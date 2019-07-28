Владимир Левитин: Карасев допустил три ошибки в пользу «Зенита».

– Прокомментируйте эпизод с пенальти, который произошел на 55-й минуте. Вам он не показался сомнительным?
– Считаю, что пенальти там не было. Игрок отворачивался от мяча, и мяч попал ему в руку. Никакого умысла со стороны футболиста «Оренбурга» здесь не было. Это надуманный одиннадцатиметровый.
– Почему же Карасев назначил его?
– Потому что Карасев – формалист от природы. Решения он все время принимает формальные.
– На 85-й минуте Барриос сыграл в штрафной Зенита рукой, но арбитр не дал пенальти. Что скажете об этом моменте?
– Там была умышленная игра. Барриос на уровне плеча играл рукой. Надо было назначать пенальти. Основания для назначения в этом случаи было гораздо больше, чем на 55-й минуте. Двойные стандарты, которые применяет Карасев – это самое страшное, что есть в нашем футболе.
– Усмотрели еще какие-то ошибки в работе Карасева?
– Да. На 67-й минуте был прострел в штрафную «Зенита». Нападающего «Оренбурга» с помощью запрещенного приема заваливают на газон. Карасев стоит рядом и не дает одиннадцатиметрового. В итоге судья допустил три ошибки в пользу «Зенита». Так нельзя судить. Не знаю, почему наши арбитры так работают, но предпочтения всегда отдаются клубам, которые являются ведущими в нашем чемпионате. Это не правильно.
– Считаете, у Карасева была предвзятость?
– Да. Это неверная трактовка моментов, которые были. Судейство в этом матче оцениваю как очень низкое. поставил бы двойку за такую работу. Карасев вообще через раз проводит матчи на низком уровне. Первый тайм отработал нормально, а потом посыпались ошибки.
– Какое наказание должен быть наказан?
– Я не знаю. Там просто некому судить. Но в любом случае так работать нельзя. Нашему руководству надо принимать какое-то решение, а оно ничего не делает. Каждый арбитр порет в каждом матче, а Дюков по части того кто руководит и по части конкретных судей никаких решений. Это неправильный подход. Дюков должен разбираться и принимать какие-то организационные меры. Тяжело смотреть на такое судейство.
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