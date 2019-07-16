NOAH Fest – на чемпионате Европы по футболу U-19 в Ереване

К сожалению, пока сборная Армении не смогла порадовать своих болельщиков, но все еще впереди. Ведь национальная команда лишь во второй раз в своей истории принимает участие в финальной стадии европейского турнира в категории U-19. Да и в соперниках – настоящие футбольные гранды.

Ну а пока настоящую радость гостям футбольного праздника дарит сам город, который превратился в настоящую европейскую футбольную столицу. Помимо традиционной для таких масштабных международных спортивных мероприятий развлекательной программы, местный футбольный клуб NOAH, при поддержке Федерации футбола Армении, подготовил по-настоящему уникальный фестиваль. Он состоится 26 июля в Ереване на Площади Свободы.

«Федерация футбола Армении любезно предоставила нам площадку – фан-зону чемпионата Европы по футболу U-19, который сейчас прохоlит в Ереване. И накануне финала мы решили сделать концерт. Глобальных спонсоров у нас нет, мы спонсируем его сами. Фестиваль, кстати, готовится на основе нашего музыкального лейбла NOAH Music. Еще одной идеей стала официальная презентация нашей команды», – рассказал в интервью «Советскому спорту» пресс-секретарь FC NOAH Рубен Мелоян.

Планы на фестиваль грандиозные. Кстати, такие же, как и у самого футбольного клуба. Уже сейчас в команде играют талантливые армянские и зарубежные футболисты, а FC NOAH ставит перед собой задачу через год выйти на европейский уровень!

«Вообще само название команды FC NOAH появилось в июне этого года. Это абсолютно новый клуб, который базируется в Ереване и уже сейчас выступает в премьер-лиге Армении. И у спортивного отдела, и у тренерского штаба большие цели на новый сезон. У нас абсолютно новый европейский подход к игре, будем однозначно бороться за еврокубки», – поделился Рубен Мелоян.

Именно на самом фестивале и состоится презентация ереванского футбольного клуба. Но это далеко не все, как утверждают организаторы. Праздник на Площади Свободы станет и спортивной площадкой, на которой в товарищеских матчах сойдутся известные футболисты и артисты. Не обойдется и без музыки. Сцена фестиваля объединит популярных исполнителей из Армении и России: артистов лейбла Black Star – Мишу Марвина, ARS-N, и Наzима, музыканта Ивана Валеева, звезду армянских чартов Арама Мр3, альтернативную фольклорную группу Garik&Sona и прогрессивное творческое объединение NOAH Music. Ну а хэдлайнером станет неоднократный номинант музыкальных премий и долгожданный гость крупнейших международных площадок – хип-хоп исполнитель ST.

«Мы ждем большое количество зрителей. Ведь Площадь Свободы в Ереване – очень популярное место. Там всего полно людей даже без фан-зоны. На фестивале будут известные исполнители, а на презентации ожидаем больших футбольных гостей. Так что ждем всех 26 июля на фестивале FC NOAH!», – заключил пресс-секретарь клуба Рубен Мелоян.

Финальная часть чемпионата Европы U-19 проходит в Ереване с 14 по 27 июля. Сборная Армении выступает в группе А вместе со сборными Испании, Португалии и Италии. Полуфинальный матчи состоятся 24 июля, а финал – 27 июля.