Катерина Кейру: Муж говорит, что это не его ребенок. Это очень больно 

«Советский спорт» уже писал о непростой ситуации, в которую попала бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру после конфликта со своим мужем известным футболистом Иваном Новосельцевым (он выступает за «Сочи»). Сейчас Катерина осталась без поддержки супруга, в том числе материальной, при том что она находится на девятом месяце беременности. Мы позвонили ей, чтобы узнать, как у нее дела.

– Некоторое время назад мы с вами общались, и вы к тому моменту уже довольно продолжительное время не контактировали со своим супругом. Он так и не вышел с вами на связь?

– Нет, так и не вышел и по-прежнему не интересуется происходящим со мной и с ребенком. Срок у меня уже большой, роды совсем скоро, но я оказалась не готова к появлению ребенка. У меня на руках огромный список всего необходимого, но купить все у меня нет возможности, так как Ваня по-прежнему мне не помогает.

– В своем инстаграме вы рассказали о неудавшейся попытке поговорить с его агентом Олегом Артемовым. Что там произошло?

– Я встретила агента своего мужа в ресторане и, конечно, решила подойти и поговорить с ним, все-таки он напрямую связан с Иваном и мог бы при желании мне помочь. Я спросила: «Не найдется ли у тебя десяти минут, чтобы поговорить?». Он пообещал, но попросил подождать. Мы с подругой сели чуть подальше от его компании и прождали полчаса. И тут я вижу, что он встает и начинает уходить. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним. Спрашиваю: «Олег, вы куда, вы же обещали?». Но он чуть ли не бегом направился на улицу, отрезав: «У меня нет времени».

На улице шел дождь. Его ждал водитель, он быстро сел в машину и закрыл дверь буквально передо мной. Я отошла, он уехал. Морально меня это просто убило. Как мог так поступить мужчина, человек, с которым мы были хорошо знакомы! Я ведь участвовала в переговорах, которые он вел вместе с моим мужем, нас многое связывало. Как можно было так обойтись с беременной девушкой? Тем более – я напомнила ему, на каком я сроке. У меня не укладывается такое в голове.

Потом я ему позвонила. Видимо, мой номер у Олега не был сохранен, и он взял трубку. Но когда понял, что это я, сказал, что разговаривать ему снова некогда, потому что он приехал на свою хоккейную тренировку.

– О чем вы хотели поговорить с Олегом Артемовым?

– Я рассчитывала, что смогу через него донести до мужа свою ситуацию. Мне казалось, что он может вразумить Ваню, сделать так, чтобы он повернулся ко мне лицом, учитывая в каком я положении. Хотела еще раз напомнить, что ответственность за этого ребенка лежит и на нем тоже, что он должен участвовать в его судьбе. Мы всегда бережно относились к деньгам, думая о будущих детях, хотели им многое дать. А главное – мы с Ваней потеряли первого ребенка, у меня была замершая беременность. Как можно после всего, что мы вместе прошли, так поступать!

– Вам помогает кто-то финансово?

– Нет, пока я справляюсь сама, кое-какие деньги у меня оставались. Но при этом я не могу купить все необходимое, что нужно при рождении ребенка. Там список огромный, вещи дорогие. А я не знаю, что будет завтра. Поэтому я не могу потратить оставшиеся деньги и завтра не кушать. Если бы Ваня мне помог купить все необходимое, мы бы это зафиксировали. Пусть он не думает, что я потом скажу, будто муж мне не помогал.

– До вас доходит информация, как Иван объясняет свое поведение?

– Самое ужасное из того, что он говорит: это не его ребенок. Но это абсолютная ложь. Таким образом оправдывать свои гадкие поступки – очень низко. При том что мне лично он таких заявлений никогда не делал. Мог бы позвонить и высказать все свои претензии. Но нет. И это все очень больно.

– Возможно ли востребовать деньги через суд?

– На данный момент прошло уже четыре заседания по поводу деления имущества. В августе будет пятое, и когда процесс завершится – непонятно. Я запросила содержание для себя и ребенка, но на данный момент судья потребовала подтверждения того, что эти деньги мне необходимы. Иван не явился ни на одно из этих заседаний, в то время как я присутствовала на каждом из них.

– Когда следующее заседание?

– 7 августа.

– А предварительная дата родов?

– Начало августа.

– Есть ли у вас контракт на роды?

– Я нашла доктора, у которого я буду рожать. За контракт расплатилась. Но на все остальное по-прежнему требуется большая сумма. Элементарно – мне некуда положить ребенка, когда я вернусь из роддома.

– Вы прикидывали сумму, которая вам понадобится в ближайшее время?

– В точности я не могу ее назвать, но она очень большая, особенно, если покупать все сразу. Обычно пары стараются приобретать все постепенно, но у меня такой возможности не было.

– Помимо вещей важно еще, чтобы в этот период кто-то из родных был рядом и просто помогал. У вас есть такой человек?

– Со мной моя подруга Женя. Она планировала переезд в Москву, но сложившаяся ситуация значительно ускорила этот процесс. Я одна со всем этим точно не справилась бы. Да, я спортсменка, веду активный образ жизни, у меня нет проблем со здоровьем, но даже при всем этом рядом очень нужен человек. Конечно, у меня есть братья, и я могу рассчитывать на их помощь. Но у каждого из них есть свои проблемы и каждый из них несет ответственность за свою семью. И никто не может заменить ни в какой роли папу малыша. Человеческие отношения – это самое ценное. Жаль, что мой муж этого не понимает.