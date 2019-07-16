Хвича забил «Локомотиву» за десять минут

ТЕПЕРЬ БУДЕТ «АГЕНТСКОЕ ДЕРБИ»?

Когда речь заходит о противостоянии железнодорожников и казанцев, есть основания назвать его красно-зеленым дерби – по основным клубным цветам. Но последние события, связанные с этими командами, могут ввести в обиход новый термин. Собственно, достаточно было заглянуть в соцсети в день игры, чтобы понять, в чем суть. «Локо» с интернет-страницы, а затем и с обложки официальной программы к матчу, «пригрозил» сопернику от лица Рифата Жемалетдинова, в свое время на несколько сезонов отлучавшемуся из Черкизово именно в Казань.

«Рубин» ответил, как принято говорить, симметрично. В Сети появилось фото Хвичи Кварацхелии – юного грузинского таланта, уже поигравшего в аренде в «Локомотиве», но затем бездарно упущенного менеджерами столичного клуба. И теперь подписавшего полноценный пятилетний контракт в Казани.

Подобные обоюдные уколы клубов в адрес друг друга вполне можно охарактеризовать как агентское дерби. Новые времена, новые нравы... И новые термины?

Впрочем, Кварацхелии в стартовом составе гостей в поединке с «Локо» не оказалось. Зато был другой бывший игрок московского клуба – Виталий Денисов. Защитник сборной Узбекистана верой и правдой служил «Локомотиву» на протяжении многих сезонов, и нет ничего удивительного, что в концовке первого тайма на Южной трибуне «РЖД Арены» появился баннер с благодарностью болельщиков Виталию «за все».

На противоположной торцевой трибуне тоже обнаружились элементы перфоманса. Казанских болельщиков на стартовую игру нового чемпионата приехало немного – лишь несколько десятков, но своим баннером они напомнили всем о том, как весной 2008 года начинался первый золотой сезон «Рубина». 16 марта в Черкизове казанцы выиграли со счетом 1:0, а единственный мяч на 45-й минуте забил Роман Шаронов – нынешний и.о.главного тренера команды.

Никто не знает, как сложится судьба «Рубина» под руководством нового наставника, но сам Шаронов в первом же своем официальному матче у руля команды дал понять: игра его подопечных будет иметь мало общего с тем застегнутым на все пуговицы футболом, в который играл «Рубин» Курбана Бердыева. Об этом свидетельствовала и тактическая схема команды (четыре защитника, единственный ярко выраженный «опорник» и необычайно мобильная и взаимозаменяемая группа атаки), и новые роли, в которых мы увидели старых знакомых футболистов.

НОВЫЙ «РУБИН» ШАРОНОВА

Вот, к примеру, Павел Могилевец, о котором уже успел сложиться стереотип как о трудолюбивом, но не особо изобретательном центральном полузащитнике. Но у Шаронова Могилевец переместился из опорной зоны ближе к линии атаки, где проявил себя и как неплохой в плане созидания игрок. А Вячеслав Подберезкин ранее никогда вроде бы особыми лидерскими качествами не выделялся – а теперь получил капитанскую повязку вдобавок к ключевым функциям при организации игры команды.

Никаких «автобусов» от гостей в Черкизово в понедельник вечером зрители не увидели. Юркие «края» Зурико Давиташвили и Евгений Башкиров помогали быть острыми и разнообразными атакам «Рубина», и пару раз за первый тайм мяч вполне мог оказаться в воротах Гилерме.

Хотя и железнодорожники много времени на раскачку не потратили. Уже на десятой минуте братья Миранчуки при помощи «стеночки» соорудили первый голевой момент, однако Алексей из убойной позиции без помех умудрился пробить мимо створа ворот.

А в середине тайма уже Антон получил отличный шанс открыть счет: сам заработал пенальти, заставив сфолить бывшего одноклубника Денисова, и сам взялся пробить 11-метровый. Удар был убийственной силы, но мяч, врезавшись в перекладину, отскочил от газона не в ворота, а в поле.

«Локомотив» в этом матче обошелся без Федора Смолова (нападающий в яркой рубашке красно-зеленой расцветки наблюдал за игрой из ложи, помахав зрителям ручкой), а вскоре после перерыва Юрий Семин и вовсе оставил команду без номинального форварда, заменив Эдера на Александра Коломейцева.

И вскоре москвичи забили. Правда, для начала публика устроила обструкцию все-таки вышедшему на замену Кварацхелии, но буквально через десяток секунд трибуны ликовали – после эффектного результативного удара Алексея Миранчука со штрафного. Сколько мы уже подобных голов видели в исполнении братьев – и всякий раз это похоже на маленькое чудо.

А другое маленькое чудо случилось минут через десять. Можно было подумать, что такой сюжет бывает только в кино, но оказалось, что и в реальности подобное случается. Ответный мяч в ворота «Локо» забил, конечно же, Хвича. Вчерашний любимчик Черкизова в миг превратился в объект всеобщей красно-зеленой ненависти.

Но «Рубин» эту ничью точно заслужил. Как и Роман Шаронов – такого вполне успешного дебюта в премьер-лиге.

РПЛ. 1-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Ал.Миранчук, 66 – 1:0. Кварацхелия (Данченко), 76 – 1:1

Нереализованный пенальти: Ан.Миранчук, 23 (перекладина)

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов,, Мурило, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Эдер (Коломейцев, 58)

«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, В.Денисов – Иг.Коновалов – Давиташвили (Кварацхелия, 66), Подберезкин (к) (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Башкиров – Марков

Предупреждения: Ан.Миранчук, 35. Мурило, 90+2 – Уремович, 18. В.Денисов, 82. Марков, 90+2

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

15 июля. Москва. «РЖД Арена». 10 732 зрителя