Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рок

«ЗЛОЙ РОК, КАКОЙ-ТО»

– Часто у вас в карьере бывало, когда в большинстве проигрывали? – вопрос Паршивлюку.

– Я сейчас даже и не вспомню. Наверное, когда-то было, но чтобы вот так, на последних минутах, впервые.

– На матче работа система VAR. Как-то это обсуждали в команде?

– Да нет. Просто знали, что будет VAR, поэтому надо быть более сконцентрированным, чтобы руки при стандартах убирать, потому что все будут смотреть. Сказали друг другу, что надо быть повнимательнее.

– Согласны, что ключевой отрезок игры – это концовка первого тайма, когда у «Динамо» было два супермомента?

– Можно и так сказать. Надо реализовывать свои моменты, и тогда не будет таких концовок, когда ты бежишь вперед забивать, а получаешь контратаку.

– Что помешало забить в тех моментах?

– Вратарь и исполнительское мастерство. Злой рок, какой-то. Это проблема «Динамо» еще с прошлого сезона, когда команда имеет много моментов и не забивает их. Надо работать еще больше.

– Что было в раздевалке в перерыве? В связи с удалением у соперника тактику скорректировали?

– Сказали, что будет еще больше свободных зон, что надо использовать фланги и соперник все равно будет отходить назад, давать нам контролировать игру. Надо было создавать больше остроты, но у нас было только два момента.

– Есть чувство, что испортили болельщикам праздник?

– Естественно. И себе, и болельщикам. Омрачили день таким результатом. Команда хотела выиграть, отдавала на поле все силы. Но великая поговорка работает всегда: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Она в очередной раз и сработала.

– Каково было играть на этом стадионе?

– Последний раз играл здесь, кажется, в 2008 году. Классный стадион, современный. Если абстрагироваться от всего остального, то в этом плане эмоции только положительные.

«МЫ ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК БОЛЕЛЬЩИКАМ»

– Что пошло не так? – вопрос Панченко.

– Счет не тот. «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. У нас были хорошие моменты, плюс соперник играл в меньшинстве. Чуть-чуть испортили праздник нашим болельщикам.

– Дмитрий Хохлов сказал, что в раздевалке был жесткий разговор. Что он говорил?

– Пусть это останется в раздевалке.

– Можно ли сказать, что в конце матча «Динамо» пошло вперед всеми силами и забыло об обороне, в результате чего пропустило?

– Конечно. Мы хотели победить. Как и в каждом матче, пошли в атаку, нам сильно нужны были три очка, но получили контратаку.

– Стартовые потери очков начинают давить на команду?

– Любое поражение давит. Но у нас есть время подумать, чтобы победить в следующем матче с «Уралом».