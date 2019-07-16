Измены, скандалы, суды, а теперь развод. Дневник жизни Дениса Глушакова - Советский спорт
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16 июля 2019 14:16ФутболАнисимов Вадим

Измены, скандалы, суды, а теперь развод. Дневник жизни Дениса Глушакова

От любви до ненависти один шаг, а от тихой карьеры до скандалов и того меньше. О том, как Денис Глушаков падал в яму и выбирался из нее.  

Еще в 2017 году на тот момент капитан «Спартака» Денис Глушаков посвящал долгожданный титул чемпиона России своему почившему дяде. Спустя некоторое время – красовался с премией «Спортсмен года» по версии GQ. Но все изменилось в одну секунду, а затем становилось все хуже.

НЕ ВЫГНАЛИ, А НАЛАЙКАЛ

Конечно, в какой-то мере Глушакову повезло. За лайки его лишь сослали в молодежную команду, а не отправили на скамью подсудимых, как порой бывает. Но именно с этого началось стремительное падение бывшего капитана на дно. Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров славится своими остроумными стихами. Особенно, когда посвящает их любимому клубу. Вот в сентябре 2018 года под разящую секиру назаровской сатиры попал бывший тренер красно-белых Массимо Каррера. Денис Глушаков и Андрей Ещенко возьми, да лайкни в Instagram этот пост. Игроков покарали незамедлительно – прочь из команды в молодежку. Старт скандалу дан!

РАЗВОД, ИЗМЕНЫ И БАНЯ ПО-ГЛУШАКОВСКИ

Параллельно с отчислением из команды на личном фронте Дениса Глушакова тоже ждали проблемы. Жена Дарья Глушакова устала от «многочисленных измен мужа» и подала на развод. Как позднее выяснилось, с женой Денис на тот момент не жил уже давно. У Глушаковых было две дочери, которых футболист всячески пытался оставить у себя. В ходе суда Денис, по словам адвоката, пытался перенести заседания подальше из Москвы, требовал с Дарья алименты на 80 тысяч рублей, а сам пытался от выплат алиментов отстраниться. Позднее выяснилось, что Глушаков выводил внушительные суммы с семейного счета даже тогда, когда это было под запретом. «Вместо того, чтобы расторгнуть брак и поделить имущество в соответствии с законом, он каждый раз предпринимает попытки каких-то «фокусов», но настолько прозрачные и очевидные, что возникает большое количество вопросов: либо его подставляют его советчики, либо это его личная инициатива», - недоумевал адвокат Дарьи Глушаковой. Тогда же, кстати, жена Дениса выложила видео из бани, где Глушаков парился с подругой детства.

СЛИВ ЗАСЧИТАН

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Между тем, Массимо Карреру отправили в отставку, а Дениса Глушакова вернули в основную команду. Вроде бы дела пошли в гору, но против оказались болельщики. «Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Нами это не приемлемо ни при каких обстоятельствах. Если выготовы прощать человека, который слива лигры, и терпеть его в роли капитана«Спартака», то мы — нет! Мы также считаем, что ни один игрок «Спартака», ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить сор из избы и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды», - писали фанаты в официальном обращении. На трибунах появились баннеры с перечеркнутой цифрой «8», кричалки против Глушакова, в которых его называли предателем и иудой. Но это были только цветочки.

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БИЛИ ПО ЛИЦУ, А НЕ ПО ПАСПОРТУ

Ягодки поспели прямо во время матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» 21 ноября 2018 года. На поле выскакивает некий болельщик красно-белых Мирослав Голунов с бородой и в красной шапке. Добегает до Глушакова, толкает его. Хотя сначала было похоже на удар в лицо. «Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!». Ударил ли он меня первым? Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, незнаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке», — рассказал тогда Голунов.Г лавный тренер красно-белых Олег Кононов капитанство у Глушакова не отобрал, а в пропущенном голе обвинил болельщика.

ЛАВРОВ, ДВОРКОВИЧ И ЧЕХИ

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Денис продолжал воевать на два фронта – с болельщиками и своей женой. В игру вступил канал MASH и опубликовал аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Дениса Глушакова, угрожал собеседнице. Мужчина грозил некими чеченцами, ругался и упоминал о связях с «Лавровым и Аркашей».

Ниже - лучшие выдержки из того опуса:

· «… Ну надо выбирать. Жизнь такая сложная штука. Я вижу как ты меня ***, думаю, теперь и я тебя буду везде пороть, тварь».

· «Завтра понедельник, завтра все выходят: Госдумы *** ***. Через очень серьезных людей я буду заходить туда , через ФСО».

· «Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази ***, будете с чеченцами разговаривать. *** вам ***».

· «Чтобы ты сдохла, мразь ***, *** ***, ***, предательница конченая».

· «Я тебя в порошок сотру, крыса. *** ***. Я тебя уничтожу».

· «На юристов потрачу деньги, но тебе, ***, не дам ни копейки. На юристов, на адвокатов заплачу *** какую сумму денег. Тех, которые Магомедовы *** сейчас помогают Магомедовым, всем юристам дам деньги, с Аркашей поговорю ***, все деньги отдам. Но, ***, ни себе, ни тебе. Себе я еще заработаю, но тебе *** ничего не отдам».

· «Я тебе говорю, до самых верхних доберусь фейсов, до самых верхних. *** Лавров был бы на игре ***, к Лаврову пойду ***. Отвечаю. Скажу через самых влиятельных *** вам *** будет всем ***».

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ДОБИТЬ ГЛУШАКОВА НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В мае 2019 в «Спартаке» проходил совет директоров. На нем, кстати, решался вопрос и с Денисом. Одновременно с этим канал MASH опубликовал переписку и аудиосообщения Глушакова, в которых он критикует и оскорбляет Массимо Карреру. По информации канала, экс-капитан красно-белых сливал информацию в СМИ: «Денис Глушаков сливал инфу о проблемах «Спартака» и настраивал команду против тренера. Теперь точно. На скринах – тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, неразбериха в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно – это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан сливал инфу, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики. Плохо прятал, Денис». Появление информации именно на канале MASH можно объяснить хорошими связями Дарьи Глушаковой и администратора. Ведь весь компромат на Дениса всплывал именно там.

В ЧЕЧНЮ ПОД НОМЕРОМ «88»!

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Наступил июнь 2019 года. В «Спартаке» решили раскошелиться на компенсацию и все же расторгнуть контракт с Денисом Глушаковым. Сам футболист в своем Instagram вывешивал объявление с поиском работы. Его звала к себе Ольга Бузова, звали девушки из женской лиги, кто-то предложил работу охранником в супермаркете. Но, видимо, не зря Денис вспоминал в трудную минуту о чеченцах. 29 июня Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1» и взял себе 88 номер. Правда, пока на поле выходить не приходится, Дениса нет даже в общей группе на тренировках. Но он обещал вернуться совсем скоро. Интересно, успеет ли до 11 августа, когда «Ахмату» предстоит игра против «Спартака»?

ПРОИГРАЛ «СПАРТАКУ», ПРОИГРАЛ ЖЕНЕ

16 июля 2019 года Мосгорсуд подтвердил факт развода между Денисом и Дарьей. Брак расторгнут, дочки остаются с матерью, а футболист обязан платить треть своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей – своей уже бывшей жене. «Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи. Но есть и хорошая для него новость — 30 минут назад он стал холостяком. Налетайте девчонки. В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, в этот раз настаивал, что больше 55 платить не готов. Но суд решил иначе, — написал адвокат Жорин в Twitter.

Похоже, что Денис Глушаков кое-как разобрался со своими проблемами и может начать жизнь с чистого листа?

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