Без Месси и Гвардиолы. Что такое Международный Кубок чемпионов

Международный Кубок чемпионов возник в 2013 году не на пустом месте. Его предшественником был World Football Challenge – турнир, в котором принимали участие команды из Европы, Южной и Северной Америки. Но затем у миллиардера и владельца клуба МЛС «Майами Долфинс» Стивена Росса и бывшего исполнительного директора «Нью-Йорк Джетс» Мэтта Хиггинса возникла идея сделать ставку исключительно на европейских грандов – и хорошенько на их летнем «чесе» подзаработать. Именно по этой причине большинство матчей МКЧ проводятся в США или странах азиатского региона, где спрос на подобные зрелища особенно велик.
В 2013 и 2014 годах число участников ограничилось восемью клубами. По формуле турниры отличались друг от друга, но, по сути (деление на две группы, финал), вполне соответствовали классике. Первым победителем МКЧ стал «Реал», вторым – «МЮ». А вот начиная с 2015-го началась свистопляска. Клубы, разъезжаясь по континентам, формировали региональные подгруппы, в каждой из которых определялся свой победитель.
Кстати, по этой причине многие СМИ называют «ПСЖ» самым титулованным клубом МКЧ, подразумевая две победы парижан (в 2015 и 2016 годах) в основной, американо-европейской подгруппе. Однако на самом деле и здесь всех переплюнул «Реал». В том же 2015-м мадридцы умудрились выиграть одновременно две зоны (австралийскую и китайскую), став трехкратными триумфаторами турнира…
Год назад организаторы решили избавиться от этого «мультичемпионства» и ввели общий зачет для рекордных 18 участников, каждый из которых провел по три матча. Понятное дело, объективного соотношения сил такой регламент не давал, поскольку и близко не соблюдался принцип «каждый играет с каждым». Тем не менее один победитель взамен целой банды смотрелся куда логичнее.
Правда, при такой системе еще поди выяви победителя, если несколько команд наберут поровну очков, а между собой так и не сыграют... Примерно так и вышло прошлым летом: «Тоттенхэм» опередил в общем зачете дортмундскую «Боруссию» и «Интер» лишь по разнице мячей. И подопечные Маурисио Почеттино настолько вдохновились тем своим успехом, что затем едва не добрались до настоящего Кубка чемпионов, уступив «Ливерпулю» в финале главного клубного соревнования Старого Света.
Сейчас число участников МКЧ сокращено с 18 до 12. При этом несколько суперклубов («Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Боруссия») в эту дюжину не попали. И, судя по всему, особо по этому поводу не переживают. «Горожане», например, отправились на другой турнир – Premier League Asia Trophy в Нанкине, где уже успели разгромить со счетом 4:1 «Вест Хэм». Да и каталонцы уже вовсю готовятся к серии товарищеских матчей в Японии (где сыграют с «Виссел Кобе» Андреса Иньесты) и Европе.
Вернемся, впрочем, к МКЧ-2019. Четыре итальянских клуба («Ювентус», «Интер», «Милан» и «Фиорентина»), три английских («Тоттенхэм», «МЮ» и «Арсенал»), два испанских («Реал» и «Атлетико»), а еще «Бавария», «Бенфика» и мексиканская «Гвадалахара» проведут на 16 стадионах шести стран Северной Америки, Европы и Азии каждый по три матча (всего 18). Ничьих не предусмотрено. Победитель каждой игры будет выявляться либо после основного времени, либо в серии пенальти.
Безусловно, присутствие в числе участников «Гвадалахары» и не таких грозных «Бенфики» и «Фиорентины» несколько размывает престижность турнира, но в программе все равно есть несколько зубодробительных «гвоздей». Таковыми наверняка станут все три матча обновленного Зинедином Зиданом «Реала», которому в соперники достались «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико». Мадридское дерби вообще лишь четвертый раз пройдет за пределами Испании (до этого такое случалось в финалах Лиги чемпионов в Лиссабоне и Милане и в поединке за Суперкубок УЕФА в Таллине) и вообще впервые в истории – за пределами Старого Света (в Ист-Рутерфорде).
Очень интересно понаблюдать за тем, как на наших глазах будет фактически заново строиться «Атлетико». А пока Диего Симеоне, в распоряжении которого нет практически всей наигранной годами линии обороны (Диего Годин, Хосе Хименес, Лукас Эрнандес, Хуанфран) и одного из лучших форвардов планеты Антуана Гризманна, готовит свою команду к поединкам с «Гвадалахарой», «Реалом» и «Ювентусом», его 24-летний сын Джованни уже успел открыть счет голам МКЧ-2019, забив за «Фиорентину» в ворота мексиканцев (2:1).
А разве не любопытно, как попробуют повторить свой прошлогодний успех «шпоры»? Все соперники у команды Почеттино – как на подбор: «Ювентус», «МЮ», «Интер». Кто знает, может, в поединке с миланцами все опять, как и год назад, будет решать разница мячей..
И, конечно, в центре всеобщего внимания попросту не может не оказаться «Старая синьора». И «Старый синьор» Маурицио Сарри, только что приступивший к исполнению обязанностей главного тренера туринского суперклуба. Болельщики с нетерпением ждут, что Криштиану Роналдо принесет команде еще один титул – победителя МКЧ. А поможет португальцу и другим звездам «Юве» 19-летний защитник-вундеркинд из «Аякса» Маттейс де Лигт, который в среду прошел медобследование в Турине.
Представляете, каким ярким и зрелищным может получиться заключительный матч турнира между «Атлетико» и «Юве» 10 августа?! Мы же помним, чем завершилась их четвертьфинальная схватка в ЛЧ-2018/19. Кто и кому теперь будет «показывать яйца»? Симеоне или Роналду? А может, сразу оба?
Кстати, три года назад туринцы взяли верх над «матрасниками» в решающем матче за победу в австралийской «зоне» МКЧ. С тех пор ставки возросли вместе с призовым фондом турнира, матчи которого год назад вживую посмотрели более миллиарда зрителей.
Год
Участники
Северная Америка и Европа
Австралия
Китай
Сингапур
2013
8
Реал
не проводился
не проводился
не проводился
2014
8
МЮ
не проводился
не проводился
не проводился
2015
15
ПСЖ
Реал
Реал
не проводился
2016
17
ПСЖ
Ювентус
не выявлен
не проводился
2017
15
Барселона
не проводился
не выявлен
Интер
2018
18
Тоттенхэм
2019
12
?
УЧАСТНИКИ-2019
АРСЕНАЛ
АТЛЕТИКО
БАВАРИЯ
БЕНФИКА
ГВАДАЛАХАРА
ИНТЕР
МИЛАН
МЮ
РЕАЛ
ТОТТЕНХЭМ
ФИОРЕНТИНА
ЮВЕНТУС
Город
Страна
Арена
Вместимость
Ист-Рутерфорд
США
MetLife Stadium
82 500
Лэндовер
США
FedExField
82 000
Шарлотт
США
Bank of America Stadium
75 525
Кардифф
Уэльс
Principality Stadium
73 931
Хьюстон
США
NRG Stadium
71 795
Санта-Клара
США
Levi’s Stadium
68 500
Фоксборо
США
Gillette Stadium
65 878
Лондон
Англия
Tottenham Hotspur Stadium
62 062
Сингапур
Сингапур
Singapore Sports Hub
55 000
Стокгольм
Швеция
Friends Arena
54 329
Арлингтон
США
Globe Life Park
48 114
Шанхай
Китай
Hongkou Football Stadium
35 000
Карсон
США
Dignity Health Sports Park
27 000
Харрисон
США
Red Bull Arena
25 000
Бриджвью
США
SeatGeek Stadium
20 000
Канзас-Сити
США
Children’s Mercy Park
18 467
17 июля
4.00 (мск). Бриджвью
ФИОРЕНТИНА – ГВАДАЛАХАРА – 2:1
18 июля
6.00. Карсон
АРСЕНАЛ – БАВАРИЯ
20 июля
14.30. Сингапур
МЮ – ИНТЕР
21 июля
1.00. Санта-Клара
БЕНФИКА – ГВАДАЛАХАРА
1.00. Шарлотт
АРСЕНАЛ – ФИОРЕНТИНА
3.00. Хьюстон
БАВАРИЯ – РЕАЛ
14.30. Сингапур
ЮВЕНТУС – ТОТТЕНХЭМ
24 июля
2.00. Лэндовер
РЕАЛ – АРСЕНАЛ
4.00. Канзас-Сити
БАВАРИЯ – МИЛАН
4.00. Арлингтон
ГВАДАЛАХАРА – АТЛЕТИКО
14.30. Нанкин
ЮВЕНТУС – ИНТЕР
25 июля
2.00. Харрисон
ФИОРЕНТИНА – БЕНФИКА
14.30. Шанхай
ТОТТЕНХЭМ – МЮ
27 июля
2.30. Ист-Рутерфорд
РЕАЛ – АТЛЕТИКО
28 июля
22.00. Фоксборо
МИЛАН – БЕНФИКА
3 августа
19.30. Кардифф
МЮ – МИЛАН
4 августа
17.00. Лондон
ТОТТЕНХЭМ – ИНТЕР
10 августа
19.00. Стокгольм
АТЛЕТИКО – ЮВЕНТУС