Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионов

«РЕАЛ» И ЗДЕСЬ ПЕРЕПЛЮНУЛ «ПСЖ»

Международный Кубок чемпионов возник в 2013 году не на пустом месте. Его предшественником был World Football Challenge – турнир, в котором принимали участие команды из Европы, Южной и Северной Америки. Но затем у миллиардера и владельца клуба МЛС «Майами Долфинс» Стивена Росса и бывшего исполнительного директора «Нью-Йорк Джетс» Мэтта Хиггинса возникла идея сделать ставку исключительно на европейских грандов – и хорошенько на их летнем «чесе» подзаработать. Именно по этой причине большинство матчей МКЧ проводятся в США или странах азиатского региона, где спрос на подобные зрелища особенно велик.

В 2013 и 2014 годах число участников ограничилось восемью клубами. По формуле турниры отличались друг от друга, но, по сути (деление на две группы, финал), вполне соответствовали классике. Первым победителем МКЧ стал «Реал», вторым – «МЮ». А вот начиная с 2015-го началась свистопляска. Клубы, разъезжаясь по континентам, формировали региональные подгруппы, в каждой из которых определялся свой победитель.

Кстати, по этой причине многие СМИ называют «ПСЖ» самым титулованным клубом МКЧ, подразумевая две победы парижан (в 2015 и 2016 годах) в основной, американо-европейской подгруппе. Однако на самом деле и здесь всех переплюнул «Реал». В том же 2015-м мадридцы умудрились выиграть одновременно две зоны (австралийскую и китайскую), став трехкратными триумфаторами турнира…

Год назад организаторы решили избавиться от этого «мультичемпионства» и ввели общий зачет для рекордных 18 участников, каждый из которых провел по три матча. Понятное дело, объективного соотношения сил такой регламент не давал, поскольку и близко не соблюдался принцип «каждый играет с каждым». Тем не менее один победитель взамен целой банды смотрелся куда логичнее.

МАДРИДСКОЕ ДЕРБИ – ВПЕРВЫЕ НЕ В ЕВРОПЕ

Правда, при такой системе еще поди выяви победителя, если несколько команд наберут поровну очков, а между собой так и не сыграют... Примерно так и вышло прошлым летом: «Тоттенхэм» опередил в общем зачете дортмундскую «Боруссию» и «Интер» лишь по разнице мячей. И подопечные Маурисио Почеттино настолько вдохновились тем своим успехом, что затем едва не добрались до настоящего Кубка чемпионов, уступив «Ливерпулю» в финале главного клубного соревнования Старого Света.

Сейчас число участников МКЧ сокращено с 18 до 12. При этом несколько суперклубов («Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Боруссия») в эту дюжину не попали. И, судя по всему, особо по этому поводу не переживают. «Горожане», например, отправились на другой турнир – Premier League Asia Trophy в Нанкине, где уже успели разгромить со счетом 4:1 «Вест Хэм». Да и каталонцы уже вовсю готовятся к серии товарищеских матчей в Японии (где сыграют с «Виссел Кобе» Андреса Иньесты) и Европе.

Вернемся, впрочем, к МКЧ-2019. Четыре итальянских клуба («Ювентус», «Интер», «Милан» и «Фиорентина»), три английских («Тоттенхэм», «МЮ» и «Арсенал»), два испанских («Реал» и «Атлетико»), а еще «Бавария», «Бенфика» и мексиканская «Гвадалахара» проведут на 16 стадионах шести стран Северной Америки, Европы и Азии каждый по три матча (всего 18). Ничьих не предусмотрено. Победитель каждой игры будет выявляться либо после основного времени, либо в серии пенальти.

Безусловно, присутствие в числе участников «Гвадалахары» и не таких грозных «Бенфики» и «Фиорентины» несколько размывает престижность турнира, но в программе все равно есть несколько зубодробительных «гвоздей». Таковыми наверняка станут все три матча обновленного Зинедином Зиданом «Реала», которому в соперники достались «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико». Мадридское дерби вообще лишь четвертый раз пройдет за пределами Испании (до этого такое случалось в финалах Лиги чемпионов в Лиссабоне и Милане и в поединке за Суперкубок УЕФА в Таллине) и вообще впервые в истории – за пределами Старого Света (в Ист-Рутерфорде).

КТО И КОМУ «ПОКАЖЕТ ЯЙЦА»?

Очень интересно понаблюдать за тем, как на наших глазах будет фактически заново строиться «Атлетико». А пока Диего Симеоне, в распоряжении которого нет практически всей наигранной годами линии обороны (Диего Годин, Хосе Хименес, Лукас Эрнандес, Хуанфран) и одного из лучших форвардов планеты Антуана Гризманна, готовит свою команду к поединкам с «Гвадалахарой», «Реалом» и «Ювентусом», его 24-летний сын Джованни уже успел открыть счет голам МКЧ-2019, забив за «Фиорентину» в ворота мексиканцев (2:1).

А разве не любопытно, как попробуют повторить свой прошлогодний успех «шпоры»? Все соперники у команды Почеттино – как на подбор: «Ювентус», «МЮ», «Интер». Кто знает, может, в поединке с миланцами все опять, как и год назад, будет решать разница мячей..

И, конечно, в центре всеобщего внимания попросту не может не оказаться «Старая синьора». И «Старый синьор» Маурицио Сарри, только что приступивший к исполнению обязанностей главного тренера туринского суперклуба. Болельщики с нетерпением ждут, что Криштиану Роналдо принесет команде еще один титул – победителя МКЧ. А поможет португальцу и другим звездам «Юве» 19-летний защитник-вундеркинд из «Аякса» Маттейс де Лигт, который в среду прошел медобследование в Турине.

Представляете, каким ярким и зрелищным может получиться заключительный матч турнира между «Атлетико» и «Юве» 10 августа?! Мы же помним, чем завершилась их четвертьфинальная схватка в ЛЧ-2018/19. Кто и кому теперь будет «показывать яйца»? Симеоне или Роналду? А может, сразу оба?

Кстати, три года назад туринцы взяли верх над «матрасниками» в решающем матче за победу в австралийской «зоне» МКЧ. С тех пор ставки возросли вместе с призовым фондом турнира, матчи которого год назад вживую посмотрели более миллиарда зрителей.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА ЧЕМПИОНОВ

Год Участники Северная Америка и Европа Австралия Китай Сингапур 2013 8 Реал не проводился не проводился не проводился 2014 8 МЮ не проводился не проводился не проводился 2015 15 ПСЖ Реал Реал не проводился 2016 17 ПСЖ Ювентус не выявлен не проводился 2017 15 Барселона не проводился не выявлен Интер 2018 18 Тоттенхэм 2019 12 ?

УЧАСТНИКИ-2019

АРСЕНАЛ

АТЛЕТИКО

БАВАРИЯ

БЕНФИКА

ГВАДАЛАХАРА

ИНТЕР

МИЛАН

МЮ

РЕАЛ

ТОТТЕНХЭМ

ФИОРЕНТИНА

ЮВЕНТУС

СТАДИОНЫ МКЧ-2019

Город Страна Арена Вместимость Ист-Рутерфорд США MetLife Stadium 82 500 Лэндовер США FedExField 82 000 Шарлотт США Bank of America Stadium 75 525 Кардифф Уэльс Principality Stadium 73 931 Хьюстон США NRG Stadium 71 795 Санта-Клара США Levi’s Stadium 68 500 Фоксборо США Gillette Stadium 65 878 Лондон Англия Tottenham Hotspur Stadium 62 062 Сингапур Сингапур Singapore Sports Hub 55 000 Стокгольм Швеция Friends Arena 54 329 Арлингтон США Globe Life Park 48 114 Шанхай Китай Hongkou Football Stadium 35 000 Карсон США Dignity Health Sports Park 27 000 Харрисон США Red Bull Arena 25 000 Бриджвью США SeatGeek Stadium 20 000 Канзас-Сити США Children’s Mercy Park 18 467

КАЛЕНДАРЬ МКЧ-2019

17 июля

4.00 (мск). Бриджвью

ФИОРЕНТИНА – ГВАДАЛАХАРА – 2:1

18 июля

6.00. Карсон

АРСЕНАЛ – БАВАРИЯ

20 июля

14.30. Сингапур

МЮ – ИНТЕР

21 июля

1.00. Санта-Клара

БЕНФИКА – ГВАДАЛАХАРА

1.00. Шарлотт

АРСЕНАЛ – ФИОРЕНТИНА

3.00. Хьюстон

БАВАРИЯ – РЕАЛ

14.30. Сингапур

ЮВЕНТУС – ТОТТЕНХЭМ

24 июля

2.00. Лэндовер

РЕАЛ – АРСЕНАЛ

4.00. Канзас-Сити

БАВАРИЯ – МИЛАН

4.00. Арлингтон

ГВАДАЛАХАРА – АТЛЕТИКО

14.30. Нанкин

ЮВЕНТУС – ИНТЕР

25 июля

2.00. Харрисон

ФИОРЕНТИНА – БЕНФИКА

14.30. Шанхай

ТОТТЕНХЭМ – МЮ

27 июля

2.30. Ист-Рутерфорд

РЕАЛ – АТЛЕТИКО

28 июля

22.00. Фоксборо

МИЛАН – БЕНФИКА

3 августа

19.30. Кардифф

МЮ – МИЛАН

4 августа

17.00. Лондон

ТОТТЕНХЭМ – ИНТЕР

10 августа

19.00. Стокгольм

АТЛЕТИКО – ЮВЕНТУС