними перелетами. И футбол -оборонительный. А если говорить о нынешнем «Спартаке», то добавляется еще и нехорошая аура внутри команды. Много лишнего выливается на страницы газет, в интернет. Негатив влияет и на иностранцев. Не могут же они разучиться играть! Значит, есть причины.

- Может, это обратная сторона популярности?

- Так всегда было. За нами тоже толпами ходили. Только не было смартфонов и других гаджетов. Сейчас-то мгновенно все снимается и выкладывается… В этом плане можно брать пример с ЦСКА. Очень закрытый клуб. Люди приходят и уходят (россияне, иностранцы - не важно), не вынося сор из избы.

- Но как не выносить сор из избы, когда Аяз Гулиев на перекрестке выскакивает из автомобиля и бьет пешехода, а Денис Глушаков устраивает скандал из своего развода?

- Мы в свое время правильнее с женами общались (улыбается). А начались нехорошие процессы в «Спартаке» с празднования чемпионства в 2017-м. Все эти лазания по памятникам с банкой самогона и прочее… Я тогда говорил: все это еще может аукнуться. К сожалению, аукнулось. Для Дениса Глушакова.

И не только для него. Помните, как жены и мамы иностранцев столпились тогда в раздевалке? В 90-е нам после побед даже детей нельзя было провести. Все было спокойнее. В рамках разумного, без перегибов. А последнее чемпионство команда, если можно так выразиться, перепраздновала.

«ВОЗМОЖНО, У ГИЛЕРМЕ ТОРГИ С «ЛОКО» ПО КОНТРАКТУ»

- Получится теперь у Глушакова в «Ахмате»?

- Думаю, да. Футболист он хороший, многое умеющий. Нужно только успокоиться и набрать форму.

- Зе Луиш - потеря для «Спартака»?

- И серьезная. Зе – классный нападающий. Хотя, если человек сам захотел уйти, удерживать не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет.

- Сможет Эсекиэль Понсе заменить Зе Луиша?

- Давайте посмотрим вместе. Если игра у команды не поставлена - кто бы ни пришел, он потеряется на поле.

- Ждете появления в «Спартаке» вратаря «Локомотива» Гилерме?

- Если честно, нет. Мне кажется, сейчас идет торг по его новому контракту с «Локо». Отсюда разные слухи.

- А нужен Гилерме «Спартаку»?

- Вроде у команды три вратаря, но назвать эту позиция стабильной нельзя. Вот вы можете точно сказать, на кого сделает ставку Кононов? Я не могу.

«ЧЕРЧЕСОВ ВСЕ ЗНАЛ ПРО ДЗЮБУ»

- Какие клубы будут претендовать на золото РПЛ-2019/20?

- Все те же – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Хочется, чтобы и «Спартак» был в списке, но…

- «Зенит» - главный фаворит?

- Пожалуй, да. У Питера серьезные ресурсы. Покупают тех, кого хотят. Даже иногда сажая сильных игроков в запас.

- Переход в «Зенит» Алексея Сутормина из «Оренбурга» транзитом через «Рубин» вызвал много споров.

- Одно из двух. Либо «Зенит» ошибся при ведении переговоров либо это хитроумная комбинация для увеличения суммы отчислений агентам. Кстати, Сутормин какое-то время играл в футбольной школе «Химок». Значит, сейчас получим компенсацию.

- Игра «Зенита» во многом держится на Артеме Дзюбе. Нравится история его преображения после чемпионата мира?

- Секрет преображения прост - Роберто Манчини ему не доверял, а Сергей Семак верит в Дзюбу. Сердар Азмун у «Зенита» забивает, Артем раздает передачи. Молодец! Он же и на чемпионат мира ехал запасным. Многие могли иначе отреагировать, а Дзюбу это мобилизовало. Человек продолжал гнуть свою линию и использовал шанс.

- У Федора Смолова, напротив, после чемпионата мира все пошло наперекосяк.

- Так бывает. Мы-то думали, что у них с Дзюбой будет наоборот. Кто бы знал… Стоп. Один человек точно знал. Станислав Саламович Черчесов (улыбается).

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ «КРАСНОДАР» ДОРОС ДО ТИТУЛА»

- За счет чего наверху стабильно держится «Локомотив»? Там же постоянный конфликт между главным тренером и руководством.

- Коллектив хороший. А некоторое недопонимание держит команду в тонусе. Никто же рамки не переходит, хамства и грязи в «Локо» не видно. Так, рабочие моменты.

- «Краснодару» до топ-уровня не хватает совсем чуть-чуть. Может, теперь прорвет?

- Лично я хочу, чтобы этот клуб дорос до чемпионства, и не повторилась бы волгоградская история. Впрочем, с таким владельцем, как Сергей Галицкий, подобное исключено. В этом отличие «Краснодара» от «Ротора», у которого долгосрочного будущего не было. Клуб Галицкого должен находиться среди лидеров, учитывая его географическое положение и инфраструктуру.

- У ЦСКА в одном из матчей прошлого сезона средний возраст основы едва превышал 21 год. Сможет армейская молодежь избежать «синдрома второго года»?

- Такая проблема у молодых есть. Ребят все узнали, начинают разные предложения поступать. Голова может закружиться. Есть риск остановиться в развитии. Впрочем, это же ЦСКА. Там умеют возвращать с небес на землю.

«НАКАЗАНИЕ КОКОРИНА И МАМАЕВА – ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ»

- Смогут вернуться в большой футбол отбывающие наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин?

- А им есть куда возвращаться?

- Ахмат» сказал, что готов взять обоих.

- Ну, посмотрим. В принципе даже после разрыва крестообразных связок возвращаются. И после двух таких операций… Играть ребята умеют. Вопрос - в том, кто даст им время на восстановление былых кондиций.

- Что думаете о сроках, которые присудили Мамаеву и Кокорину?

- Полтора года – запредельное наказание. Сколько времени из жизни вычеркнуто.

- А какого наказания они заслуживали?

- Условный срок, штраф. В крайнем случае – те несколько месяцев, которые они провели в изоляторе до суда. Но отправлять их в колонию… Иногда за убийство по неосторожности дают меньше.

- Этот процесс называли показательным.

- Возможно. Но закон-то никто не отменял. Нельзя же людей сажать за общественное мнение, которое они вокруг себя сформировали.

- Многих в стране возмущают высокие зарплаты футболистов. В том числе - Мамаева и Кокорина.

- Это же тоже искусственно все. Связано с лимитом на легионеров. Ребята не виноваты, что российских игроков на все клубы не хватает.

«ДО ВЫХОДА В ПОЛУФИНАЛ КУБКА УЕФА ПОЛУЧАЛ 300 ДОЛЛАРОВ»

- Когда вы попали в основу «Спартака», вам сразу зарплату подняли?

- Первый профессиональный контракт мне, как и другим молодым спартаковцам, предложили, когда мы дошли до полуфинала Кубка УЕФА. На тот момент я уже был двукратным чемпионом России, в четвертьфинале забил три гола в двух матчах с «Аяксом».

- Это был март 1998-го. До этого сколько получали?

- Юношеская стипендия составляла 300 долларов. Плюс бесплатное питание на базе (улыбается).

- Правда, что тогда в «Спартаке» платили в разы меньше, чем в клубах-середняках российского чемпионата?

- Точно меньше. Считалось так: хочешь играть в «Спартаке» и Лиге чемпионов, будешь получать меньше, чем в других клубах. Тот же «Локомотив» переманивал хороших игроков большей зарплатой. Многие уходили.

- В том самом полуфинале Кубка УЕФА были шансы пройти «Интер»?

- Вряд ли. За «Интер» играли суперзвезды. К тому же у них был разгар сезона, миланцы находились на пике формы. Мы и так за счет командной игры и самоотдачи забрались достаточно высоко.

- Матчи с «Аяксом» с голами Эдвину ван дер Сару - ваш звездный час?

- Память на всю жизнь - это точно. У голландцев была очень сильная команда, они считались фаворитами в нашей паре. В первом матче в Амстердаме мы сыграли на максимуме, забили все, что создали. А в Москве «Аякс» упустил массу моментов. Саша Филимонов порхал в воротах как бабочка, выручал. Помогло и плохое поле – играли на замерзшем песке.

- Если бы Егор Титов уехал после того Кубка УЕФА в «Баварию», заиграл бы в бундеслиге?

- Думаю, да. «Бавария» - техничная, атлетичная команда. Егор – такой же классный футболист.

«ЗА МЕНЯ РАСПЛАТИЛИСЬ АРЕНДОЙ «ЛУЖНИКОВ»

- Многие помнят вас еще и по не реализованным моментам. Как реагировали, не забивая из выгодных позиций?

- Общественное мнение формируют журналисты и комментаторы. Можно сказать: отлично сыграл вратарь, а можно – как же нападающий не забил в такой ситуации?! Чувствуете разницу? Я-то сейчас более четко все это понимаю, поскольку меня привлекают к комментаторской работе…

Со мной, почему-то, почти всегда работал второй вариант. Это давление, конечно, добавляло стресса и нервов. Ведь конкуренция в «Спартаке» была очень серьезная… Но Олег Романцев всегда повторял: плохой нападающий не создаст момент и не получит возможность забить, если он не умеет открываться. А моменты я создавал.

- За семь сезонов в «Спартаке» вы не стали чемпионом только в 1995 году. А как уходили из команды, помните?

- Все решалось за 3-4 дня до закрытия трансферного окна. И мне поставили условие – только московское «Торпедо». Иначе перевели бы в дубль.

- Тогда мало кто уходил хорошо.

- Да. Даже переход Дмитрия Аленичева, как я слышал, не был гладким – контракт чуть ли не на балкон базы перекидывали. При этом «Спартак» часто ничего на игроках не зарабатывал.

- Вас за сколько в «Торпедо» продали?

- Говорят, за меня расплатились… арендой «Лужников». Тогда «Спартак» проводил там домашние матчи.

«НАДО ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ ИСТОРИИ, КАК АНГЛИЧАНЕ»

- На «Открытие Арену» часто выбираетесь?

- Вообще не езжу.

- Почему?

- Знаю, что клуб выделяет билеты для ветеранов. А вот как они распределяются потом – не в курсе. Пару раз звонил, ответили: «Нам самим не хватает». Кто эти «сами»? Может, они платят какие-то взносы? На этом вопрос закрылся.

Если клуб выделяет билеты, почему бы не проконтролировать этот процесс, составить списки? А кого-то умолять и просить не хочется. И не буду. Есть же прекрасный пример – Англия. Футболист там отыграет сезон, уедет. Но о нем помнят, приглашают на матчи, объявляют по стадиону. Англичане понимают, что это история.

- Неужели так и не побывали на спартаковской арене?

- Был, когда болельщики приглашали в ложу.

- Не Евгений Кафельников?

- Слава богу, нет. И футбола не посмотрел – фотографировался и раздавал автографы.

- Если позовут работать в «Спартак», пойдете?

- Зачем об этом думать? Пока не звали.

- Но все же.

- Думаю, в любимый клуб работать пойдет любой. Я – не исключение.

- Готовы стать главным тренером?

- Я пошел учиться, но главным тренером пока становиться рановато. Там – огромное давление.

- Можете составить рейтинг тренеров, которые вышли из «Спартака»?

- Здесь важен результат. Станислав Черчесов – вне конкуренции. На втором месте – Валерий Карпин. Далее – все примерно равны: Рашид Рахимов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Парфенов…

- У Аленичева в прошлом сезоне была неприятная ситуация – конфликт с руководством «Енисея».

- Знаю об этом не понаслышке. Плохо, конечно, когда нет контакта между руководством и главным тренером. Тогда начинают происходить странные вещи: слежка, подставы, сотрудники ДПС, баннеры болельщиков… В Красноярске все просто сидели и ждали, пока закончится сезон.