Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Локомотив» и «Рубин»

«Локомотив»

Кубок – чемпионат – кубок – по такому графику «Локомотив» прошел три последних сезона. В текущем – уже завоеван Суперкубок России, причем волевой победой над «Зенитом» (3:2). О «незначительности» этого трофея обычно рассуждают сторонние наблюдатели, не стоит обращать на это внимания. График «титул в сезон» Юрий Семин выполняет исправно, далеко не все могут похвастать тем же.

Но говорить, что в «Локомотиве» сейчас идиллия, – не получится никак. Да ее и не было почти во все эти годы успешности. На спортивном результате это впрямую не отражается, но все-таки выглядит достаточно странно.

Перед стартом чемпионата «Локомотив» провел встречу со своими болельщиками, по сути, превратившуюся в ожесточенную дискуссию (а порой и перепалку) фанатов с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Но настоящим «гвоздем» этой встречи стало обнародование ситуации с вратарем клуба Гилерме. За «Локомотив» он выступает 12 лет, его контракт истекает в последний день 2019-го. Вратарь (по сути, ставший уже клубной легендой) хочет его продлить, но недоволен форматом нового соглашения «1+1». В декабре же Гилерме исполнится 34 года – но этот возраст не считается для голкиперов критическим. И – как стало понятно из слов Кикнадзе, у основного на сегодняшний день голкипера российской сборной есть щедрое предложение от «Спартака».

Все это выглядит очень удивительно. Зачем Гилерме «Спартак», болельщики которого два года назад во время матча за Суперкубок называли его обезьяной? Тем более сам он сказал на встрече: «моя мечта остаться здесь и закончить здесь карьеру. Мы ведем переговоры уже полгода, но клуб должен приложить больше усилий».

С другой стороны, удивительно слышать от Кикнадзе: «я за эти деньги (предложенные Гилерме) найду в Европе сильного, хорошего вратаря». Во-первых, у «Локомотива» сейчас десять легионеров (не считая «зависшего» без контракта Фернандеша, а сам он хочет остаться в «Локо»). Какой тут может быть вратарь из Европы? Во-вторых, понятно, что Кикнадзе не так давно руководит клубом, но все же должен понимать, что никакой «вратарь из Европы» не сможет по щелчку пальцев заменить того, кто играет уже десять сезонов (первые два Гилерме пропустил из-за травм). Язык, быт, менталитет – все это не позволит решить проблему сразу.

Впрочем, у сторон еще есть время разобраться в вопросе (возможно, как-то подключится Юрий Семин), а на спортивное содержание история пока не влияет.

Состав у «Локомотива» достаточно мощный, чтобы ставить самые высокие цели. Как минимум – попадание в Лигу чемпионов. Команда достаточно сыграна, опытна, наконец-то по-настоящему повзрослели братья Миранчуки. Тем более, Кикнадзе дал понять болельщикам, что селекция отнюдь не закончена и у клуба есть еще около трех миллионов на нового игрока. Это вдобавок к тому, что был выкуплен ранее арендованный Крыховяк и приобретены Мурило и Живоглядов.

Отдельной мотивацией должна стать Лига чемпионов, в которой в прошлом сезоне железнодорожники провалились, несмотря на посев из первой корзины. В общем, тонус есть, возможности есть, а на тренерской скамье заправляет Семин, опыта у которого более, чем у всех тренеров команд-соперниц вместе взятых (Семак, Кононов, Гончаренко, Мусаев).

«Рубин»

Ближайший соперник «Локомотива», кстати, внес свою лепту в жесткую дискуссию Кикнадзе с фанатами. Одним из вопросов был странный переход 18-летнего грузинского таланта Хвичи Кварацхелии из «Локо» в «Рубин», да еще и свободным агентом. При этом Семин уже доверял юниору, от того переход и вызвал удивление. Кикнадзе все списал на агентов, и теперь Кварацхелия – игрок «Рубина» на пять лет. Возможно, сегодня он выйдет на поле против своих недавних партнеров.

В феврале генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сделал странное заявление: «Наша задача сделать так, чтобы «Рубин» не зависел ни от кого, чтобы он и дальше жил, пускай не в премьер-лиге, а в первой». У клуба тогда были проблемы с финансированием, но уже через месяц Сайманов заявил, что они решены. Попутно сообщив, что вся зарплатная ведомость нынешнего состава равна одному контракту Яна Мвила!

Тем не менее, сейчас мы видим совсем другой «Рубин». Во-первых, его больше не тренирует Курбан Бердыев. В чемпионат с казанцами войдет тренер-дебютант, клубная легенда Роман Шаронов.

Во-вторых, разумеется, нет более никаких дорогих легионеров. Состав – рабочий, но в нем невероятно сложно найти хотя бы одну звезду. Неукомплектована только одна позиция – нападающего, но тут казанцы не только ищут, но и ждут. Ходят упорные слухи, что «Зенит» отдаст им в аренду Луку Джорджевича. Возможно, в знак признательности по ситуации с Суторминым.

Трансферная кампания была скромной, но насыщенной: «Рубин» собрал, кажется, всех свободных агентов, каких мог. Игроков из Грузии в нем теперь трое – одного вытащили аж с Кипра. За деньги покупались только два центральных защитника – Бегич из «Оренбурга» и Старфельдт из «Гетеборга».

В контрольных матчах перед сезоном «Рубин» смотрелся невесело, обыграв лишь «Мордовию». В частности, был разгромлен ЦСКА (0:4). На данный момент правильнее всего считать его командой-загадкой.

Задачи? Вряд ли казанцам может грозить вылет, но и о каких-то высоких целях говорить рано. Мы не знаем ни какой тренер Роман Шаронов, ни истинных возможностей его состава.