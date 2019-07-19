Дебютирует ли Глушаков за Ахмат? Интриги 2-го тура РПЛ - Советский спорт
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19 июля 2019 20:30ФутболБезъязычный Алексей

Дебютирует ли Глушаков за Ахмат? Интриги 2-го тура РПЛ

Рассказываем о том, что ждать от матчей второго тура РПЛ.

ПОБЕДИТ ЛИ ГАЦКАН «СПАРТАК» НА ПРОЩАНЬЕ?

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Центральный матч 2-го тура станет не только дуэлью главного тренера «Ростова» Валерия Карпина со своим бывшим клубом, но и прощальной игрой за желто-синих Александра Гацкана. 35-летний капитан сборной Молдавии, скорее всего, продолжит карьеру в «Сочи». Не факт, что в субботу он появится в стартовом составе, но участие в матче против «Спартака» наверняка примет – чтобы получить овацию благодарной публики.

Гацкан – живая легенда «Ростова». Суперветеран владеет рекордом клуба по числу матчей в чемпионатах России. И против «Спартака» у него очень хороший личный баланс: 11 побед, 2 ничьи, 12 поражений. Два раза Гацкан обыгрывал красно-белых еще в середине 2000-х, защищая цвета «Рубина». А в прошлом сезоне он с «Ростовом» отобрал у москвичей шесть очков! Более того, в 23-м туре, 14 апреля этого года, сам забил «Спартаку». Четвертый раз в карьере.

Ну а Карпин, конечно, постарается продлить свою победную серию против Олега Кононова. Два специалиста трижды встречались в официальных матчах – и каждый раз Валерий Георгиевич брал над Олегом Георгиевичем верх: со «Спартаком» против «Краснодара» (3:2), с «Ростовом» против «Арсенала» (1:0) и «Спартака» (2:1). Обыграл Карпин Кононова и на недавнем предсезонном турнире в Австрии. И если сделает это опять, легко представить, какая волна критики обрушится на его оппонента.

Пока игра спартаковцев оптимизма у болельщиков не вызывает. Исправить ситуацию, в том числе, призван только что приобретенный у… «Ростова» Резиуан Мирзов (бывший подопечный Кононова по «Арсеналу»). Но в субботу он за «Спартак» наверняка не сыграет. Придется выкручиваться тем, кто в первом туре вымучил победу над «Сочи» благодаря провальному судейству уже отстраненного от работы Владимира Москалева.

ОТЫГРАЕТСЯ ЛИ ЧАЛОВ НА «ОРЕНБУРГЕ»?

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ЦСКА требуется срочная реабилитация за бездарное поражение от «Крыльев» в стартовом туре. И календарь подбрасывает для этого отличный шанс – в виде домашней встречи с «Оренбургом». В прошлом сезоне московский матч против этого соперника принес команде Виктора Гончаренко жестокое разочарование – 2:3 с удалением Марио Фернандеса. Но тогда у гостей блистал Алексей Сутормин (перешел в «Зенит»), забивал Адесойе Ойеволе (в «Тамбов»)… Сейчас оренбуржцы вынуждены выстраивать состав заново. Самое время напомнить о себе лучшему бомбардиру РПЛ-2018/19 Федору Чалову.

ДЕБЮТИРУЕТ ЛИ ГЛУШАКОВ ЗА «АХМАТ»?

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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков пропустил матч с «Краснодаром» из-за мышечного повреждения, что не помешало его новым одноклубникам одержать яркую победу над дебютантами Лиги чемпионов. Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сразу сказал, что рассчитывает на помощь экс-спартаковца в Екатеринбурге. Вот только сыграет ли Глушаков против «Урала» – большой вопрос. Ему еще надо заработать место в основе, а настроение на нуле. Ведь на этой неделе он окончательно проиграл бракоразводный процесс своей супруге Дарье.

ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ ДУЭЛЬ КОМБАРОВЫХ?

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В матче «Крылья Советов» – «Арсенал» на одном фланге должны сойтись два близнеца – самарец Дмитрий Комбаров и туляк Кирилл. Чья возьмет, совершенно непонятно. «Крылья» подошли к матчу лидерами турнирной таблицы, но их соперники тоже на ходу, так как совсем скоро им предстоит еврокубковый дебют в квалификации Лиги Европы. Кроме того, «Арсенал» – настоящий злой гений самарского клуба. Три последних очных поединка завершались победами красно-желтых с общим счетом 7:0! Правда, тогда у «Крылышек» не было своего Комбарова. Может, он притормозит команду брата?

СКОЛЬКО ЗРИТЕЛЕЙ ПРИДЕТ НА «ЗЕНИТ» В СОЧИ?

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Заключительный матч тура начнется в воскресенье в 21.30. На олимпийском «Фиште» сочинские дебютанты премьер-лиги примут чемпиона. В прошлом году, когда местная команда выступала в ФНЛ, трибуны на ее домашних матчах обычно зияли пустотами. Позднее начало предстоящей игры вряд ли способствует росту аудитории. Тем любопытнее, сколько человек доберется на «Фишт» из Питера и с черноморских пляжей.

Кстати, этот матч вполне можно считать «дерби». «Сочи» – бывшее питерское «Динамо». Состав команды полон экс-зенитовцами. А ее ворота защищает Заболотный! Правда, не Антон, а Николай.

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