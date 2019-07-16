«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й тур

«ЗА ГРУБЫЕ ОШИБКИ МОСКВАЛЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСТРАНЕН»

Александр Егоров, Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС:

– Я понимаю, что матч «Спартак» – «Сочи» получился резонансным. Общая оценка работы арбитра Владимира Москалева звучит – очень неудачное судейство. По карточкам, у нас больше чем три вопроса к нему. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, но мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать из-за нарушения правил. Что касается эпизода на 21-й минуте, для нас это пенальти. На повторе из-за ворот видно, что это был фол. Нас в этой игре большое озадачила трактовка единоборств, где не было показано желтых карточек. Я прошу не танцевать на костях Москалева. Это неудачный матч него, но в спорте бывает ситуация, когда и спортсмены проводят неудачные игры. Мы с Москалевым разговаривали после этого матча. Дадим ему время. На сборах он выглядел хорошо. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Дадим ему возможность прийти в себя, проанализируем ситуацию. За грубые ошибки он должен быть отстранен на определенное время. Но есть психологические аспекты. Мы будем на связи.

По поводу засчитанного гола «Локомотива» могу сказать, что в правилах написано, что перед пробитием свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки, если в ней стоит больше трех человек. Могу вам скриншоты показать. Игроки находятся в метре в момент удара. Это новое правило. Естественно, все прорабатывалось на сборах. Но будут возникать похожие ситуации. Есть теоретическое правило. На практике все немного по-другому. Читал в газете, что 15 лет назад судья в Саратове назначил свободный за то, что вратарь шесть секунд держал мяч. Игрок закончил карьеру после этого. Есть неписаные правила. Например, при пробитии пенальти: если при ударе игрок забегает на полметра или метр, то это нормально. Но официально по правилам, уверяю вас, это не нормально. Вчерашнюю ситуацию – никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Бьющий штрафной разбегается, и другой футболист делает движение, пока мяч еще в игре. Формально, по букве закона, это нарушение. Но никто не будет отменять гол.

Мы отправим этот момент в ФИФА для консультации. По правилам игры, наказывает тот, кто мешает, пытается оттолкнуть стенку. Если бы было так, то вопросов не возникло бы. В этой ситуации аплодирую за то, что смогли найти такой момент по ходу игру. Это сделал человек, который очень хорошо знает правила. Я так понимаю, это человек из нашей профессии. Раз уж он откопал такою нюанс, то должен был и объяснить. Надеюсь, мое объяснение вас удовлетворило. Не думаю, что зрители хотят видеть отмену таких голов.

Что касается пенальти в ворота «Рубина», а казанцы говорил, что на 96-й минуте не был назначен пенальти в их ворота? Есть повтор из ворот. Если есть ситуация – не надо говорить на черное – белое. Это пенальти.

В матче «Зенит» – «Тамбов» на последних минутах было падение Кулика в штрафной. Кулик – опытный игрок. Нога защитника стояла на земле. Какой-то контакт произошел, но это не подножка.

Если говорить о система VAR, на матче «Локомотив» – Рубин эта система функционировала в режиме офлайн. VAR идет строго по протоколу, все записывается. Для того, чтобы на каждом матче была эта система, нужно время для создания центра. Пока не на всех матчах будет VAR. Но мы постепенно будем к этому приходить. У нас есть 9 арбитров VAR. Продолжается обучение остальных арбитров для сдачи экзаменов. Мы должны делать шаг за шагом, чтобы VAR была на всех играх. Когда будет возможность охватить все матчи – будем работать в полном объеме. Были недовольства по поводу слишком долгих пауз, но VAR – это не Формула-1. Он существует не для того, чтобы сделать быстро, а чтобы сделать правильно. Алгоритм будет согласно протоколу VAR. На каких матчах он будет работать во втором туре? Мы отправили заявку, и в зависимости от разрежения будем смотреть. Надо сначала назначить главных арбитров, потом арбитров VAR. В принципе в премьер-лиге нет стадионов, где работа VAR технически невозможна.

«НЕ ВИЖУ НЕОБХОДИМОСТИ, ЧТОБЫ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СКРЫВАЛИ ЛИЦА»

Александр Мейтин, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ:

– Начали чемпионат неплохо. Первый матч был «Арсенал» – «Динамо». Несмотря на дождливую погоду, на стадионе собралось много зрителей. Поход на арену не был затруднителен. Хорошо сработали наши партнеры с полицией, но наличие спецсредств было преувеличено.

Матч «Урал» – «Уфа» прошел без замечаний, хочу поблагодарить президента «Урала» Григория Иванова, у него хорошие отношения с болельщиками и они стараются не создавать проблемы клубу.

Что касается матча «Крылья Советов» – ЦСКА, к нему мы начали готовиться заранее. На матч выезжали сотрудники безопасности РПЛ, и это способствовало нормализации обстановки на игре.

Если говорить о встрече «Ахмат» – «Краснодар», несмотря на позднее время, стадион был полон, все билеты были проданы, матч прошел без замечаний. На нем находился советник президента УЕФА по безопасности. Насколько вы знаете, РФС и РПЛ просят разрешить проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном. Там есть два стадиона, и нет нареканий по мерам безопасности. В первый приезд мы встретились, ознакомились с футбольной инфраструктурой, с городом. Был очень большой разговор с руководством республики. УЕФА получил ответы на все вопросы, которые были поставлены перед республикой. Представитель УЕФА хотел посмотреть, как работают все службы. Мы ожидаем в ближайшее время решение исполкома УЕФА по этому вопросу. На мой взгляд, поездка прошла очень позитивно.

По поводу сотрудников служу безопасности в Туле, я не вижу необходимости, чтобы сотрудники полиции скрывали лица. Это добавляет напряженности. Не думаю, что это нужно.

По инциденту в Питере между болельщиками и полицией, который произошел в перерыве матча, Росгвардия задерживала нарушителя, болельщики пытались его отбить в подтрибунном помещении. Это быстро локализовали, доставили в отдел полиции и составили протокол.

– На матче «Крылья Советов» – ЦСКА тоже был инцидент, хотя даже делегаты его не видели. Было выявлено одиночное зажжение файера. Нарушитель был задержан. Пиротехника было не только в Самаре. И на матче «Спартака» с «Сочи», и на игре «Арсенала» с «Динамо». Но это было незначительное применение. Лица были установлены и задержаны.

По ситуации со стадионом «Оренбурга» могу пояснить, что у них только нехватка по вместимости. Не десять, а около восьми тысяч человек. Но стадион всех устраивает. Микст-зону мы дооборудуем, улучшим раздевалки. Исполком или бюро будет решать вопрос о допуске стадиона. Считаю, там играть можно. Возможно, для этой арены сделают исключение по вместимости, потому что стадион соответствует безопасности и комфорту. А вот Тамбов будет проводить матчи дома, как только сделает стадион, который будет отвечать необходимым стандартам.

Что касается позднего начала матчей. Это было взвешенное решение, что матчи будут начинаться в 21.30. Да, это не лучше время. Но мы исходим из того, что во многих странах играют в позднее время. И это не вызывает недовольства. В Грозном собрался полный стадион. Мы смотрели, что было в прошлом году. Ростов играл в 21.30 три раза не самые топовые матчи с «Ахматом»» тогда собралось 28 тысяч зрителей, с «Крыльями Советов» – 31 тысяча, с «Енисеем» – 22 тысячи. Нужно принять календарь, как есть. Мы все в одинаковых условиях.

Добавлю, что в этом году матчи первого тура посетило 183 617 человек. То есть посещаемость выросла. Средняя тоже. В этом туре она составила 22 952 зрителей. В прошлом году была меньше.

«С 9-го ТУРА МАТЧИ НЕ БУДУТ НАЧИНАТЬСЯ В 21.30»

Виктор Пышкин, спортивный директор РФПЛ:

– Думаю, сезон будет очень интересным, матчи посетило много болельщиков. Думаю, будут полные трибуны и команды покажут хороший футбол. Летний период начало матчей: 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30, когда температура может превышать 35 градусов, особенно на юге. В дальнейшем это будет 14.00, 16.30, 19.00. А если двухчасовая разница с Москвой, как в Оренбурге, Уфе, там начало матчей будет в 11.30, что по местному времени означает 13.30. Это соответствует регламенту.

Было много вопросов по позднему началу матчей, в частности по «Ростову». Я могу пояснить. Когда согласовывался календарь матчей, мы согласовывали его с основным вещателем. Он выбирал матчи на 19.00 по каналу «Матч Премьер». Бесплатный канал Матч ТВ выбирал свое начало игр, а потом мы с основным вещателем расписывали время матчей остальных игр. Старались учесть, время что 21.30 – неудобно для болельщиков. Поэтому в 3, 6 и 8 турах мы не играем в 21.30, хотя температура может быть высокая. Для болельщиков неудобно добираться до стадионов, просто по календарю «Зенит» и «Ростов» играл с теми командами, когда основной вещатель не взял трансляцию.

«Ростов» – «Рубин» будет играться в 19.00 в 7-м туре, потому что ее взял основной вещатель. В этом туре «Арсенал» – «Оренбург» будут играть в 21.30. Мы старались уходить от этого часового режима, но не получилось удовлетворить все матчи. С 9 тура в 21.30 уже не будет начало матчей. А в целом стадионы у нас готовы к проведению матчей, поля хорошие. Единственное, по матчу 3-го тура в Оренбурге пока решения нет. Комиссия РПЛ посетит стадион и посмотрит.

Если вы обратили внимание, матчи 18-го,19-го и 20-го тура состоятся в южных регионах. Но в ноябре нет гарантий, что в южных городах не будет снега и мороза. Исключить возможность, что матч может не состояться невозможно.

По стадиону в Оренбурге, когда составляется календарь, тот стадион не соответствовал категории. Поэтому мы специально развели «Крылья Советов» с «Оренбургом» в календаре. Если стадион будет принят, то матч «Оренбурга» будут в Оренбурге.

По поводу взаимодействия с клубами РПЛ со всеми клубами есть нормальные отношения, договоренности. При составлении календаря у клубов много просьб и вопросов. Были письма от «Ростова», «Ахмата» по поводу этих матчей в поздние часы. Руководство РПЛ подготовило ответ, и объясняло, почему эти матчи были назначены в 21.30.

Добавлю, что две игры поменялись местами: «Зенит» – «Уфа» и «Сочи» – «Урал». Первая игра будет дома у «Урала», а 21-м в туре все будут наоборот, игры пройдут в Питере и Сочи. У них по 4-5 игр дома, хотя мы старались, чтобы три команды максимум проводили по три встречи у себя на поле.