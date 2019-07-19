95 – возраст молодости. Колонка главного редактора - Советский спорт
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19 июля 2019 18:00ФутболЯременко Николай

95 – возраст молодости. Колонка главного редактора

Хочется начать с бодрого «Нам – 95!» Ведь «Советский спорт» отмечает 20 июля 95 лет со дня выхода своего первого номера.

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Но когда не стоял сам у истоков (ну, тут уже никто не мог из нас стоять), когда испытываешь к возглавляемому тобой изданию особое уважение, чувствуешь, как это принято говорить, пиетет, неловко даже как-то говорить самому от лица старейшей спортивной газеты.

В жизнь каждого из нас «Советский спорт» приходил по-своему. Кто-то выбрал его себе уже в те времена, когда само слово «советский» казалось рудиментом отжившей эпохи. Кто-то – кому милей гаджеты, а не бумага – пришел уже сразу на сайт Sovsport.ru и общается с нами в социальных сетях. А кто-то читает нашу газету с тех пор, когда «Советский спорт» и понятие «спортивная пресса» были практически синонимами. И при этом многие десятилетия эти люди сохраняют верность нашему изданию. Появился выбор, а люди все так же – с «Советским спортом».

Сейчас не могу вспомнить, в каком году я стал регулярно читать «Советский спорт». Утренний поход к киоску, где бы в тот момент ни был – дома в Москве, на даче в Подмосковье, на море с родителями – был обязательным ритуалом. Когда стал чуть постарше и смог принимать самостоятельные решения, подписывался. Читал от корки до корки, до сих пор помню прекрасно принципы вёрстки, вторую полосу с его «Клубом любителей бега», третью полосу с результатами матчей еврокубков и обязательным заголовком из раза в раз «Большой футбольный день Европы», критические статьи в адрес «их нравов» на четвертой. А когда мне, третьекласснику, написавшему в письме вопрос в редакцию, пришло в почтовый ящик письмо с ответом, я счастлив был чуть ли не всю последующую неделю. Из самого «Советского спорта» ответили!

В 1981 году играла советская хоккейная сборная на Кубке Канады – турнире, который из детства врезался в память чуть ли не сильнее всего. Матчи шли ночью, а по телевидению их показывали уже вечером. Узнать результат было нельзя нигде – интернета не существовало, а с заграницей по телефону никто практически не общался. И я забегал на переменке в школьную канцелярию, набирал выученный телефон редакции «Советского спорта» и звонил, чтобы спросить счет! И мне никогда не отказывали! Помню это сказочный миг, когда мне отвечают:

– Наши выиграли 8:1 в финале!

Я летел домой на крыльях, мне никто не поверил – ни друзья, ни родители. Могут ли выиграть в Канаде да у «хваленых канадских профессионалов», да при этом со счетом 8:1. Но не обманули меня! «Советский спорт» никогда не обманывает!

Я искренне счастлив (вот, поверьте, ничуть не лукавлю!), что мне выпало работать в такое переходное время, когда есть и традиционная газета, и сайт, и множество других платформ, где мы так же работаем и развиваемся. Есть возможность в своей ежедневной работе увидеть то, что удается далеко не всем и не всегда – как встречаются и взаимно обогащают друг друга разные эпохи.

Сейчас можно переписывать историю. Клубы вдруг начинают вести свой отсчет совсем с другого года, чем вели при СССР – неожиданно в последние годы резко стали старше и «Спартак», и ЦСКА, и много кто еще. Мы тоже могли бы выбирать, откуда вести свой отсчет – с 1924 года, когда появился первый выпуск «Красного спорта» (он стал «Советским» только в 1946 году), или с 1911 года, когда впервые стал выходить регулярный «Русский спорт», ведь часть его журналистов, уцелевших в бурные годы переворотов и войн, стали потом писать для «Красного спорта». Но мы ничего не меняем и не переигрываем заново: как принимали все годы поздравления 20 июля, как вели свой отсчет все советские годы с 1924 года, так и продолжаем это делать. И спасибо всем тем, кто искренне нас в эти дни поздравляет. Мы работаем для вас, и ощущать вашу отдачу – огромное удовольствие.

И под этими словами подписаться, наверное, может каждый в нашей редакции. История этой любви к «Советскому спорту» только у каждого будет своя.

Николай Яременко, 15-й главный редактор «Советского спорта»

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