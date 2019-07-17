На «Алании» - 15000 зрителей! Это больше, чем на играх премьер-лиги

Первая встреча команды в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе российский дивизион) собрала во Владикавказе 15 тысяч зрителей. Это больше, чем пришло на 4 встречи команд премьер-лиги в Москве («Локомотив» - «Рубин»), Туле, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

ЦВЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ – КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ

10 февраля 2014 года наблюдательный совет «Алании» принял решение о снятии команды с первенства ФНЛ и ликвидации футбольного клуба как юридического лица из-за многомиллиардного долга.

ФК переформатировали, и в сезоне-2014/15 команда выступала в зоне «Юг» ПФЛ. 18 июня 2016 года – еще одна черная дата североосетинского футбола. Правительство республики приняло решение о расформировании футбольного клуба «Алания» и создании на его базе новой команды под названием «Спартак» с бюджетным финансированием.

В зоне «Юг» ПФЛ команда выступала не блестяще, а в умах мощных местных бизнесменов зрели планы на возрождение былой славы.

Команда из Владикавказа становилась чемпионом России (1995), дважды завоевывала серебряные медали (1992, 1996), выходила в финал Кубка страны (2011)… Что интересно, золото ЧР-1995 взял клуб с двойным названием «Спартак-Алания».

Недавнему министру спорта Северной Осетии Владимиру Габулову всегда нравилось название «Алания», в чем он не раз признавался журналистам. Его-то и призвали возрождать новую команду.

Вечером он и представил новую «Аланию Владикавказ». Это - частная команда. Единственный собственник – Данил Гуриев. Новым главным тренером стал Спартак Гогниев, работавший в прошлом сезоне во владикавказском «Спартаке». Там в одном из контрольных матчей он увел команду с поля.

По словам Габулова, который кресло министра сменил на кресло президента нового клуба, бюджета хватит, чтобы бороться за высокие места. На новой эмблеме изображен барс с мячом, а цвет формы – красно-желтый – все помнят по той газзаевской «Алании» образца середины 90-х годов прошлого века.

Главная звезда «Алании» - полузащитник Артур Малоян. В мае 2018-го он выходил с красноярским «Енисеем» в премьер-лигу. Но потом спустился на этаж вниз и прошлый сезон провел в краснодарском «Урожае».

Есть в команде и свой Черчесов. Хавбеку Иналу Алановичу 21 июня исполнилось 22 года. Он – воспитанник системы «Краснодара» и играл за вторую команду клуба. Приходится ли он дальним родственником главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, пока не известно.

ГОГНИЕВ: БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕТ ПОБЕД

Зона «Юг» ПФЛ – тот еще турнирчик. Почти половина клубов играли в премьер-лиге. Три команды представляют Махачкалу, по две – Владикавказ и Краснодар. Болельщики, правда, вовсю судачат, что первое место и путевка в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) достанется ставропольскому «Динамо». Теперь, с появлением «Алании» это, как минимум, спорно.

Правда первый матч владикавказцы уступили соперникам из ФК «Легион-Динамо» 0:1. Ажиотаж перед игрой был очень приличный. Казалось, весь город собрался на игру. Соцсети пестрели хэштегами #МыАлания и #АланияБудетЖить. Приехал на стадион и знаменитый владикавказский рэпер Эндшпиль. Теперь его, правда, зовут Andy Panda.

Народ с опаской шел по заросшим травой ступеням восточной трибуны, на которую зрителей не пускали больше пяти лет. Кресла там старенькие и обшарпанные, но любители футбола готовы терпеть. Они снова хотят видеть в своем городе московский «Спартак», «Локомотив» и «Зенит»…

Всего на трибунах собралось 15 000 зрителей. Столько болельщиков даже не смогут вместить домашние арены команд премьер-лиги «Тамбов» и «Оренбург»!

Перед голом Богатырева с поля был удален Аллон Бутаев. Горячие владикавказские парни бросились отыгрываться. Однако нарвались на второе удаление. На этот раз с поля после показанной арбитром Артемом Чистяковым (год назад он работал в премьер-лиге) красной карточки с поля ушел Сослан Качмазов. Отыграться вдевятером хозяева не смогли.

«У игроков был даже переизбыток эмоций, который и повлиял на ход встречи, - сказал помле поражения Спартак Гогниев. – Мы тоже можем играть от обороны, набирать какие-то очки, но это - не наш путь. Хотим агрессивно играть в атаке.

У нас собраны самые лучшие футболисты в этой лиге, но если команда проигрывает - виноват тренер. Нет команд, которые без поражений добиваются больших успехов, нам нужно пройти этот путь вместе. Неудачи делают нас только сильнее».

Следующий матч «Алания» проведет 24 июля в Нальчике против местного «Спартака».

СТАТИСТИКА

ПФЛ. ЗОНА «ЮГ». 1-й ТУР

АЛАНИЯ - ЛЕГИОН-ДИНАМО - 0:1

Гол: БОГАТЫРЕВ, 63.

Удаления: Бутаев, 62. Качмазов, 79 (оба – «Алания»).

ДИНАМО - ИНТЕР - 3:0

СПАРТАК-НАЛЬЧИК - АНЖИ - 1:1

МАХАЧКАЛА – СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ - 1:0

КРАСНОДАР-3 - БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК - 1:1

ВОЛГАРЬ - УРОЖАЙ - 2:0

МАШУК-КМВ - ДРУЖБА - 0:1

ЧЕРНОМОРЕЦ - СКА - 0:1