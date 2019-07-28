«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол» - Советский спорт
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28 июля 2019 15:28ФутболКушанашвили Отар

«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол»

«Коммерсант» за 26 ноября прошлого года.

Оно, конечно, когда б не судьи, «когда б не пыль, не зной, не комары да мухи» (когда б у Клеопатры был другой нос: перечитайте мою давешнюю публикацию), у «Спартака» сегодня было бы девять очков.

Признаю: вопрос немилосердный, но ведь человек знал, что место, которое он с дорогой душой да раздавая интервью одно глупее другого, называется Голгофой, так что вопрос к нему, наверняка сейчас страдающему, уместный: он сам понимает, что обречен?
Другой бы на моем месте вообще сформулировал жестче: если ты проигрываешь «Тамбову», кого ты можешь обыграть?

Я формулирую деликатно.

Я даже возымел сочувствие к О.К. вечор, ведь впереди Европа, а там ведь неминучее фиаско, надо загодя затягивать, что «Спартак» и в Европе засуживают.

Все достославные прохиндеи так делают, внушившие себе, что их преследует сволочная карма.

Терзаясь неловкостью перед болельщиками «Локо», среди которых есть и мои кореша, я снова возвращаюсь к Гилерме.

Вот кого сегодня жахнет черная карма - за то, что он - жила и врун.

Как сказано об одном хорошем фильме: «это история расчеловечивания во имя эффективности».

Рвач должен получить леща - и тут никакой интриги быть не должно.

И очень символично, что леща выпало дать моему ЦСКА, где денег не хватает, но порядок с порядочностью.

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