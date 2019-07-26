Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибку - Советский спорт
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26 июля 2019 23:13ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибку

После матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.  

– Первая победа «Динамо» на новом стадионе. Почему раньше не получалось? – вопрос Паршивлюку.
– Не знаю, что не получалось. Новые футболисты, новая команда, первые туры. Первый тайм у Туле тоже был хороший, а после перерыва что-то не получилось. Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет первая на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках. Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с «Рубином». Нам это удалось, поэтому такой результат.

– Во втором тайме «Динамо» стало немного проваливаться. Что случилось?
– Наверное, это психология. Хотели сыграть на удержание счета, а «Урал» побежал вперед, поэтому мы чуть занервничали, стали давать неточные передачи. Главное, что сзади удержали ноль, это придаст уверенности перед следующим матчем.

«СЕГОДНЯ НА ПОЛЕ БЫЛО ВИДНО КОМАНДУ»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Панченко.
– Ощущения очень положительные. Команда добыла три очка и все ребята сегодня молодцы. Было видно команду на поле, поэтому мы победили заслуженно. Знали, что «Урал» хорошо выглядит, что они идут на первом месте, поэтому настрой был боевой. Тем более, после той игры с «Рубином», в которой мы уступили. Сегодня нам нужны были три очка.

– Насколько сложно было играть при своих болельщиках или это наоборот помогало?
– Они нам всегда помогают, но при них играть тяжелее, потому что надо выигрывать. Они ждут от нас только побед. Сегодня получилось их порадовать и слава богу.

– «Урал» разочаровал? Все-таки был лидером чемпионата.
– «Динамо» порадовало.

«НЕВАЖНО КАК ЗАБИВАТЬ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛИ ГОЛЫ»

– Болельщики «Динамо» уже подзабыли, что вы можете играть также хорошо, как в Англии. Как сами считаете? – вопрос Раушу.
– Я надеюсь, что не забыли. В последнее время было не так легко, были травмы, сборы. Сегодня я очень рад за всех наших болельщиков, за клуб.

– Тяжело ли далась эту победа?
– В первом тайме мы играли хорошо, нашли зон в атаке. Мы очень быстро играли в атаку. Второй тайм мне не очень понравился. На поле всегда видно по-другому. Мы чуть сели , не было много опасных моментов. Все зависит от нас. Если бы играли также, как в первом тайме – все было бы хорошо. 2:0 – это опасный счет и хорошо, что в обороне не пропустили.

– У «Динамо» остаются проблемы с реализацией моментов, как вам кажется?
– Это без разницы. У нас с «Рубином» во втором тайме была куча моментов, где мы не могли забить. Согласен, если в каждой игре будет попадать кому-то в плечо и будет гол. Не важно, как забить, главное, чтобы были голы.

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