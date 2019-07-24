«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке - Советский спорт
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24 июля 2019 18:49ФутболГригорьевская Юлия

«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке

Тульский «Арсенал» станет 28-й по счету командой, которая представит Россию в еврокубках.

В четверг туляки дебютируют в Лиге Европы домашним матчем второго квалификационного раунда против «Нефтчи». Бакинцы - первый из трех барьеров, которые необходимо преодолеть команде Игоря Черевченко на пути в групповую стадию.

«ЭТО ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ТУЛЫ»

- Вы уже знаете, кто начнет с первых минут историческую для Тулы игру? - вопрос главному тренеру «Арсенала».
- Футболисты узнают мой выбор непосредственно перед матчем. Но я, конечно, с составом определился. Понимание по каждой позиции есть.

- «Нефтчи» в предыдущем раунде проехался катком по молдавской «Сперанце» - 3:0, 6:0. Что думаете о команде из Баку?
- Сейчас везде в футбол играть умеют. И забить шесть голов любому сопернику непросто. Это серьезный показатель. «Нефтчи» располагает сбалансированным составом. Там несколько сильных легионеров. Этот клуб - в отличие от нас, постоянный участник еврокубков. Поэтому легко «Арсеналу» точно не будет.

- Как настраиваете команду на игру? - вопрос капитану «Арсенала» Кириллу Комбарову. - Вы же сами отнюдь не дебютант еврокубков.
- Да никого и не надо особо настраивать. Все всё понимают. Матч против «Нефтчи» - историческое событие для Тулы. Каждый из нас понимает, какая ответственность на нас лежит. Надеюсь, это не помешает в четверг показать на поле все, на что мы сейчас способны. «Арсенал» выложится на сто процентов.

- Вас самого эмоции не захлестывают?
- Волнение есть. Но это обычное дело для старта в еврокубках. Я соскучился по атмосфере Лиги Европы и Лиги чемпионов. Хочется порадовать болельщиков, руководство, родных и близких. Уверен, трибуны нас хорошо поддержат.

«КАНГВА НА ОБСЛЕДОВАНИИ, ОСТАЛЬНЫЕ ЖИВЫ-ЗДОРОВЫ»

- А у вас какие эмоции перед матчем? - вопрос снова Черевченко. - Вы возвращаетесь в еврокубки впервые с сезона-2015/16, когда тренировали «Локомотив».
- Эмоции - исключительно положительные. Болельщики ждали этого дня с момента основания клуба. Наша цель - пробиться в группу Лиги Европы. Это непросто, но все в наших руках.

- Какая ситуация с травмированными?
- Есть только одна проблема – Эванс Кангва, который улетел в Германию на обследование. Остальные живы-здоровы, все в строю, готовятся к игре.

- Где сложнее победить: дома или на выезде?
- Везде будет тяжело: и в Туле, и в Баку. Легких матчей точно не будет.

- Стоит ли задача не пропустить в первом матче? Или важнее создать задел в счете перед вылетом в Баку?
- Понятно, что в домашних еврокубковых матчах лучше не пропускать, - перехватил ответ Комбаров. - Но мы попробуем забить. Для начала один гол, потом - как получится. Думаю, на выезде будет проще.

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