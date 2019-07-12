Фернандо: Слухи об уходе из «Спартака» мне не мешают

– Поделитесь эмоциями в преддверии первого матча сезона, – просьба к Фернандо.

– С нетерпением ждем начала чемпионата. Мы очень сильно мотивированы. Хорошо, что наш первый матч пройдет на нашей арене. Всегда приятно выступать на родном стадионе. Будем играть с уважением к сопернику, но на победу. Хотим порадовать своих болельщиков тремя очками.

– Что знаете о «Сочи»?

– Мы играли с «Сочи» в межсезонье, но та победа 7:1 ничего не значит, поскольку они в межсезонье подписали много хороших футболистов из клубов премьер-лиги. Это совсем другая команда, которая также имеет желание побеждать.

– Не мешают ли вам слухи о возможном переходе в другой клуб, и вообще, какие у вас перспективы ухода в другую команду?

– Разговоры мне нисколько не мешают. Все мои мысли только о предстоящем матче. Мы провели отличную работу в межсезонье. Все ребята с нетерпением ждут завтрашнего дня, чтобы выйти на поле.

– Что можете сказать о новичках команды, в частности о Понсе и о вашем взаимодействии с ним на поле?

– Пришли хорошие ребята, в том числе Понсе. Надеюсь, их адаптация пройдет как можно быстрее. Команда со своей стороны приложит все усилия, чтобы им помочь. Надеюсь, что все вместе мы сможет добиться успеха со «Спартаком».

– Капитаном «Спартака» стал Джикия, и он обещал провести собрание с командой. Оно уже было?

– В команде всегда идет диалог, как с футболистами, так и с тренерским штабом. Это общение благотворно сказывается на нашей работе и результатом всех этих трудов будет завтрашняя игра.

– Как вы оцениваете степень готовности «Спартака» к новому сезону?

– Мы провели отличные сборы как в Москве, так и в Австрии. Прошел замечательный турнир с точки зрения организации, футбольных и тренировочных компонентов. На данный момент команда полностью готова к чемпионату. Мы знаем, что он будет непростой. Постараемся порадовать своих болельщиков в этом сезоне.