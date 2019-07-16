Александр Кутиков: Жиго забил нормальный гол - Советский спорт
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16 июля 2019 20:00ФутболЗетилов Игорь

Александр Кутиков: Жиго забил нормальный гол

Впечатлениями от стартового тура премьер-лиги делится знаменитый музыкант группы «Машины времени» и давний поклонник «Спартака».

«ЗА ПЕРВЫЙ ТАЙМ БЫЛО СТЫДНО»

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– Плотный гастрольный график позволяет смотреть матчи РПЛ?
– В субботу был на «Открытие Арене». Не мог позволить себе пропустить первый в сезоне домашний матч «Спартака».

– Смотрели игру с «Сочи» из VIP-ложи?
– Нет. С трибуны.

– Александр Ширко недавно рассказал нам, что у него посмотреть футбол с простой трибуны не получилось. Пришлось всю игру раздавать автографы и фотографироваться…
– Ну, я же не популярный футболист. У меня такой проблемы нет. (Смеется.) И трибуна, наверное, не совсем простая. Все годы, что хожу на «Спартак», мне в этом плане везет. Если кто-то и захочет сфотографироваться, десять раз спросит. Так, считаю, правильно.

– Какие эмоции вызвала победа над «Сочи»?
– Смешанные. В первом тайме мне было просто стыдно смотреть за игрой «Спартака». А вот за вторую 45-минутку поставлю команде оценку «удовлетворительно». Все-таки начало сезона.

– Три матча «Спартака» с большими соперниками на предсезонном турнире в Австрии не учитываете?
– Нет. Там шел тренировочный процесс. Кто-то был под большими нагрузками, кто-то под маленькими. По предсезонным сборам делать выводы нельзя. Настоящий футбол начался только сейчас, когда стартовал чемпионат.

«ДАВАЙТЕ БЕЗ ЭТИХ ГЛУПОСТЕЙ ПРО БЕСКОВСКИЙ ФУТБОЛ»

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– «Сочи» понравился?
– Не особо. Просто «Спартак» до перерыва выглядел совершенно растерянным. А с такой командой можно делать все, что угодно. К сожалению, были варианты для поражения. Но, слава богу, в итоге забили победный мяч.

– С нарушением правил. Самюэль Жиго явно ведь оперся руками на голову сопернику.
– Да ладно вам. Это все пустышка! В футболе всегда все на грани. Между фолом и его отсутствием очень тонкая нить. Диего Марадона на чемпионате мира 1986 года вообще забил англичанам руками. И что теперь, надо ставить под сомнение чемпионство аргентинцев?!

Не вижу смысла все это обсасывать. С таким же успехом можно посчитать, сколько раз за игру соперники опирались на Жиго руками. И что, каждый момент свистелся? Так что нормальный «Спартак» забил гол. Это футбол.

– Но спартаковской игры болельщики опять не увидели. Если, конечно, брать за образец времена Федора Черенкова и Юрия Гаврилова.
– Давайте без этих глупостей. Когда в команде есть большие личности, то она и играет за счет их лучших качеств. При отсутствии таких людей, «бесковский» футбол поставить нельзя! И я ничего такого от Олега Кононова не жду. Тренер должен исходить из имеющегося состава. А Черенков… Он такой был один. Как и Пеле был один, и другие выдающиеся мастера.

– Гаврилова к этой категории относите?
– Безусловно. И Георгия Ярцева, и многих других игроков того поколения. Это были большие личности и индивидуальности.

«ОПАСАЛСЯ, ЧТО НАШ КОНЦЕРТ ИСПОРТИТ ПОЛЕ»

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– За две недели до старта чемпионата России «Машина времени» давала на «Открытие Арене» большой концерт…
– И я лично очень переживал, как бы мы не испортили поле. К счастью, обошлось. Там был прекрасный настил. Никаких повреждений газона после концерта не обнаружили. Собственно, и в субботу поле участникам не мешало.

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Спасибо, Москва! Это были отличные 50 лет!

Публикация от Группа «Машина Времени» (@mashinavremeniofficial)

– А если бы настила не было?
– А как такое возможно в принципе? Концерты на стадионах проходят многие десятилетия, и все давно научились сохранять газоны. Сначала, как это водится, на Западе, потом – у нас. К тому же на спартаковской арене очень квалифицированные работники, которые тщательно следят за газоном. Они бы не допустили никаких нарушений. На мой взгляд, у «Спартака» – образцовый стадион.

– Сколько зрителей, кстати, пришло на ваш концерт?
– 18 тысяч. Немного не добрали до планируемой двадцатки. Подвела погода. День получился самым холодным за 70 лет. Нам повезло меньше «Спартака».

«С ПИТЕРЦАМИ СЛОЖНО КОНКУРИРОВАТЬ»

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– Обзоры других матчей стартового тура видели?
– Да.

– Удивились, что «Зенит» так мучился в матче с «Тамбовом»?
– Да не было там никаких мучений. Это же игра. Только псевдознатаки футбола могли думать, что раз «Тамбов» – дебютант РПЛ, то «Зенит» обязательно много забьет. С чего бы это? Все команды только втягиваются в сезон, игроки на старте чемпионата находятся под приличным психологическим давлением.

– При этом ЦСКА проиграл в Самаре, а «Локомотив» потерял очки дома с «Рубином».
– Вот видите. Даже фавориты испытывают трудности. Но это сейчас. На дистанции турнирная таблица примет привычный вид. В итоге все окажутся на тех местах, которые заслуживают.

– И кто на первом?
– Думаю, «Зенит». По подбору игроков и длине скамейки с питерцами сложно соперничать. Как и по финансовым возможностям.

– А на каком месте видите «Спартак»?
– На высоком. Должны быть в тройке и выходить в Лигу чемпионов.

– Это не одно и то же. Серебро позволит напрямую попасть в главный еврокубок, минуя квалификацию, которую «Спартак» редко проходит…
– Послушайте: у нас же не перетягивание каната. Футбол – сложная и очень ответственная работа. Во многом непредсказуемая. Зачем сейчас гадать на кофейной гуще? Команды сыграли только по одному матчу. Что будет в итоге, узнаем весной.

«ИГРОКИ «СПАРТАКА» УМЕЮТ ДЕРЖАТЬ УДАР»

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– Сколько матчей в туре обычно успеваете захватить?
– Редко получается больше одного – я же все-таки работаю. Когда есть свободное время, смотрю матчи прямых конкурентов «Спартака», чтобы знать, как они играют, чем живут. Для меня футбол – не лотерея. Порой анализ игры бывает интереснее результата.

– «Ростов» – «Спартак» – центральный матч второго тура?
– Безусловно. «Ростов» уже доказал свою состоятельность. К тому же, главным тренером там работает Валерий Карпин. Мне интересно, как «Спартак» на чужом поле, да еще и не в лучшем психологическом состоянии, попробует одолеть сильного соперника.

Надеюсь, справимся. В команде есть игроки, которые умеют держать удар. Я же еще и боксом занимался, поэтому такая терминология. (Смеется.)

– Матч в Ростове-на-Дону начнется в 21.30. Некоторые футболисты не привыкли так поздно играть.
– Ерунда. Это все генерируется журналистами. Надо же о чем-то писать… Чемпионат только начался – давайте обсуждать время начала матчей. Ну, давайте… А профессионалы говорят другое: достаточно игроку провести три тренировки не в 18-19 часов, а в 21.00, и у него появляется привычка. В «ночном» матче он чувствует себя нормально.

– А как быть болельщикам, которым в столь поздний час нужно добираться до дома?
– Я тоже был маленьким мальчиком и ездил на стадион. И игры тоже порой поздно начинались. Чтобы работающие люди успели к началу. Все зависит от любви к футболу и к своей команде. Ничего страшного в том, чтобы начинать игры в 21.30, не вижу.

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