Дубинками - в каменный век. Куда ведет РПЛ погром на «Ростов Арене» - Советский спорт
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21 июля 2019 13:57ФутболАртамонов Антон

Дубинками - в каменный век. Куда ведет РПЛ погром на «Ростов Арене»

Пока весь мир играется в модное приложение FaceApp, которое может состарить фотографию любого человека, наша премьер-лига решила вернуть всех нас на пару десятков лет в прошлое.

ДВА УГЛА ИНФОРМАЦИОННОГО РИНГА

А мы уже было забыли времена, когда Нижний Новгород все называли не иначе как Омоновск-сити, а на главном дерби страны ЦСКА – «Спартак» прямо на трибунах «Лужников» устраивались массовые зачистки «космонавтами» целых секторов… Кажется, это было так давно - когда поход на футбол считался мероприятием для «яростных, непокорных и презревших грошевый уют», но точно не семейным праздником, к чему вроде бы приучил прошлым летом чемпионат мира…

И вот - опять. Ростов-на-Дону. Матч «Ростов» - «Спартак». Конец второй декады XXI века…

«Вдруг посреди разговора народ начинает падать друг на друга. Думаю – что за фигня? Озираюсь – сзади влетает ОМОН. Человек 30–40 «космонавтов». Влетает ОМОН и с размаху валит всех подряд. Народ падает в панике. Я в шоке – вижу, как одному упавшему со всего размаху бьют по спине. На видео у меня еще не самая жесть. Когда я включил камеру, уже прошло секунд 30. Не до съемки было. Кто-то из омоновцев говорит: «Будете выходить, как мы скажем». В общем, спустя 45 минут ручеек пошел. Ужас. И это стадион ЧМ-2018»… Так события послематчевой подтрибунки в субботу виделись глазами известного блогера и болельщика «Спартака» Николая Сурина.

На другой стороне информационного ринга - позиция РПЛ. Она, мягко говоря, рисует события в несколько ином свете. «По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника. Вместе с тем в ходе матча болельщики «Спартака» неоднократно использовали пиротехнические изделия, бросая их в сторону стюардов. После матча полиция провела операцию по выявлению и задержанию наиболее активных нарушителей. При попытке их отбить завязалась потасовка, но инцидент был локализован. По статье 20.31 часть 3 задержан один человек, по статье 20.31 часть 1 – семеро»…

ВСЕЙ ПРАВДЫ НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ

Понятно, что в «углу» фанатов найдется своя группа поддержки, которая будет напирать: почему «доброжелательные» ростовские стюарды носят балаклавы, и зачем при выявлении зачинщиков надо было гасить всех подряд (а такой вывод напрашивается при изучении попавших в сеть видео)? В ответ представители МВД наверняка укажут на провокации. А «третейские судьи», вроде депутата Игоря Лебедева, уже гарантировали всем честное разбирательство на основе фактов.

Кажется, что все это мы проходили неоднократно – и настоящую картину произошедшего никто никогда не узнает. Однако полюса «Да там же звери людей били, куда мы катимся?» и «Да это офигевшие хулиганы, которые ездят подраться» точно не сблизятся. И, в конце концов, все сведется к менторскому: «А вот в Англии хулиганизм победили». И ведь не поспоришь.

FAN ID - НЕ ЗА ГОРАМИ?

Пока же интересно посмотреть, как отреагирует на инцидент - уже не по горячим - следам - руководство РПЛ, благо сейчас лига проводит специальные пресс-конференции по итогам каждого тура, где реально получить ответы на любые вопросы. Любое событие можно подать под разными углами. Например, назвать ростовский «флешбэк» локализованным мини-конфликтом из серии «футбол - игра эмоциональная», «Спартак» упустил победу в самой концовке, и на фоне нервного матча вспыхнуло». Либо - трактовать уже подзабытое появление дубинок омоновцев на наши стадионы возвращением в пещерные времена, жестко выступив за недопустимость подобного в принципе.

Лишь бы отношение к визитам на российский футбол массового зрителя не поколебалось. А с этим теперь - проблема. И кстати, не ускорит ли побоище в Ростове-на-Дону введение в премьер-лиге FAN ID, как на чемпионате мира, от праздничной атмосферы которого мы отдаляемся все дальше и дальше.

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